K záchraně malých fotbalistů v Thajsku chce přispět i SpaceX

Záchranná akce na vyproštění skupiny chlapců uvězněných v thajské jeskyni je po částečném úspěchu zatím pozastavena. Ven se dostali pouze čtyři hoši, vidinu na záchranu dalších komplikuje příchod dalších dešťů a úbytek kyslíku v jeskyni. Malou výhodou pro záchranáře je ovšem fakt, že událost přitáhla ohromnou pozornost, a tak mohou počítat s pomocí prakticky s celého světa.

Svou trochou přispěl i výrobce raket SpaceX. Podle twitterového účtu jejího šéfa Elona Muska (odpověď v tomto vlákně) by měla někdy během našeho pondělního odpoledne dorazit do Thajska malá záchranná „kapsle“. Tu společnost vyrobila z ocelové trubky, která se na raketě Falcon 9 používá na dopravu tekutého kyslíku k motorům.

Firma během několika hodin vytvořila z trubky o průměru zhruba 30 centimetrů a délce zhruba dva metry „miniponorku“ připojením nádrží s kyslíkem. Navrhuje, aby záchranáři přepravili chlapce přes nebezpečná místa v „ponorce“ místo, aby plavali připoutáni k potápěčům. Průměr nádoby by měl být dostatečný pro přepravu dítěte, ale přitom tak malý, aby se dostala skrz i ta nejužší místa na trase, kde si jinak potápěči musí sundavat kyslíkové přístroje, aby mohli projít.

Těžko lze asi někomu vytknout, že se snaží přiložit ruku k dílu, ale upřímně řečeno bychom byli v redakci spíše překvapeni, kdyby na použití ponorky došlo. SpaceX zařízení před naložením do letadla do Thajska prověřovala pouze v bazénu v Los Angeles.

Nikdo tedy nemá zkušenosti s jeho nasazením v reálu se alespoň přibližujících podmínkách - a nejméně ze všeho záchranáři pracující ve složitých podmínkách podzemního komplexu Tham Luang Nang Non. Považujeme za nepravděpodobné, že by po dnech tréninku a příprav nakonec vsadili vše na zařízení, které si nikdy předtím nemohli „osahat“. I když ho třeba vyrobila firma, která pravidelně a spolehlivě posílá rakety do vesmíru.