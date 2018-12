Microsoft opět zkusí zaútočit na Apple. Nasadí levný Surface proti iPadu

Redmondský gigant už jednou v souboji s Applem zásadně pohořel, když uvedl na trh Surface RT na platformě Windows RT. Ta měla Microsoft uvést na trh tabletů. Nepodařilo se to vůbec. Nikdo pro operační systém nevyvíjel aplikace a dohnat v tomto ohledu konkurenční Android nebo iOS nebyla schopna ani firma samotná.

Pod vedením tehdejšího šéfa Stevea Ballmera to nebylo možné. Definitivní tečku pak firma už s novým vedením udělala v roce 2015, když znemožnila přechod Windows RT na verzi 10. Výrobu Surface 3 s procesory Intel ukončila o rok později. Na trhu zůstal pouze Surface Pro s plnohodnotnými Windows.

Nový pokus s tabletem Surface by měl obsahovat již normální Windows 10. Měl by být o 20 % lehčí než úspěšný, ale velmi drahý Surface Pro (základní cena 799 dolarů, tj. 17 000 Kč). Prodávat se podle Bloombergu budou dvě verze - s 64GB a 128GB pamětí včetně LTE modemu. Displej bude mít desetipalcovou úhlopříčku a výdrž akumulátoru by měla být 9 až 10 hodin. Místo proprietárního konektoru bude na rozdíl od verze Pro vybaven pouze USB-C. Další podrobnosti nejsou známy.

Apple letos snížil cenu iPadu pro vzdělávací účely a školám ho prodává za 299 dolarů (6 500 Kč). Velkou konkurencí jsou v této oblasti také přístroje s operačním systémem Chrome OS od Googlu. Startovací cena 400 dolarů

(8 700 Kč) by měla být při možnostech Windows 10, které značně převyšují jak iOS tak i Chrome OS, konkurenceschopná.

Zajímavý je v této souvislosti pohled do minulosti. První Surface RT s nedodělanými Windows RT se začal v roce 2012 prodávat za 499 dolarů v základní verzi a bez klávesnice (dnes asi 11 000 Kč).