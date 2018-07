Spojenci se na východě výrazněji zapojili do bojů proti bolševikům

0:05 , aktualizováno 0:05

VIDEO: - V červenci roku 1918 se spojenecká vojska zapojila ve Vladivostoku a na Sibiři do tažení proti bolševické armádě a pomáhala československým legionářům k návratu na evropskou půdu. Do bojů se zapojili Britové, Francouzi, Italové, Japonci, Číňané, Kanaďané a Američané. Sibiřská anabáze trvala až do roku 1920.