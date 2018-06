„Raketoplán před raketoplány“ měl oslnit, teď chátrá na dvoře

Název Inspiration nebyl zvolen úplně šťastně a může způsobovat nedorozumění. Stejné jméno totiž v současnosti nese i replika raketoplánu, která byla dříve vystavena v blízkosti muzea nazvaného Síň slávy astronautů Spojených států (United States Astronaut Hall of Fame). Toto muzeum se nachází na Floridě a nyní je součástí Kennedyho vesmírného střediska (John F. Kennedy Space Center - KSC). Maketa raketoplánu zde stála od roku 1992 a původně se jmenovala Shuttle for tomorrow (Raketoplán zítřka). Uvnitř byl sál pro 72 lidí, kde se promítala dvanáctiminutová prezentace představující kosmický let. I když byla maketa několikrát opravována a vylepšována, její stav se postupně zhoršoval. Nakonec to s ní vypadlo tak špatně, že se dokonce zvažovala její likvidace.

Naštěstí se repliky ujala společnost LVX System a rozhodla se ji zachránit. V lednu 2016 ji nechala pomocí podvalníku a pak člunu přepravit do pracovního dvora, kde byla během čtyř měsíců opravena a zpevněna tak, aby vydržela další transport. K němu došlo koncem dubna téhož roku a tentokrát se replika na podvalníku přesunula na letiště Shuttle Landing Facility (SLF). Zde přistávaly raketoplány při návratu z kosmických výprav a název by se dal do češtiny volně přeložit jako přistávací zařízení pro raketoplány. Nyní maketa raketoplánu stojí na betonovém parkovišti v blízkosti řídící věže, zhruba v polovině přistávací dráhy.

Zde však má být replika pouze dočasně, protože společnost LVX System s ní má velké plány. Chce upravit její paluby tak, aby co nejvíce připomínaly vnitřní prostory skutečných raketoplánů. Rozsáhlou renovací projde také nákladový prostor a dostane zcela novou audiovizuální techniku. Ta by měla diváky zcela vtáhnout do děje a přesvědčit je o tom, že se po otevření dveří nákladového prostoru ocitnou ve vesmíru. Po dokončení úprav bude model raketoplánu sloužit ke vzdělávání a propagaci. Měl by plout na lodi po amerických řekách, vždy zastavit v některém přístavu a předvést multimediální show. Díky poněkud neobvyklé lodní přepravě se dostane do míst, kde nikdy žádný raketoplán ani jeho maketa nebyla a další Američané se budou moci seznámit s lety do kosmu a programem Space Shuttle.

Že je možné obě makety zaměnit, dobře ukazuje anglická Wikipedie. Po zadání výrazu „Space Shuttle Inspiration“ (raketoplán Inspirace) se dostanete na článek věnovaný modelu postavenému v Downey. Na jeho začátku je navíc upozornění, že existuje stejnojmenná replika, která byla dříve v Síni slávy astronautů Spojených států. To je vše v pořádku. Problém však nastane, když kliknete na odkaz se souřadnicemi, který by vás měl navést na jeho současnou polohu, tedy do Downey. Místo toho vás nasměruje do blízkosti přistávací plochy SLF, kde je umístěna druhá maketa.