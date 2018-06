Fascinující časosběr: jak se v Rusku vztyčuje raketa

Start Expedice 56/57 je plánován na středu šestého června na 13:12:41 hodin našeho času pomocí rakety Sojuz FG z historické startovací Rampy číslo 1 (Площадка №1), odkud ve Vostoku 1 zamířil do vesmíru první kosmonaut světa Jurij Gagarin. Proto se rampa označuje jako Gagarinova.

Raketa opustila hangár v pondělí 4. června 2018 v sedm hodin ráno místního času (u nás ve 03:00 ráno) a následně byla jako obvykle vlakem přepravena k rampě. To, co vidíte na videu, je zrychlené několikaminutové vztyčování nosiče a přisouvání pracovních ramp.

Kosmická loď tentokrát nepoletí ke stanici podle zrychleného schématu. Její posádka prožije nepříliš pohodlný dvoudenní samostatný let, než kosmickou loď automatika připojí v pátek 8. června v 15:07 našeho času k modulu MIM-1/Rassvet na ruském segmentu stanice.

Na palubě Sojuzu bude Sergej Prokopjev (Roskosmos, 1. start, 43 let.) a Serena Auñón-Chancellorová (NASA, 1. start, 42 let.). Původně byla členkou záložní posádky a do kosmu měla letět až v Sojuzu MS-11 letos v prosinci, v lednu však nahradila kolegyni Jeanette Jo Eppsovou. Třetím „nováčkem“ je Alexander Gerst (ESA/Německo, 2. start, 42 let). Tato trojice doplní stávající posádku ISS.

Gerst ji již velmi dobře zná. V roce 2014 v ní pobýval při standardní půlroční pracovní směně. Na kontě má 165 dnů, 8 hodin, 1 minutu a 9 sekund kosmického letu.

Pokud bude vše v pořádku, pak nejpozději kolem sedmnácté hodiny otevře nová směna přechodový otvor a vstoupí do stanice. Plánováno je 187 dnů kosmického letu. Více o chystaném dění na ISS v našem článku o rušném týdnu na oběžné dráze.