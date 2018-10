Jedna z nejlepších dokumentárních televizí BBC Earth bude v češtině

V rámci rozšíření programové nabídky přidá od poloviny listopadu do portfolia své televize T-Mobile TV nový pořad. Do Česka se tak vůbec poprvé dostane dokumentární program BBC Earth s českým dabingem. Tento pogram britské veřejnoprávní televize patří v této oblasti k tomu nejlepšímu, co lze v televizi sledovat.

T-Mobile se s BBC domluvil, že bude dabovat do češtiny část vysílání, které poběží v hlavním vysílacím čase (Prime Time), zbytek vysílání bude opatřen titulky. Nový kanál do nabídky přibude 15. listopadu.

T-Mobile TV, kterou firma šíří jako IPTV po kabelech i vzduchem, je dostupná i na satelitu a má podle firmy přes 70 tisíc uživatelů.