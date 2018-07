Švábi v křídle. Jak si Rolls-Royce představuje budoucnost letecké údržby

Letecká výstava ve Farnborough je největší přehlídkou novinek z letectví, a společnosti z oboru si na ni „schovávají“ oznámení, která by mohla v ostré konkurenci zaujmout. Příkladem je oznámení společnosti Rolls-Royce, které (mimo jiné) prezentovala i svůj projekt vývoje malých robotů, které by mohly pomáhat při údržbě letadel.

Výsledkem projektu, který běží podle společnosti už osm let, by v optimálním případě mohly být „hejna“ malých robotů nápadně podobných švábům. Mohly by se tak snadno dostat do malých vnitřních prostorů a provádět kontroly vnitřního vybavení letadla. Zadavatelé doufají, že by díky tomu bylo možné výrazně urychlit a také zpřesnit nutné technické kontroly, a tak ještě zkrátit čas, který moderní dopravní letadla tráví na zemi.

„Šváby“ (tedy kromě těch pravých) ovšem na letištích v brzké době neuvidíme. Jak již bylo řečeno, projekt běží roky, a ještě nepochybně větší. Jen odborníci na robotiku dobře ví, kolika dětskými nemocemi a problémy dnešní roboty podobného typu trpí. Ještě roky nejspíše bude platit, že zatím by jejich nasazení kontroly rozhodně nezrychlilo...