Nejnapínavější událost ve vesmíru. Večer na Marsu přistane sonda InSight

InSight je první meziplanetární sonda, která startovala ze západního pobřeží USA. Kalifornská základna Vandenberg je totiž určena především pro starty vojenských družic na polární dráhy kolem Země. Všechny ostatní meziplanetární sondy startovaly z floridského Mysu Canaveral, který má pro tyto účely geograficky výhodnější polohu.



Při startu měla InSight hmotnost 694 kilogramů, z toho 358 kilogramů „přistane na Marsu“. Přípravy na autonomní přistání zahájilo pozemní středisko už před šedesáti dny.

V pondělí, asi 47 minut před vstupem do atmosféry, začne zahřívání brzdících motorů. Následně se oddělí již nepotřebná část, která zajišťovala meziplanetární let a spojení se Zemí. Sonda vstoupí do atmosféry Marsu (ve výšce asi 128 kilometrů nad povrchem) rychlostí 22 700 km/h a přitom ji bude chránit oddělitelný tepelný kryt.

Atmosférickým třením se tato rychlost postupně sníží, aby se asi ve dvanácti kilometrech mohl rozevřít obrovský padák, který byl pečlivě vyzkoušen vysoko nad Zemí, kde je vzduch stejně řídký jako na Marsu. O vstupu sondy do atmosféry se dovíme ve 20:47 našeho času. Ve skutečnosti do ní sonda vstoupí o osm minut a sedm sekund dřív. Přesně tolik času totiž zabere informaci, než se dostane od 150 milionů kilometrů vzdálené planety na Zem.

V malé výši nad povrchem pak začne pracovat dvanáct motorů pro závěrečné brzdění. Přesné časování bude řídit palubní počítač podle okamžité situace, zejména podle údajů palubního výškoměru.

Celý přistávací manévr potrvá necelých sedm minut. O přistání či neúspěchu sondy se na Zemi dozvíme ve 20:53 našeho času. Čas přistání se může pochopitelně změnit. Záleží například i na tom, zda atmosféra planety v daném místě bude skutečně tak hustá, jak vědci dopředu spočítali.

Sonda InSight prostupuje atmosférou Marsu na přistání (ilustrace). Je 26.11.2018, krátce před devátou hodinou večerní.

Spolu se sondou na povrchu rudé planety přistanou i jména všech lidí, kteří se zapojili do programu Pošlete své jméno na Mars. Pro zajímavost připomeňme, že když na Mars v roce 2012 dosedalo vozítko Curiosity, říkalo se časovému okamžiku ohraničujícímu přistání, „sedm minut hrůzy“. Vědci totiž tehdy testovali dosud nejsložitější způsob přistávání.



Přistání poprvé pod dohledem

Silná raketa Atlas V vynesla pátého května na dlouhou cestu současně i dva miniaturní čtrnáctikilogramové subsatelity MARCO A a B (Mars Cube One), jejichž úkolem je sledovat průběh přistání. Je to poprvé, kdy budou mít konstruktéři možnost tento obtížný a komplikovaný manévr dodatečně podrobně prozkoumat a zjistit důvody případného neúspěchu. V případě úspěšného přistání budou u Marsu oba CubeSaty sloužit k retranslaci (přeposlání) slabého signálu z povrchu planety na síť pozemních stanic systému Deep Space Network (DSN) s parabolickými anténami o průměru 64 a 70 metrů.

Každý subsatelit nese miniaturní širokoúhlou kameru, panely slunečních baterií a radiovou aparaturu pro retranslaci. Při první zkoušce spojení po navedení na meziplanetární dráhu se ozvaly oba subsatelity kódem POLO (příjmení středověkého cestovatele Marca Pola – i odborníci mohou mít smysl pro humor.). Je to poprvé, kdy byl tak malý objekt (vypadá jako kostka a právě proto se nazývá CubeSat) vyslán do meziplanetárního prostoru.

Průzkum nitra planety

InSight při práci na Marsu v představě ilustrátora. Vlevo komplex seismometrů, vpravo tepelný detektor zavrtaný do hloubky pěti metrů.

Na rozdíl od řady předchozích sond není Insight (Interior Exploration using Seismic investigations, Geodesy and Heat Transfer) určen k pohybu po povrchu, ale je stacionární.

Jeho úkolem je průzkum nitra planety. K tomu nese dva zcela nové přístroje. Soubor tří citlivých seismometrů SEIS vyvinula francouzská kosmická agentura CNES pro registraci případných marsotřesení. Jak je známo u Země a Měsíce, z charakteru šíření seismických vln lze zjistit vlastnosti nitra planety.

Detektor pro měření tepelného toku z nitra Marsu dodala německá kosmická agentura DLR. Na sondě je instalován 2,4 metru dlouhý manipulátor, který opatrně položí komplex seismometrů ukrytých v ochranném obalu na povrch a na jiné místo přidá tepelný detektor, který se pak zavrtá pět metrů do hloubky.

Data z obou přístrojů se na sondu budou přenášet samostatnými kabely. Paralelně se mají rozvinout také dva kruhové panely slunečních baterií. Třetí experiment vyžaduje spolupráci pozemních stanic DSN. Z radiového signálu lze přesně určit, jak se mění vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem. Z dlouhodobého měření pak planetologové dovedou zjistit, jak se mění rotace Marsu a poloha jeho rotační osy.

Pro přistání vybrali odborníci z 22 návrhů okraj planiny Elysium s hladkým povrchem a minimem kamení. Je to 600 kilometrů od místa, kde v roce 2012 přistálo právě vozítko Curiosity, které díky tomu, že nepoužívá sluneční baterie, ale jaderný generátor elektřiny, dosud pracuje bez ohledu na nedávnou celoplanetární prachovou bouři. Přistávací elipsa má rozměry 150 x 27 kilometrů a střed na 4,5° severní šířky a 135.9° východní délky.

Zjištění vnitřní struktury planet a vzájemné porovnání umožní zjistit které vlastnosti jsou společné a které odpovídají za rozdíly a pochopit dosavadní i budoucí vývoj Země.