Stůl, který s vámi vyroste. Může u něj sedět dítě a dospělý stát

Polohovatelný stůl si můžete domů pořídit z několika důvodů. Tím základním je zdraví. V případě, že u počítače nebo třeba psaním za stolem trávíte většinu dne, je kromě správného posedu více než vhodné pravidelně měnit polohu. Stůl, který vám umožní při práci stát, pak může být řešením. Dalším důvodem pro nákup je univerzálnost řešení. Rostoucí stůl poslouží dobře dětem i rodičům.

Na trhu není sám Nejlevnější konkurencí stolu Stell je IKEA. Model Bekant pořídíte za 11 490 korun. Nemůžete si však zvolit šířku ani hloubku stolu, která je pevně daná (160 x 80 cm). Stell oproti tomu nabízí výrazně větší rozměry, protože nohy stolu lze dát od sebe až na vzdálenost 170 centimetrů. Švédská verze také nemá časovač pro pravidelnou změnu výšky pracovní desky. Přímou konkurencí pro Stell je pak například značka Ergo Product (například model Ergo Motion). Její doporučené ceny jsou většinou vyšší (internetová realita však může být úplně jiná). Parametry podobné. Chybí časovač pro změnu polohy. Výhodou je, že výrobce nabízí i jiné barevné varianty nohou než klasickou bílou (Stell dostanete zatím pouze v této barvě).

V redakci jsme otestovali digitální elektrickou verzi stolu, model SOS 3000. Na začátek krátké shrnutí pro nedočkavé. Doporučená cena 17 890 korun za rám (bez desky stolu) není pro každého a i když na internetu stůl seženete za sumu přibližně o tři tisíce nižší, pořád to bude poměrně velká investice. Na druhou stranu za uvedenou částku získáte vzhledově poměrně subtilní a přitom robustní, stabilní a spolehlivou konstrukci s naprosto tichým chodem a velmi univerzálním použitím.

Pracovní desku můžete okamžitě a stisknutím jednoho tlačítka relativně přesně nastavit do jakékoliv výšky v rozmezí od 62 do 125 centimetrů.

Nohy stolu mohou být od sebe vzdáleny jeden až 1,7 metru. To nabízí vskutku velkou variabilitu při volbě rozměrů pracovní desky. Ta přitom nevyžaduje žádné speciální úpravy, prostě se na konstrukci jen přišroubuje.

Kolmý pohyb zajišťují ocelové závitové tyče ukryté uvnitř nohou, o převod pohybu z vodorovného na kolmý se starají ozubená kola.



Polohování lze připomenout nastavením časovače. Po uplynutí předem nastaveného času, maximální délka jsou dvě hodiny, základní krok pak 30 minut, dá stůl akusticky najevo, že je čas změnit polohu. Bohužel u této funkce není možné zapnout opakování a tak musíte budíček pokaždé nastavit znovu. Doma tuto funkci zřejmě nevyužijete, ale v kanceláři nebo pracovně třeba ano. Při práci se totiž na správné sezení a pohyb zapomene velmi snadno.

V domácnosti pak najde stůl ideální využití například tam, kde se střídá celá rodina. Děti u něj mohou pohodlně sedět a kdokoliv případně i stát. Původně je Stell SOS 3000 samozřejmě určen především pro využití v kancelářském provozu a programovatelná změna výšky stolu má zajistit uživateli zdravý pracovní den.

Skoro jako z IKEA

Stůl koupíte zabalený v ploché krabici a musíte si ho sestavit. Není to složité a až na několik drobností je návod i postup „blbuvzdorný“ jako z řetězce IKEA. Kromě v balení obsaženého inbusového klíče budete potřebovat na sestavení jen křížový šroubovák a vrtačku (na předvrtání otvorů do desky stolu).

S jedinou drobnou nepřesností jsem se potkal hned na začátku montáže. Díry v elku, ke kterému se připevňují nohy stolu, jsou předvrtané přibližně o milimetr jinde, než by měly být. V předprodukční verzi návodu přitom bylo ještě uvedeno, že šrouby spojující jednotlivé části máte dotahovat postupně. V takovém případě se však k cíli nedostanete, protože pak do sebe dvě určité části nezapadnou (viz fotogalerie). Je potřeba postupovat klasickým „nábytkářským postupem“ a všechny šrouby nechat trochu povolené a dotáhnout je až zcela nakonec. Návod, který dostanete při koupi stolu už tento fakt uvádí.

Celkem vás montáž nepřipraví o více než půl hodiny času. Trochu náročnější může být připevnění desky. To ovšem záleží na tom, jak velkou zvolíte. Větší bude pochopitelně náročnější a možná bude lepší si pro manipulaci vzít někoho k ruce. Každopádně nepotřebujete víc než trochu pečlivosti, abyste obě elka přišroubovali na desku rovnoběžně s její hranou. To je také jediná fáze montáže, kdy bude záležet jen a pouze na vaší zručnosti.



Stell má v nabídce několik základních designů desek v rozměrech 140 x 70 centimetrů a tloušťce 1,6 centimetru za 2 990 korun. Když si ovšem necháte uříznout a ohranit u truhláře nebo v hobby marketu vlastní tabuli, vyjde vás to levněji a můžete mít přesně rozměr, povrch a design, jaké potřebujete.

Každá noha stolu má dvě otočné koncovky pro regulaci výšky na nerovné podlaze. Stojí tak perfektně na jakémkoliv povrchu. Pokud se rozhodnete dát nohy stolu výrazně více od sebe, najdete v balení delší krycí lištu, která i při maximálním „rozkročení“ zakryje všechny kabely od jednotlivých elektromotorků včetně řídicí jednotky.

Nahoru a dolu

Stůl má dva elektromotory ovládané z dotykové jednotky přišroubované na libovolném místě pod deskou stolu. Nám se osvědčilo umístit ji tak, aby při pohledu shora kolmo na stůl skoro nebyla vidět. Nehrozí tak, že ji například děti při hraní nějakým prudkým pohybem urazí, a přitom je stále pohodlně dostupná.

Po deseti minutách nečinnosti se jednotka stolu sama vypne (včetně displeje) a uvede do režimu úspory energie. Systém je přitom postaven tak, aby byl celou dobu pod napětím. Maximální spotřeba v režimu standby je podle výrobce 0,1 W. My jsme naším měřákem nenaměřili ani tuto hodnotu. Je tedy zřejmé, že tento spotřebič vás rozhodně nezrujnuje.

Dodávaná síťová šňůra není nikterak dlouhá a pokud stůl nestojí přímo u zásuvky, počítejte s prodlužovačkou. Vždy je pochopitelně nutné si nechat rezervu pro případ, že necháte desku vyjet až do horní krajní polohy.

Když je displej zhasnutý, stačí se jej dotknout a ihned se rozsvítí. Po stisku „klávesy“ M se objeví aktuální výška desky stolu a nyní je možné ji šipkami upravovat. Požadovanou polohu nelze zadat číselně, není však problém na ni pomocí šipek s přesností na centimetr pohodlně dojet.

Stůl má tři paměti, takže když přijde na střídání nebo načasovanou změnu polohy, stačí stisknout příslušnou klávesu na ovládací jednotce a deska vyjede do přednastavené výšky.

Chod motorů je tichý (i když pochopitelně slyšitelný), a není tedy nutné se obávat, že by zvuk jakkoliv rušil například kolegy v kanceláři nebo zbytek osazenstva domácnosti. Systém má integrovánu antikolizní pojistku, která zajišťuje, aby v případě, že jedna noha narazí na překážku, druhá taktéž přestala pracovat a nesnažila se deskou stále pohybovat (to u starších stolů jiných značek býval problém).

Nosnost elektrických nohou uvádí výrobce 100 kilogramů. Nebyly by to děti, aby tento nový „výtah“ ihned nevyzkoušely. Se čtyřiceti kilogramy živé váhy naštěstí neměl Stell při zvedání žádný problém. Výrobce uvádí, že mechanismus je otestován na dva miliony pohybů. Záruka je standardní dvouletá.

Jde to i ručně

Pokud toužíte po polohovatelném stolu, ale nechce se vám utrácet za elektrickou verzi nebo například nepočítáte s tím, že byste změnu výšky pracovní desky využívali tak často, existuje samozřejmě levnější verze na ruční pohon.

Stell ji nabízí za doporučených 7 590 korun (na internetu opět lze sehnat výrazně levněji). Minimální výška je však jen 73 centimetrů (oproti 62 centimetrů u elektrické verze), a stůl tak nelze využít jako dětský. Nohy lze od sebe vzdálit jen na 160 centimetrů a výrobcem uváděná nosnost je také nižší, 80 kilogramů. Konkurenční alternativa od IKEA (stůl Skarsta za 4 990 korun) však tabulkově unese „jen“ 50 kilogramů.

Klikový mechanismus se po použití sklopí a zasune pod desku stolu, takže ničemu nepřekáží.

Zdravé a univerzální řešení

Polohovatelný stůl je z našeho pohledu univerzálním řešením do dětského pokoje, do pracovny nebo do společných prostor domácnosti. Na překážku může být strohý a zároveň „kancelářský“ design základní konstrukce (většina výrobců nabízí velmi podobný vzhled), ale pokud vám vyhovuje, získáte stůl, u kterého se vystřídají pohodlně a bez kompromisů všichni členové rodiny bez ohledu na výšku a jejich momentální potřeby.