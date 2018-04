Hledět ke hvězdám je dnes těžké, stěhujeme se do pouští, říká astronom

Ztlumte to v Česku Noční obloha bez hvězd, nepřetržitě osvětlená města a komunikace, zmatená zvířata, spánkové poruchy a zvýšené riziko rakovinotvorných nádorů. To jsou jen některé příklady podob a negativních důsledků ztráty přirozené tmy. Vláda ČR v březnu letošního roku schválila návrh ministerstva životního prostředí, který má přispět ke zmírnění tzv. světelného znečištění. Obsahuje konkrétními úkoly pro jednotlivé rezorty i termíny jejich plnění. „Nově by se například technické parametry správného osvětlování měly zahrnovat do dotačních titulů na výměnu veřejného osvětlení, bude nutné zabývat se světelnou zátěží způsobenou dopravní infrastrukturou nebo zvýšit povědomí o škodlivém vlivu modré složky světla na naše zdraví,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. Světelné znečištění pochází ze tří zdrojů. Zaprvé svítí se zbytečně moc, to znamená bez úpravy silné intenzity v čase, kdy lidé spí. V druhém případě používáme lampy s nevhodným směrem světelného záření, které se rozlévá k nebi, do volné krajiny nebo do oken spících. A zatřetí používáme světlo s nevhodným zabarvením a intenzitou v nevhodnou dobu, zjednodušeně řečeno si ničíme zdraví užíváním telefonů a počítačů vyzařujících modrou složku světla v nočních hodinách. Některé evropské státy už světelné plýtvání upravily vyhláškami i zákony. ČR tuto problematiku dosud nijak komplexně neřešila. Některá navrhovaná opatření: V případě, že obtěžování světlem bude posouzeno jako rušení nočního klidu, bude možné pachateli uložit pokutu do výše deseti tisíc korun.

Informační kampaň ministerstva zdravotnictví o škodlivosti modré složky světla na lidské zdraví (přemíra modrého světla může narušit spánkový rytmus. Opakované narušování temné fáze noci světlem zvyšuje významným způsobem riziko vzniku civilizačních chorob).

Nově stavěné budovy by měly naplňovat parametry pro zdraví a životní prostředí šetrného osvětlení. Při právní úpravě stavebního práva zahrne ministerstvo pro místní rozvoj technické požadavky na správné osvětlování do příslušné vyhlášky.

Ministerstvo dopravy do konce roku zmapuje, kolik nadbytečného světla emitují osvětlené dálniční křižovatky, železniční tratě nebo seřaďovací nádraží a na základě toho navrhne opatření pro nově stavěné železniční uzly nebo výměny osvětlení na křižovatkách.

Nové moderní lampy dokážou nejen svítit dolů, mít správnou teplotu světla, ale také zhasínat, když v prostoru není pohyb. Ministerstvo průmyslu a ministerstvo životního prostředí proto chystají cílené dotační programy na výměny osvětlení. Vzniknou i nové dotační výzvy na výměny veřejného osvětlení v obcích.

Změn by se mohla dočkat i metodika pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí, nově by se mělo posuzovat i poškození světelným smogem. Zdroj: Ztlumte to.