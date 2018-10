Svatyně nebo Mekka? Záhada Stonehenge se pomalu rozkrývá

0:05 , aktualizováno 0:05

V dalším díle seriálu Před 100 lety můžete vidět jedny z nejstarších filmových záběrů Stonehenge. Natočeny byly ještě před 1. světovou válkou, kdy stál záhadný komplex na soukromém pozemku rodiny Antrobusů. Jejich mužští dědicové ve válce zahynuli, a tak šly ruiny do dražby. Koupil je Cecil Chubb. Traduje se, že mělo jít o dárek pro jeho manželku. Za areál zaplatil 6 600 liber, což je v přepočtu asi půl milionu dnešních liber. 26. října 1918 učinil Chubb nečekané rozhodnutí. Rozhodl se darovat Stonehenge britské vládě, a to s podmínkou, že komplex musí navždy zůstat přístupný veřejnosti, a to se i stalo. Hned poté zahájili odborníci v lokalitě rozsáhlé výzkumy, které probíhají dodnes. A dodnes se spekuluje o tom, k čemu stavba vlastně sloužila.