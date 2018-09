Šifrovaná data u firem už nemusí být tajná. Státy k nim chtějí přístup

Spojené státy a čtyři další vlády Commonwealthu vyzvaly technologické firmy, aby jim umožnily přístup k jejich šifrovaným datům. USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland se na požadavku shodly na setkání Five Eyes (Pěti očí), zpravodajské aliance těchto zemí. Jde například o aplikace Telegram nebo WhatsApp.

Zdůvodnění je zřejmé: některé informace nesmí být skryty před vymahateli práva. Ve svém prohlášení uvádějí, že k datům by chtěly přístup pouze v případě nutnosti, jako například probíhajícím vyšetřování.

Soukromí uživatelů vs. problémy s vládou

Státy doufají, že jim firmy umožní přístup dobrovolně. Co se této oblasti týče, státy zatím nemají na firmy bič, a spíše než nařízení je to tedy prosba. Jenže to se může změnit. Představitelé členů Five Eyes uvedli, že pokud se nadále setkají se zavřenými dveřmi k těmto datům, najdou si zákonné cesty. Zkrátka že firmy přinutí.

Těm se tento požadavek pochopitelně nelíbí, protože by jejich uživatelé ztratili soukromí. Navíc se obávají, že pokud by umožnily přístup pěti zemím, začnou se ozývat další - včetně těch s režimy, které by mohly získané informace zneužít.

V citlivém tématu už máme aktuální precedent. Rusko zablokovalo populární komunikační síť Telegram, protože vládě odmítla poskytnout šifrovaná data z konverzací. Následně začal Kreml pracovat i na bloku dalších platforem, jako je WhatsApp. Své počínání vláda zdůvodňuje tím, že se na síti mohou domlouvat teroristé a zločinci.

Stejným argumentem se nyní vyzbrojily i státy z aliance Five Eyes. Vyústění případu nastíní, jestli je soukromí na internetu absolutní, nebo nikoli.