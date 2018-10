Start lodě Sojuz MS-10 se nezdařil, modul s posádkou musel nouzově přistát

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Problém nastal krátce po startu. Přesnou povahu závady zatím neznáme, zřejmě se týkala urychlovacích motorů prvního stupně - podle předběžných informací došlo k rozlomení jednoho urychlovacího motoru prvního stupně. Stroj neměl dostatek výkonu, aby dostal sebe i náklad na oběžnou dráhu.

Loď Sojuz MS-10 se rozdělila na tři části a posádka se v servisním modulu vrátila zpět k Zemi. Stroj podle dostupných informací dopadl zhruba 150 kilometrů od Bajkonuru. Místo přistání určuje výhradně rychlost a směr pohybu kabiny, sestup je zcela neřízený.

Na palubě lodi MS-10 byli ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a Američan Nick Hauge. Při nouzovém návratu na ně působilo výrazně větší přetížení než při běžném přistávacím manévru. Tepelné namáhání kabiny naopak bylo menší, a tak její poškození během sestupu není příliš pravděpodobné.

Záběr z oddělování urychlovacích bloků nosiče s lodí Sojuz MS-10 naznačuje, že události neměly standardní průběh. Roskosmos i NASA je dále analyzují, ale i fotografie naznačují, že hlavní problém byl právě s (alespoň) jedním urychlovacím blokem.

Posádka je podle posledních informací v pořádku, po přistání se s ní podařilo navázat spojení. Na místo už dorazili záchranáři, posádka je v pořádku a kosmonauti se sami dostali z kabiny ještě před příjezdem záchranářů.

Šéf Roskosmosu Andrej Rogozin uvedl, že už rozhodl o zřízení vyšetřovací komise k událostem, ale během dneška, tedy čtvrtka 11. října nechystá žádnou tiskovou konferenci. NASA také neupřesnila, kdy se k vzniklé situaci vyjádří. Na ISS je v tuto chvíli totiž pouze „okleštěná“ tříčlenná posádka. Ovčinin a Hauge měli vystřídat posádku s kosmonautem Andrew Feustelem, která se vrátila na Zemi 4. října.

Stejně jako při všech ostatních startech s posádkou, i v tomto případě byla použita varianta nosiče známá jako Sojuz-FG. Ta se do vesmíru podívala poprvé 21. května 2001 a od té doby slouží prakticky bez potíží. Dnešní let byl 65. a první neúspěšný. Nosič stále však používá analogový řídící systém, a míří tedy pomalu, ovšem jistě, do důchodu.

Od příštího roku by ho měl zcela nahradit Sojuz-2, který poprvé letěl v roce 2004. Jeho výsledky ovšem nejsou tak dobré jako u Sojuzu-FG. Z celkem 77 letů bylo 70 úspěšných, sedm neúspěšných (4 zcela, 3 „částečně neúspěšné“, kdy se například náklad nedostal na správnou oběžnou dráhu, ale na nějakou ano).