Spotify testuje neomezené přeskakování reklam pro neplatiče

Hudební streamovací služba Spotify zkouší v Austrálii pro uživatele příjemnou novinku. Těm, kteří si službu nepředplácí, nabízí funkci přeskočit reklamy, které vkládá mezi přehrávané skladby. A to bez omezení.

Spotify zdůvodňuje test tím, že podle jeho předpokladu uživatelé přeskočí jen reklamy, které je nezajímají. Z uživatelské zpětné vazby zjistí, co mají uživatelé rádi. Následně by díky tomu mohlo upravit cílení reklam, aby byly pro posluchače relevantnější. Za přeskočenou reklamu by její zadavatelé nemuseli platit.

Služba uvedla, že cílem je spustit přeskakování reklam globálně.