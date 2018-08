Dosud neznámé snímky: šestnáctiletý student působivě zachytil invazi 1968

Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě ocitl, ale pravděpodobně šel navštívit prarodiče. Dopadlo to však trochu jinak. Bylo 21. srpna 1968 a budoucí lékař vytvořil dramatickou fotoreportáž, která 50 let ležela v šuplíku.