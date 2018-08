Šli v Jičíně z kina, opilý okupant je zastřelil samopalem. Bylo září 1968

Účast polské armády na vojenské intervenci v srpnu 1968 Chtěli pít bez placení a postřílet celou hospodu Dvě tankové a jedna motostřelecká divize 2. polské armády s velitelem brigádním generálem Floriánem Siwickým obsadily východní Čechy a severní Moravu. Polská lidová armáda vyčlenila celkově asi 28 000 vojáků. Nacionalistické polské vojenské i politické vedení tvrdě chránilo své příslušníky, byť se dopustili protiprávního jednání. Polští vojáci si přitom nepřátelským a bezohledným chováním příliš nezadali s vojáky sovětskými.

To ukazuje třeba případ z prvního října 1968, jenž se odehrál v Hřibsku u Hradce Králové. Do bytu Emila Kopeckého vnikli násilím dva ozbrojení příslušníci polské lidové armády a ptali se, kde má syna. Když se ohradil, jakým právem vrazili do soukromého bytu, dostalo se mu odpovědi, že „Pravem polskim“, načež jeden z Poláků na Kopeckého dceru, držící v náručí kojence, namířil samopal. V bytě pak provedli nezákonnou prohlídku a nakonec odešli. Tři polští vojáci navštívili restauraci ve Stěžerech v okrese Hradec Králové. Když jednomu z vojáků odmítli nalít, sebral bez říkání výčepnímu pivo a vypil ho, aniž by se měl k zaplacení. Když mu to při odchodu jeden z místních občanů vytkl, Poláci se vrátili, namířili na hosty samopaly a požadovali, aby si stoupli a zvedli ruce nad hlavu. Naštěstí se je jednomu staršímu občanu podařilo uklidnit a nakonec přemluvit k odchodu. Při vyšetřování série vloupání do obchodů a pohostinství národního podniku Jednota v okrese Chrudim se ukázalo, že pachatelem byl příslušník Polské lidové armády Eugenius Michalski, jemuž policisté prokázali celkem sedm vloupání. Dne 17. září 1968 v 9:30 byl v Kosmonosech při jízdě na motocyklu po silnici číslo 10 sražen řidičem polského vojenského nákladního automobilu svobodníkem Wojciechem Swadzinikem jednašedesátiletý Jaroslav Hájek. Polský voják na křižovatce se silnicí na Debř nad Jizerou, poblíž restaurace „U lva“ nedal přednost a způsobil tragickou havárii. Jaroslav Hájek zranění podlehl v době následující po týdnu 20. září 1968 v nemocnici v Mladé Boleslavi. Polský vojenský prokurátor major Witold Dudkiewicz kategoricky odmítl možnost výslechu obviněného polského viníka nehody a i vzhledem k tomu, že se svobodník Swadzinik již údajně nenacházel na československém území, nemohla československá prokuratura zahájit kroky v trestním řízení a celý případ zastavila.