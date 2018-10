Rodinné předplatné není pro kamarády. Spotify testuje kontrolu přes GPS

Jeden Premium účet stojí u Spotify 9,99 dolaru měsíčně, rodinné předplatné pro celkem šest rodinných příslušníků vyjde na 14,99 dolaru. Což je fér nabídka, díky které může poslouchat celá rodina, aniž by jí to udělalo „díru do rozpočtu“. V podmínkách služby je rodina upřesněna tím, že „žije na stejné adrese“ (v české mutaci podmínek na webu služby jsme však nyní toto upřesnění nenašli).

Screenshot výzvy k ověření adresy uživatele rodinného předplatného.

Mnozí uživatelé podle Spotify rodinné předplatné zneužívají a registrují do něj nikoli na stejné adrese žijící členy rodiny, ale kamarády. To se nehezky odráží na finančních výsledcích, Spotify má nyní o 12 procent menší zisk z jednoho uživatele než o rok dříve ve stejném období.

Provozovatel služby vymýšlí, jak tomu čelit. Některým uživatelům rozeslal e-mail, ve kterém mají pomocí GPS lokalizace potvrdit, že jsou na stejné adrese jako zřizovatel rodinného účtu. Pokud adresu nepotvrdí, nebo potvrdí jinou, má jim být přístup k účtu omezen. Zda to výrobce dodrží, není zřejmé, podle serveru Quartz šlo o testovací dávku e-mailů a po poměrně velké vlně nevole uživatelů bylo rozesílání ukončeno. Alespoň prozatím.

Problém totiž je, že podmínky služby vlastně zneužívají i děti předplatitelů, které se přestěhovaly na univerzitní koleje, nebo jsou třeba na zahraniční stáži. Kontrolu podle GPS mohou naopak snadno obejít například spolužáci z jedné školy.