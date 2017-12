Rušný den na prahu vesmíru: v plánu byly čtyři starty

Dnes brzy ráno měla odstartovat na testovací let raketa Electron společnosti Rocket Lab. Po zapnutí motorů prvního stupně však automatika odhalila chybu a start v posledních sekundách přerušila. Relativně neobvyklou situaci zachytily kamery a náš článek.



V 17:46:57 našeho času měla z rampy SLC-40 na mysu Canaveral vzlétnout další nákladní loď Dragon společnosti SpaceX a při misi CRS-13 zamířit se zásobami k Mezinárodní kosmické stanici ISS. Bude to 15. start Dragonu při 13. operační zásobovací misi.



Podruhé použit bude první stupeň nosné rakety Falcon-9, který se již jednou vydal do kosmu (expedice č. 35, poprvé byl použit v červnu letošního roku při misi CRS-11), a rovněž podruhé bude použita loď Dragon (poprvé letěla při misi CRS-6 v dubnu 2015). Opět se počítá s návratem a přistáním prvního stupně rakety, tentokrát na pevninské přistávací ploše LZ-1 v sousedství startovací rampy. Start byl však sklonku noci odložen o 24 hodin na středu 13.12. na 17:24 našeho času.



Další Galileo i Poutník míří do vesmíru

Zatím beze změny zůstává plánovaný start v Kourou ve Francouzské Guyaně. V 19:36 našeho času by se měl z kosmodromu Center Spatial Guyanais v Kourou uskutečnit start rakety Ariane 5 ES (VA240) se čtyřmi družicemi evropského navigačního systému Galileo. Družice byly pojmenovány Nicole, Zofia, Alexandre a Irina a jsou určeny k plnému operačnímu využití. Připomeňme, že Galileo je prvním společným programem Evropské kosmické agentury a Evropské unie.

Připravena je také další suborbitální zkoušku „turistické“ rakety New Shepard společnosti Blue Origin, která se má uskutečnit v době mezi 15:30 až 22:00 našeho času v Texasu (West Texas Suborbital Launch Site). Bude to již šestý zkušební let a bude při něm použita návratová kabina s již reálnými okny v podobě, v jaké by mohla již brzy zahájit komerční suborbitální raketové lety s civilními zájemci.