Na cestě do vesmíru je tento týden plno. Rušný týden končí až v neděli

„Člověk míní, vrtochy techniky mění,“ dalo by se upravit oblíbené přísloví při pohledu na původní plány kosmických startů tohoto týdne.

Zatím z nich můžeme odškrtnout jednu položku – v úterý v 19:36 hod. našeho času z kosmodromu Centre Spatial Gyuyanais úspěšně odstartovala evropská raketa Ariane 5 ES k letu VA240, při němž do kosmu dopravila čtyři družice evropského navigačního systému Galileo – Nicole (Galileo 19), Zofia (Galileo 20), Alexandre (Galileo 21 a Irina (Galileo 22). Všechny čtyři družice byly úspěšně uvedeny do provozu.

Test nové rakety

Splněn byl ovšem i další úkol, který má sice více společného s předpolím kosmu, ale bezprostředně má vztah k raketové a kosmické technice. Společnost Blue Origin v úterý úspěšně vyzkoušela raketu New Shepard a kabinu pro budoucí turistické posádky (Crew Capsule 2.0) při již sedmém takovém experimentu.

V kabině byl náklad dvanácti experimentů pro komerční účely, vědecký výzkum a oblast vzdělávání. Na místě budoucích turistů ležela podobně jako například při zkouškách prvních lodí Vostok figurína pojmenovaná „Mannequin Skywalker“. Raketa se úspěšně vrátila z výškového letu kontrolovaným motorovým přistáním a rovněž kabina po 10 minutách a 6 sekundách celého letu bez problémů dosedla pod třemi padáky.

Raketa dosáhla výšky 99,27 km a kabina 99,39 km nad hladinou moře (98,16 km a 98,27 km nad místním terénem):

Start levné rakety Electron

V noci na čtvrtek se od 02:30 hod našeho času otvírá okno pro odložený start novozélandské rakety Electron z kosmodromu na poloostrově Mahia. V úterý nad ránem našeho času byl start rakety zastaven palubními počítači pouhé dvě sekundy před tím, než se měla raketa odpoutat od rampy a motory prvního stupně byly po zážehu okamžitě vypnuty. Příčinou bylo, že automatika startu zjistila stoupající teplotu kapalného kyslíku v nádrži rakety. Podle společnosti Rocket Lab je náprava velmi jednoduchá, a proto není nutno odkládat start na delší dobu.

Přistání z ISS...

Ve středu v 09:38 hod. v Kazachstánu, 147 km jihovýchodně od města Žezkazgan, přistane kabina lodi Sojuz MS-05 s rusko-americko italskou trojicí Sergej Rjazanskij, Randolph Bresnik a Paolo Nespoli. Návratem zpět na Zemi uzavřou více než 138 dnů pobytu v kosmu.

. ...a odlet k ISS

Na pondělí, posléze úterý a nakonec na středu byl postupně odkládán start další nákladní lodi Dragon CRS-13 společnosti SpaceX, která má v rámci kontraktu s NASA dopravit na Mezinárodní kosmickou stanici nové zásoby. Protože v systému dodávky paliva do druhého stupně nosné rakety Falcon-9 byly zjištěny nežádoucí pevné částice a systém je nutno vyčistit, byl start odložen na pátek 15. prosince na 16:35 hod. našeho času.

Při tomto letu bude podruhé uplatněn již jednou použitý první stupeň nosné rakety a rovněž bude do kosmu vyslána již jednou použitá kosmická loď Dragon, což přesně odpovídá zásadám společnosti SpaceX, které by měly podstatně snížit náklady na kosmické starty a lety.

Na palubě bude celkem 2 205 kg nejrůznějšího nákladu pro posádku, vědecké výzkumy, údržbu systémů a počítačů stanice, pro výstup posádky do volného kosmu. Z toho 1 560 kg bude v hermetické kabině a 645 kg ve speciálním nehermetickém oddílu lodi. Pokud by se start nezdařil ani v pátek, protože mu vedle technické závady může zabránit i změna počasí, bylo by možné pokus o let k ISS opakovat až koncem prosince.

Tento kosmický týden pak završí v 08:21 hod. našeho času nedělní start rakety Sojuz FG s kosmickou lodí Sojuz MS-07 s rusko-americko-japonskou posádkou (Anton Škaplerov, Scott Tingle, Norišige Kanai).