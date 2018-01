Do kosmu se úspěšně dostal nový tajný objekt. Co bude Zuma dělat?

Na prvním startu Falconu v roce 2018 je zajímavé do značné míry to, kolik toho nevíme. Tajný náklad Zuma vyrobili ve firmě Northrop Grumman pro nezveřejněného zákazníka, a protože je skutečně tajný, existují o něm pouhé spekulace. Z kuloárů firmy SpaceX pronikly jen strohé zprávy, že tentokrát je to nejcennější náklad, jaký až dosud raketa Falcon 9 vynesla. Takové sdělení pochopitelně umocnilo zvědavost.

Jindy velmi dobře informovaný portál Spaceflight101 pouze uvedl, že podle řady náznaků by Zuma mohla odpovídat například dřívější vojenské misi PAN nebo vojenské družici CLIO, vypuštěné v září 2014 a podle některých analytiků určené k telekomunikacím.

Za nejpravděpodobnější spekulaci ovšem nejen zmíněný portál považuje, že nový objekt se bude pohybovat po podobné dráze jako družice NROL-76 z května loňského roku, kterou do kosmu nechala vynést americká vojensko-zpravodajská agentura NRO (National Reconnaissance Office). Samozřejmě jde jen o spekulaci založenou na informacích o směru navádění objektu na oběžnou dráhu, tedy o dočasně zakázaných prostorech pro provoz letadel a lodí, ale hodně se očekává především od zjištěných parametrů oběžné dráhy, případně od manévrování objektu Zuma.

NRO vysílá především družice pro elektronickou rozvědku a pro retranslační a telekomunikační služby vojenského programu. Například zmíněná družice NROL-76, která později obdržela označení USA-276, se několikrát výrazně přiblížila k Mezinárodní kosmické stanici ISS. Analytici proto spekulovali, že by mohlo jít o zkušební objekt určený v budoucnosti k inspekci cizích družic a zdá se celkem logické předpokládat, že Zuma by mohla být pokračováním programu.

Kdy startuje tlouštík?

Srovnání možného nákladu současných a připravovaných raket Falcon a plánované rakety BFR společnosti SpaceX

Společnost SpaceX tedy zahájila rok 2018 prvním úspěšným kosmickým startem a neméně úspěšným a přesným přistáním prvního stupně nosné rakety. Pro fanoušky kosmického programu je zajímavé i to, že start konečně umožnil firmě věnovat se intenzivně přípravám na start jejich nové rakety, podstatně výkonnějšího Falconu Heavy.

Tu tvoří velmi zjednodušeně řečeno tři spojené Falcony 9, které stroji dohromady dávají (téměř) trojnásobnou nosnost oproti současné generaci strojů SpaceX. Na nízkou oběžnou dráhu by měla vynést zhruba 64 tun nákladu oproti necelým 23 tunám Falconu 9 ve verzi 1.2 FT.

Premiérový kus Falconu Heavy už od konce prosince stojí u rampy 39A a od té doby se na něm provádějí kontroly a zkoušky jednotlivých systémů. Nyní by měly přijít na řadu velmi důležité předstartovní statické zkoušky motorů, jejichž neúspěch by samozřejmě start mohl zhatit (a v nejhorším případě samozřejmě zničit celou raketu). Pokud vše půjde podle plánu, start je podle vyjádření Elona Muska na sociálních sítích naplánovaný na konec ledna.