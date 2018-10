Změna času v březnu je chyba, říká bioložka Helena Illnerová v Rozstřelu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V Evropské Unii se rozvolňují dosud jednotná pravidla pro střídání letního a zimního času, a otevírá se tak prostor pro úplné zrušení tohoto pravidla. Je to dobře z hlediska vědy?

Na to odpovídá fyzioložka a biochemička Helena Illnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky. Odbornice na biologické rytmy například jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku. A debatu o zrušení letního času vítá (zimní čas je „původní“, letní byl zaváděn dodatečně).

Podle Heleny Illnerové je totiž celkem zjevné, že některým lidem letní čas vadí. A možná i proto, že o jeho zavedení se příliš nediskutovalo s odborníky a nebyl tedy zcela správně nastavený: „Kdyby byl letní čas postavený jinak, například od května do září či října, lidé by se mu přizpůsobili lépe, protože by ráno měli už sluníčko,“ domnívá se vědkyně.

Proto je podle ní správné naslouchat hlasu menšiny, které změna vadí, protože mohou mít opravdu zdravotní problémy, nebo alespoň sníženou kvalitu spánku. Většina lidí změnu podle jejího odhadu zvládá dobře.

Větší potíže jednoznačně způsobovala změna jarní, která vedla k přeřízení vnitřních hodin o hodinu zpět. Což je problém, protože podle Heleny Illnerové „máme tendenci se zpožďovat“. Lidé podle ní potřebují ranní světlo, aby se jim vnitřní hodiny nastavily na správný 24hodinový rytmus. Většina z nás ho má bez slunečního světla o něco delší; lidí, kteří mají rytmus kratší než 24 hodin, je podle ní méně.

Změna biorytmu o hodinu přitom není nic, s čím by náš organismus měl velký problém. „Jde o to umět využívat světla, jak naznačují i naše studie,“ říká Helen Illnerová. Chybou tedy je především to, že ke změně letního času dochází v březnu a lidé tedy vstávají do tmy. Nedostatek světla „přeřízení“ organismu nijak nepomůže.

Podle Illnerové je ovšem těžko prokazatelné, zda má skutečně změna času vliv na počet úrazů či dopravních nehod, jak se někdy uvádí. Debaty o změně času jsou podle ní obecně zatížené tím, že jde o problém, který se těžko zkoumá. Není těžké mít potkany s podobnými geny v přesně řízených podmínkách, a tak vliv střídání světla a tmy zkoumat. U lidí ovšem nic takového provést nejde, upozorňuje Helena Illnerová.

Připomínáme, že na našem území byla změna času nejprve neúspěšně zavedena v letech 1918 a 1919, kdy pak byla jako nepopulární zrušena. Letní čas se používal i za protektorátu, ovšem současné předpisy platí nepřetržitě teprve od roku 1979. K malé změně došlo v 90. letech, kdy byla platnost letního času prodloužena o měsíc v rámci sjednocení pravidel se zbytkem Evropské unie.