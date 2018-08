Spojenecké vojenské síly vstoupily před 100 lety do ruského Archangelsku

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Konflikt mezi spojenci a bolševiky se protáhl až do února 1920. Rudá armáda zahájila protiofenzivu a 20. února 1920 vstoupila zpět do Archangelska. O tři týdny později také do severněji položeného Murmansku. Spojenecká vojska kapitulovala a opustila Rusko.



V seriálu Před 100 lety připomínáme obrazem události z domova i ze světa, které se odehrály na den přesně před sto lety. Vzpomínáme na osobnosti z politiky, kultury i sportu. Popisujeme průběh válek, zrod revolucí i formování států. Zachycujeme úspěchy i nezdary klíčových postav historie, objevy a vynálezy.