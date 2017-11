Nová verze HDMI je venku. Má stejný konektor, ale jiné schopnosti

V lednu se na veletrhu CES objevil první oficiální návrh nové specifikace HDMI 2.1 a nyní po více než jedenácti měsících je nová verze rozhraní připravena. Nese označení HDMI 2.1 a přináší celou řadu vylepšení.

Mezi tou nejzásadnější je zhruba 2,5násobné zvýšení přenosové kapacity formátu, takže místo současných 18 gigabitů za sekundu se nyní mohou data po příslušném HDMI kabelu prohánět rychlostí až 48 Gb/s.

Ultra High Speed HDMI kabel.

Z toho vyplývá, že i když zůstane konektor stejný a bude tak zpětně kompatibilní, pro plnou podporu nového standardu budete potřebovat opravdu kvalitní kabel, který nese označení Ultra High Speed HDMI a má deklarovanou propustnost zmíněných 48 Gb/s. A ty nejsou nijak levné.

Samozřejmostí je pak podpora nového formátu u zařízení, které multimediální data posílá i přijímá. Ty ještě na trhu nejsou, ale to by se mohlo rychle změnit. První modely by se mohly předvést v lednu na veletrhu CES 2018 a ještě v prvním čtvrtletí dostat do prodeje.

HDMI 2.1 slibuje díky vysoké rychlosti přenosu dat podporu rozlišení až 10K při snímkové frekvenci 100/120 fps (tento režim nebude určen pro televizory, ale počítačové monitory a reklamní displeje).

Televizory a domácí kina se pak mohou těšit na podporu plného 8K rozlišení při frekvenci 60 Hz, či 4K (UHD) rozlišení při frekvenci až 120 Hz. Počítá se s přenosem plného barevného prostoru BT.2020 a až 16bitové barevné hloubky.

Další novinkou je plná podpora dynamického HDR, což je renderovací systém, který informaci o vysokém dynamickém rozsahu posílá do televizoru v průběhu celé scény nebo dokonce snímek po snímku, ne jen pouze na začátku, jako je tomu v případě HDR-10. To umožňuje jemnější regulaci úrovně jasu a barvy. Již nyní je možné posílat dynamický HDR signál přes současné HDMI 2.0a, ale je k tomu třeba podpory Dolby Vision.

Co se týká zvuku, HDMI 2.1 přidává podporu pro tzv. objektově orientované audio kodeků eARC, například Dolby a DTS Atmos X, které podporují například 3D zvuk. Ty bude možné přenášet i v rámci takzvaného zpětného zvukového kanálu ARC.

Nově přichází herní režim VRR (variable refresh rate), který zvládne pracovat s proměnnou obnovovací frekvencí, což umožňuje snížit nebo odstranit zpoždění nebo trhání obrazu.

Systém podporuje i formáty jako HDMI Ethernet Channel pro počítačovou síť.