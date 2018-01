Aplikace pro tablety: zaznamenejte si myšlenky nebo sestříhejte klip

Network Monitor Mini

Network Monitor Mini vám sdělí všechny podrobnosti o síťovém připojení.

Aplikace Network Monitor Mini zobrazuje na displeji mobilního zařízení aktuální využití připojení k internetu přes wi-fi nebo mobilní síť. Můžete tak okamžitě vidět, jak je která aplikace náročná na datové přenosy. Lze si přitom velmi detailně nastavit způsob a vzhled zobrazení indikátorů datových přenosů (umístění na obrazovce, barva, písmo atd.). Základní veze aplikace je k dispozici zdarma, ale zobrazuje reklamu. Network Monitor Mini ve verzi Pro přijde na dvacetikorunu a odemyká další předvolby nastavení.

Dostupnost: Android

ProtonVPN

ProtonVPN zabezpečí vaši komunikaci po internetu.

Při používání internetového připojení přes veřejné wi-fi sítě se vám bude hodit aplikace ProtonVPN, která zajistí ochranu přenášených dat pomocí šifrování. Pak můžete i přes wi-fi síť bezpečně nakupovat nebo třeba obsluhovat internetové bankovnictví. V bezplatně použitelné verzi si můžete vybírat z omezené nabídky serverů k přesměrování internetové komunikace a omezená je také rychlost přenosu dat. Placená verze taková omezení nemá. Uživatelský účet si musíte vytvořit v každém případě.

Dostupnost: Android

WeVideo

S rychlou úpravou videozáběrů vám pomohou připravené šablony.

V aplikaci WeVideo můžete rychle upravovat videozáběry pořízené mobilními zařízeními s Androidem a iOS. Připraveny jsou nástroje na stříhání videoklipů stejně jako barevné filtry a různé efekty. Dále můžete přidávat hudbu na pozadí nebo třeba komentář namluvený do mikrofonu. Specialitou aplikace WeVideo jsou šablony pro rychlou úpravu videa ve zvoleném grafickém stylu. Základní výbava videoeditoru WeVideo je k dispozici zdarma, za další funkce je třeba zaplatit.

Dostupnost: Android, iPad

Mindly

V aplikaci Mindly můžete vytvářet myšlenkové mapy.

Aplikace Mindly je praktický nástroj na vytváření tzv. myšlenkových map, v rámci kterých lze přehledně zaznamenávat nápady nebo celé projekty se vzájemnými vazbami jednotlivých částí a odlišením postupných kroků. Kromě textových popisků lze do myšlenkových map vkládat také obrázky, odkazy na webové stránky nebo třeba fotky pořízené mobilním zařízením. Hotové myšlenkové mapy lze ukládat jako obrázky nebo do PDF souborů i rovnou sdílet po internetu. Základní verze aplikace Mindly je k dispozici zdarma.

Dostupnost: Android, iPad

Money Lover vám pomůže sledovat vaše osobní finance.

Money Lover

V aplikaci Money Lover můžete velmi detailně spravovat vaše osobní finance díky pečlivému zadávání všech příjmů a výdajů. Money Lover umožňuje třídit výdaje do několika různých kategorií a následně generuje grafy a přehledy, ze kterých jasně vyplývá, za co utrácíte nejvíce peněz. Výborně vám poslouží i bezplatná verze aplikace, ale za 150 korun získáte možnost načítat výdaje vyfotografováním účtenek i možnost třídění financí do více kategorií.

Dostupnost: Android, iPad

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci? Podělte se o tipy v diskusi.