Sufražetky kvůli volebnímu právu vytloukaly okna a nebály se žhářství

Přestože už v roce 1792 napsala britská feministka Mary Wollstonecraftová esej Obrana práv žen, ve které poprvé vyzývá k tomu, aby mohly ženy volit, bylo volební právo britským ženám upíráno až do konce první světové války. Teprve 6. února 1918 schválila Dolní sněmovna zákon, který umožňoval volit ženám starším 30 let. Až o 8 let později mohly volit i ženy starší 21 let, stejně jako muži. O volebním právu žen pojednává další díl videoseriálu Před 100 lety.