V průmyslové sféře se systém takzvané vzdálené asistence nebo údržby již začal používat s příchodem chytrých brýlí s rozšířenou realitou (připomeňte si Google Glass). Mezi běžnými spotřebiteli se rozšířená realita (AR, augmented reality) zatím zavedla především jako zajímavá hříčka. Autoři americké služby Streem.pro však nyní přišli s jednoduchým, ale šikovným nápadem, jak průmyslovou praxi přenést do každodenního života.

Řekněme, že se vám doma přestane napouštět nebo vypouštět pračka. Nevíte přesně, co se stalo, ale zkrátka nefunguje.



Zapnete aplikaci Streem a přes videohovor, přičemž kamera zabírá stávkující přístroj, se spojíte s vybraným instalatérem. Ten na svém mobilu či počítači vidí vše, co svým telefonem zabíráte. Ukazovátkem má možnost pevně označit místo, které ho zajímá a požádat vás, abyste se k němu přiblížili nebo třeba zkusili otočit daným kohoutkem, atd. Bod, který instalatér vybere, se nemění, i když telefonem mezitím pohnete, takže nehrozí, že by při komunikaci vznikl zmatek.



Řemeslník si také může z čárových kódů na poničeném výrobku automaticky načíst výrobce a přesný typ. Dokáže dokonce na dálku změřit vzdálenosti mezi jednotlivými díly, podle toho si připravit potřebný materiál na opravu a na místo dorazit už předpřipravený bez nutnosti další návštěvy. Vše probíhá on-line v reálném čase. Drobné závady tak může s radou odborníka odstranit i sám uživatel.

Nabízí se samozřejmě otázka, proč by například právě instalatér měl zákazníkovi on-line zdarma radit, když si za návštěvu může naúčtovat slušné peníze. (Nutno připomenout, že aplikace vznikla v USA, kde i obyčejný ucpaný odpad bývá důvodem pro zavolání instalatéra a zaplacení nemalé částky.) I na to autoři aplikace mysleli a chystají verzi, kde bude pro zákazníka zpoplatněno i jen samotné poradenství.



Funkční obchodní model firma zatím hledá. Funguje zatím pouze na pozvánky, kdy je zákazník vyzván zaregistrovanou firmou, aby si aplikaci stáhl.

Streem je zatím pro klienty zdarma, poplatek podle rozsahu poskytovaných služeb platí firmy. Pohybuje se od 19 do 59 dolarů měsíčně. Firma spolupracuje s již zavedenou službou Homeadvisor.com. Autoři by Streem.pro nyní rádi rozšířili i do Evropy, což byl konečně i důvod, proč se objevili na právě probíhajícím veletrhu MWC 2018 v Barceloně.