Šance je poloviční. Do největší rakety světa už se čerpá palivo

Firma SpaceX má za sebou poměrně krátkou historii, ale obrovské ambice. Letos v září to bude deset let, co dostala první náklad úspěšně na oběžnou dráhu. Dnešek by pak měl ukázat, zda opravdu dokáže změnit celý obor, jak její zakladatel Elon Musk od začátku slibuje.

Dnes by se měla do vesmíru dostat totiž raketa Falcon Heavy, nejsilnější raketový nosič současnosti - stroj se slibovanou nosností více než 60 tun na nízkou oběžnou dráhu a téměř 27 tun na vysokou geostacionární dráhu (GEO), kde se pohybují telekomunikační satelity.



Hlavní výhodou ovšem není nosnost, ale ekonomická stránka projektu. První stupeň Falconu Heavy, který velmi zjednodušeně řečeno tvoří tři Falcony 9 spojené dohromady (samozřejmě ve skutečnosti je to složitější), by měl být při drtivé většině letů plně návratový. Cena na start by se tak měla výrazně snížit - a to by v důsledku mělo zásadně změnit ekonomiku dopravy do vesmíru. Výhledově by prý ceny měly klesnout hluboko, podle starších vyjádření SpaceX až na desetinu těch dnešních.

Zatím jde jen o demonstrační let, který podle slov ředitele SpaceX Elona Muska má zhruba 50procentní šanci na úspěch. Největší obavy má Musk z možných potíží ve spojení tří spodních stupňů.

Premiérový start proběhne z historické rampy LC-39A na mysu Canaveral na Floridě, odkud létaly mise Apollo k Měsíci, a kterou má SpaceX nyní pronajatou. Start byl naplánován na 19:30, startovní okno je dlouhé zhruba dvě a půl hodiny. Aktuálně je však posunut až na 21:45 (20:45 GMT) kvůli silnému větru v horní atmosféře, který o 20 % přesahuje povolené limity.

Počasí se ovšem nakonec umoudřilo, a ve 20:17 vydal ředitel letu povolení k čerpání paliva (nejprve petroleje, pak kyslíku) do nádrží rakety. Těsně před devátou hodinou bylo hotové čerpání petroleje RP-1, kyslík přichází na řadu těsně poté.

Pokud z nějakého důvodu dnes k pokusu o start nedojde, další okno se otevírá ve stejnou hodinu ve středu 7. února. Přímý přenos budete ho moci sledovat v tomto článku.

Ať start dopadne jakkoliv, podívaná bude stát za to, píše v komentáři pro Technet odborník na kosmonautiku Pavel Toufar. NASA by si něco podobného dovolit podle něj nemohla.

VIDEO: Podívejte se na animaci letu Falcon Heavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak by měl let podle plánu vypadat uveřejnil Elon Musk na svém Twitteru.

Se sporťákem kolem Slunce

V nákladovém prostoru Falconu Heavy bude stát sporťák Tesla Roadster a za volantem je připravený Starman v novém skafandru pro posádky lodí Crew Dragon. Pro ukrácení dlouhé chvíle i zmírnění případného napětí může sáhnout do přihrádky v palubní desce pro knížku Stopařův průvodce po Galaxii od známého autora Douglase Adamse, pustit si písničku britského zpěváka Davida Bowieho a v přihrádce je možná také román Nadace od slavného Isaaca Asimova; alespoň se o tom před časem zmínil Elon Musk, ten, který je duchovním otcem dnešního dlouho očekávaného kosmického dne.



Když jsme před Vánoci poprvé uviděli na Instagramu Elona Muska červený sporťák, rázem bylo jasné, co ponese Falcon Heavy při své premiéře místo nezajímavého a zcela nepřitažlivého balastu a především co má dopravit na protáhlou heliocentrickou dráhu periodicky dosahující až k oběžné dráze Marsu. Nikdo tak nepochybuje, jaká „ojetina“ se stane nejvyhledávanější a nepochybně i nejdražší v celé historii automobilismu.

Tesla Roadster a skafandr SpaceX během uzavírání nákladu do aerodynamického krytu. Na snímku je jsou také vidět dvě kamery před vozem a z jeho levé strany. A pokud si obrázek hodně přiblížíte, možná uvidíte i malý model stejného vozu i s figurínou položený na přední desce.

Červený sporťák používal přímo Elon Musk, který nikdy neskrýval, že jeho snem je, aby se sám jednoho dne vypravil až na povrch Marsu. Zatím se tedy rozhodl k Marsu poslat jako předvoj svůj sportovní automobil, a jak na začátku února doplnil, také Starmana jako svého vyslance, oblečeného do sněhobílého moderního kosmického skafandru; a rovněž svou oblíbenou knihu, možná dvě.

Abychom se my, kteří zůstáváme na Zemi, mohli podívat očima Starmana na raketový let k Marsu, nechybí samozřejmě ani TV kamery. A pro umocnění atmosféry se během startu a vzletu z kabiny rozezní Space Oddity v podání Davida Bowieho.

Vedle dalších zajímavostí z nákladového prostoru nelze nepřipomenout, že na šedé desce pod automobilem s graficky pohledným písmenem X, typickým pro Muskovu raketo-kosmickou společnost, jsou vyryta jména pracovníků SpaceX.

Elon Musk umí poděkovat svým spolupracovníkům, ostatně jako neváhá věnovat čas dotazům na Twitteru. Když se ho jeden z účastníků diskuse zeptal, zda si může červený sporťák ponechat, když si pro něj doletí, bez okolků přitakal, že samozřejmě, že s tím nemá žádný problém.

Až doposud byl jediným soukromým vlastníkem objektu na Měsíci americký kosmický turista a nadšenec pro kosmický výzkum Richard Garriott, který v aukci Sotheby’s koupil ruský Lunochod-2. Kdo tedy zvedne rukavici a s jeho již vysloveným souhlasem převezme vlastnictví k dnes již slavnému červenému sporťáku Tesla Roadster?

Falcon Heavy u startovní rampy LC-39A

Pouhá reklama?

Pokud jde o Elona Muska a jeho spolupracovníky ze SpaceX, odvádějí svou práci skutečně skvěle. Je vidět, že se musí sami uživit tím, co dělají, protože se nemohou spoléhat na zaručený tok peněz ze státní kasy. Dokážou proto prosadit svou práci nejen prokazatelnými úspěchy a bez nadsázky odvážnými plány, ale například před startem Falconu Heavy napínali zvědavost nejen kosmofandů z celého světa doslova jako příslovečné dědečkovy kšandy. Pomohly jim k tomu nejen nechtěné opakované odklady startu, ale například neotřelé nápady, jak upoutat pozornost veřejnosti. Červený Tesla Roadster mezi nimi naprosto dominuje. Věční kritici, kteří nikdy nevymřou, sice s pohrdáním okamžitě pohovořili o laciné reklamě na výrobky další firmy, kterou Elon Musk vlastní, ale pravdu neměli. Jednak by nešlo o žádnou lacinou reklamu, protože náklady na start Falconu Heavy byly již před časem odhadovány na částku kolem 90 milionů dolarů, ale především v tomto případě je význam a dopad celé akce mnohem cennější než pouhá reklama na automobil.



Je pravdou, že v NASA by si něco takového nemohli dovolit. Jsou totiž národní agenturou, která na svůj provoz dostává finanční prostředky ze státního rozpočtu, tedy z peněz amerických daňových poplatníků. Takže suše a zkostnatěle uvažující škarohlídi a spolu s nimi po sebezviditelnění prahnoucí jedinci by nepochybně okamžitě pozvedli hlas s tím, že „si nepřejí podobné šaškárny za své peníze“, aniž by jim ovšem šlo skutečně o podstatu věci.

Červený sporťák, písničky Davida Bowieho, ale také Stopařův průvodce Galaxií v přihrádce palubní desky (možná i Asimova Nadace) však nepochybně upoutají pozornost statisíců či spíše milionů lidí, kteří možná ještě včera o kosmické dění nejevili žádný zájem.

Možná vše vidím v příliš pozitivních barvách a ve větších souvislostech, ale každý podobný prospěšný krok je nutno ocenit, takže vše, co Elon Musk a jeho lidé ze SpaceX k premiéře Falconu Heavy připravili, je nesmírně prospěšné.