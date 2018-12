Super Micro: Audit neprokázal, že by naše čipy kompromitovali Číňané

V říjnu 2018 přišla agentura Bloomberg s šokující informací. Čínským špionům se prý podařilo nasadit miniaturní odposlouchávací zařízení přímo do čipů americké výroby. Mikročipy společnosti Super Micro prý byly osazeny malým prvkem, který byl schopen na dálku odposlouchávat, co se v počítači děje, či dokonce převzít nad počítačem kontrolu. Podle zprávy Bloombergu škodlivé čipy umístila jednotka Čínské lidové osvobozenecké armády, která pronikla do dodavatelského řetězce hardwarové firmy Supermicro.

Super Micro od začátku obvinění odmítal. Nyní firma informovala o výsledcích externího auditu: „Byl otestován reprezentativní vzorek našich základních desek, včetně těch konkrétních, které byly v článku (Bloombergu, pozn. red.) zobrazeny. Testy nenašly absolutně žádné podklady, které by nasvědčovaly tomu, že byly naše základní desky napadeny škodlivým hardwarem.“

Firma také vydala video, které ukazuje, jak funguje jejich kontrola kvality: „Jakákoli odchylka od schváleného designu, včetně škodlivého hardwaru, by se projevila během našich kontrol. Provádíme rentgenové šetření, automatické vizuální kontroly, manuální vizuální kontroly, elektrické testy a testy funkčnosti.“

Video firmy Super Micro:

Firma Super Micro vyrábí procesory a základní desky především pro servery a síťové prvky. Od října se firma vehementně bránila nařčení z toho, že její hardware byl kompromitován. Zpráva Bloombergu byla kritizována i z dalších míst.