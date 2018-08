Tři Markéty proti okupaci. Vojáci se bránit nemohli, tak vysílali

Vysílačka v rámci VÚ 5936 Klecany, rozhlasová stanice „Markéta“, aktivně přenášela relace československého rozhlasu i vlastní zprávy z různých pramenů. Vedle vojáků se na vysílání podíleli i civilní rozhlasoví pracovníci. Vysílač Markéta měl tři stanoviště: Markéta 1 v kasárnách v Klecanech, Markéta II nad obcí Brnky a Markéta III u obce Větrušice. Od Markéty II a III bylo vybudováno směrové spojení na Markétu I. stanice měla i hlasatelku v ruštině. V době, kdy čs. rozhlas vysílal zprávy o zatýkání rozhlasových pracovníků, několik se jich ve vojenských uniformách ukrylo na stanovišti Markéty.

Vysílací stanice ČSLA R-118 sloužila nejčastěji jak k rušení sovětského vysílání, tak k šíření protiokupačního rozhlasového vysílání. Tak vojáci vyjadřovali svůj odpor proti okupaci

Útvar byl otevřeným názvem 10. spojovací pluk, spadající pod 10. leteckou armádu Československé lidové armády a byl dislokován na letišti Klecany u Prahy jako součást pozemního zabezpečení letectva.

Československá lidová armáda měla výslovný rozkaz proti okupnatům nezasahovat. Již v noci z 20. na 21. srpna 1968 rozkaz ministra národní obrany generála Dzúra nebránit se. Za daných okolností by to mohlo vést k nedozírným následkům bez šance na úspěch. Přesto se ve většině vojenských útvarů z vlastní vůle vojáci rozhodli nejrůznějšími způsoby sabotovat a narušovat akce okupačních vojsk. To později vedlo k propouštění tisíců vojáků ze služby a dalším kádrovým postihům.