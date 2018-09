Vojáci 7. pluku dostali během okupace ostré a připravili se k obraně

Sedmý radiotechnický pluk ve Zbirohu neměl v srpnu 1968 příliš dlouhou historii, ale reakce jeho velení a mužstva na příjezd vojsk Varšavské smlouvy byla velmi rychlá a možná i poněkud riziková. V oddíle byla vyhlášena bojová pohotovost, mužstvo zaujalo kruhovou obranu a dostalo ostrou munici.

K žádným střetům ovšem nedošlo a největší význam měla role pluku v podpoře civilního odporu. Velitel útvaru poskytl na žádost Okresního výboru KSČ Domažlice vysílací stanici k vysílání relací západočeského rozhlasu známého jako Svobodné Domažlicko. Sloužila k tomu mobilní vysílačka R-118, kterou obsluhovali dva muži, nadporučík Chmelík a rotný Vlk. Po technické stránce obsluhu zajišťoval major Krutila.

Vysílali v prvních dnech okupace, 22. až 25. srpna 1968 od vojenského objektu v Klenčí pod Čerchovem. Program relací zajišťoval Okresní výbor KSČ Domažlice a do vysílání se prý přebíraly i relace Svobodné Evropy. Pestrost programu dokládá i rozhovor s francouzskou turistkou, která hovořila o svých dojmech z dění v Československu.



Sedmý radiotechnický pluk byl součástí vojenské rozvědky – Zpravodajské správy generálního štábu Československé lidové armády. Od září do listopadu 1969 šetřila srpnové události na rozvědce a podřízených útvarech komise náčelníka generálního štábu pod vedením generálmajora Josefa Širůčky.

Výsledek vedl k rozsáhlým kádrovým a organizačním změnám. Desítky důstojníků a praporčíků musely odejít do zálohy. 7. spojovací pluk byl rozdělen na 7. spojovací uzel v podřízenosti nově oddělené Zpravodajské správy Západního vojenského okruhu a na spojovací uzel Zpravodajské správy generálního štábu.

Radiotechnický průzkum se stal součástí vojenské rozvědky na našem území na počátku padesátých let. Odposlech radioprovozu protivníka začínal s trofejní německou a zděděnou britskou technikou na krátkých a středních vlnách. Do přímé podřízenosti skupiny R (radiotechnické) byl zařazen prapor vojenských meteorologických stanic, přejmenovaný na rádiový prapor, v roce 1956 reorganizovaný na 55. rádiový pluk. Jeho velitelství se v roce 1958 přesunulo z Prahy do Litoměřic. Podřízené jednotky rádiového průzkumu se nacházely v Kralovicích, Plzni a Zbirohu.

V roce 1960 byl pluk reorganizován na 7. spojovací pluk. Vyčlenil část sil pro nově zřízený 248. provozní prapor v Praze. Jeho součástí byl spojovací uzel a technické středisko 062. V roce 1961 se v rámci pluku vytvořil 7. radiotechnický prapor ve Zbirohu jako jednotka speciálního rádiového průzkumu. Reorganizací z něj vznikl v roce 1962 samostatný 7. radiotechnický pluk.