Chystá Spotify vlastní chytrý reproduktor? Nové pozice to naznačují

Spotify hledá nové odborníky do svého týmu, všimli si redaktoři deníku The Guardian. Ihned se objevily spekulace, že firma chystá svůj první fyzický produkt, kterým by pravděpodobně mohl být chytrý reproduktor.

Například nový manažer operací by měl mít podle plánované náplně práce mimo jiné na starosti nastavení výrobního procesu prvního hardwaru, dodavatelský řetězec, prodej i marketing. Už v předchozích inzerátech podle deníku The Guardian firma hledala inženýry, kteří budou pracovat na vývoji podobných produktů, jako jsou Amazon Echo nebo hodinky Pebble. Inzerát obsahuje i dvě nové pozice pro produktové manažery se zkušeností s návrhem a výrobou hardwaru.

Zda skutečně půjde o chytrý reproduktor, není jisté, ale bylo by to logické. Konkurence přituhuje a Spotify na záda dýchá Apple Music (do léta by se síly mohly vyrovnat) a Apple navíc jasně ukazuje, že cizí služby ve svém ekosystému nechce. V recenzi Apple HomePodu si mimo jiné můžete přečíst, že hudbu ze Spotify sice reproduktor přehraje, ale schválně neumožňuje ovládání služby přes hlasové povely Siri. Otázkou také zůstává, od koho si Spotify pro svůj hardware případně půjčí umělou inteligenci. Od Googlu, nebo Amazonu? Uvidíme.