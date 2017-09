Sotva ohřejete párky? S kuchařkou v tabletu si troufnete i na svíčkovou

Libre Music

Libre Music je jednoduchý a svižný hudební přehrávač.

Hudební přehrávač Libre Music vzniká jako open-source a v současné době je v Obchodě Play k dispozici ke stažení a instalaci ve zkušební, vývojové verzi. Libre Music třídí hudbu v paměti mobilních zařízení s Androidem podle interpretů, alb i jednotlivých skladeb a nabízí denní a noční (světlou a tmavou) verzi uživatelského rozhraní. Během přehrávání lze aplikaci ovládat prostřednictvím panelu notifikací. Libre Music je k dispozici zcela zdarma.

Dostupnost: Android.

Vaření

Aplikace s jednoduchým názvem Vaření obsahuje nepřeberné množství receptů.

Obsah aplikace Vaření tvoří z podstatné části sami uživatelé, kteří se chtějí podělit o svoje osvědčené recepty s ostatními. V receptech lze rychle vybírat podle druhů jídel (grilování, těstoviny, brambory atd.) a k dispozici jsou vedle textových návodů také fotky a videa. Pokud budete chtít, můžete sami rozšiřovat databázi programu Vaření o vlastní recepty.

Dostupnost: Android.

Mi Calculator

Mi Calculator si poradí také s převody světových měn.

Aplikaci Mi Calculator mohou dobře znát všichni majitelé tabletů a smartphonů značky Xiaomi, které pohání operační systém Android, upravený o nadstavbu MIUI. Mi Calculator není jen obyčejný kalkulátor, ale poradí si také s převody světových měn a rovněž i konverzí fyzikálních jednotek. Specialitou je výpočet nákladů na hypotéku, trigonometrických funkcí nebo logaritmů. Mi Calculator je k dispozici zcela zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android.

ES Parallel Accounts

Díky aplikaci ES Parallel Accounts můžete provozovat stejné aplikace pod různými uživatelskými účty.

S pomocí aplikace ES Parallel Accounts je možné ve vašem mobilním zařízení provozovat dvě oddělené instance aplikací, ve kterých budete přihlášeni různými uživatelskými účty. Užitečné je to především v případě klientských aplikací sociálních sítí nebo třeba různých internetových komunikátorů. Snadno tak můžete oddělit používání aplikací pro soukromé a pracovní účely. Aplikaci ES Parallel Accounts lze používat zdarma a neobsahuje ani reklamu.

Dostupnost: Android.

Amazon Prime Video

Prostřednictvím aplikace Amazon Prime Video lze sledovat předplacený videoobsah.

Aplikace Amazon Prime Video zmizela na delší dobu z Obchodu Play, ale nyní je zpět a zase umožňuje přehrávání zajímavého videoobsahu na základě měsíčního předplatného. Za pozornost stojí především motoristický pořad The Grand Tour s trojicí moderátorů ze slavného Top Gearu nebo třeba seriál The Man in the High Castle. Bez zaplacení předplatného za streaming videa neposkytuje aplikace Amazon Prime Video žádný obsah.

Dostupnost: Android, iPad.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety iPad nebo zařízení s Windows 10 či Androidem? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.