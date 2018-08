Kačeři hlásí už přes tisíc nálezů. Začíná poslední kolo Tankocachingu

Kdybychom si jako autoři měli vybrat jednu reakci hráčů Tankocachingu, které si čteme v lozích jednotlivých keší, pak by to zřejmě byla tato:



„Díky za další kousek věnovaný sovětské okupaci. V dnešní době, kdy si leckdo vykládá svobodu slova jako volnost lhaní, je důležité pravdu hlásat. V dnešní době ... vždycky to je a bylo důležité: dneska, včera, za Husa i dávno před ním.“



Zápis v logu keše na Václavském náměstí dobře shrnuje důvody, proč jsme pro vás tuto hru připravili. Je před námi posledních sedm keší z celkových jednadvaceti, které jsme věnovali okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy vyslanými Moskvou.

Dnes, kdy jsou některé tragédie našeho státu relativizovány a úlohy některých klíčových osob v dějinách zpochybňovány (ať v dobrém, či zlém), nám přišlo důležité připomenout konkrétní místa a konkrétní události srpna 1968. Články o tragédiích, kdy opilý okupační voják zastřelil několik zcela nevinných lidí, když šli z kina, nebo o ruské propagandě, která z havárie vrtulníku vyrobila sestřel českou kontrarevolucí, si přečetly statisíce lidí.

Popularita Tankocachingu nás vede k úvahám o dalších verzích hry i pro jiné klíčové události naší země. Máte-li nějaké konkrétní nápady na umístění keší, napište nám na níže uvedené adresy.

Třetí, závěrečná sedmička míst, kde můžete odlovit kešky už 28. srpna (po poledni:



První odkaz vždy směřuje na geocaching.com s podrobnými informacemi o lokaci keše. Dokud není keš publikována, je odkaz nefunkční. Odkazy na jednotlivé příběhy budou postupně přibývat tak, jak budou uveřejňovány články.

Odměny všem výhercům rozdáme po konci posledního kola.



Tankocaching Jak na to Na celkem 21 míst spjatých s tragickými událostmi srpna 1968 rozmístili autoři hry Tankocaching unikátní schránky, keše (od anglického slova geocache) s příběhy ze srpnové invaze. V každé ukryté schránce najdou hráči jeden popis jedné události, který se ve dnech invaze převážně sovětských vojsk, v dané lokalitě odehrál. Hra, která je unikátní verzí oblíbeného Geocachingu, začala 14.8.2018. Druhé kolo odstartovalo 21.8.2018. Třetí a poslední začíná 28.8.2018. Seznam míst, kde jsou kešky třetího kola umístěny, najdete v tomto článku. Souhrnné informace o Tankacachingu si pak můžete přečíst tady. Pro první nálezce je připraveno malé překvapení v podobě malého modelu tanku a prázdná USB paměť. V některých keškách však z důvodu nedostatku místa ani jeden z výše uvedených dárků nenajdete. Pokud nám však jako první nálezce keše napíšete na adresu tanky@technet.cz a doložíte odlovení, cenu vám rádi předáme. Výhru (tank a USB flešku) získává ten, kdo nám jako první napíše, rozhoduje čas přijetí e-mailu. Je možné, že někdo keš odloví, ale o výhru mít zájem nebude. Teoreticky tak mají šanci i další nálezci v pořadí. Speciální odměna za selfie! Když nám navíc jako první pošlete z místa objevu selfíčko (na adresu tanky@technet.cz) s nalezenou keškou, máme pro vás v redakci další drobné překvapení. Tankocaching pro vás pořádá redakce Technet.cz ve spolupráci se společností Fujitsu Technology Solutions. Autorem odborných textů je historik PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. z Vojenského historického ústavu Praha.

Nezapomeneme

Jako obvykle vám přinášíme i několik záznamů od hráčů, tentokrát z druhé série keší. Tady jsou některé reakce, ale i vzpomínky na dobu před padesáti lety:

Keš umístěná na Václavkém náměstí:

„První den okupace mě zastihl v Záhořanském údolí, kde jsem trávil zbytek prázdnin. Na rozdíl od většiny spoluobčanů jsem tak tento den pozoroval pouze americké tanky, neboť v blízké Davli Američané dotáčeli film Most u Remagenu. Bohužel nedotočili a závěrečné scény musely být dotočeny mimo naši republiku. Tehdejší sovětská propaganda přítomnost amerických tanků dokonce zneužila k tvrzení, že jsou na našem území vojska NATO. Záhy však pochopili, že toto je již hodně velká pitomost a tento argument pak již nikdy nezazněl.“



„Alespoň některé keše z této série by si měl odlovit každý kačer. Tohle byla moje první a určitě ne poslední. Diky za připomenutí doby a za pěkné a čtivé listingy u všech keší, na které jsem zatím koukal.“



„Děkuji moc za tuhle odvážně schovanou novinku, která má silnější poslání - zvlášť v těchto dnech - než jenom bodík do osobních statistik!“

„Přesně to napsal nálezce přede mnou: Po šedesátém devátém jsme už okupovali sami sebe.... A dnes k tomu znovu nemáme daleko. Že bychom byli tak nepoučitelní ? Díky za keš.“



„Na dnešní padesáté výročí počátku okupace, po které následovala 21 let trvající dočasná návštěva rusky mluvících „zachránců“ nám příjde symbolické na toto čestné místo zapsat právě tuto tradičku. Václavák s rozstříleným národním muzeem byl stálým mementem - sem si přijeli hrát naši „bratři“. Tady tekla krev a tady se později sebeobětoval Jan Palach.“



„Po naději, kterou přineslo pražské jaro, přichází šok, strach, vztek a pak nenávist k těm, které jsme v roce 1945 vítali. Tenkrát by NIKOHO NENAPADLO ZPOCHYBŇOVAT, že přepadení suverénního státu řídila Moskva. Dnes se čím dál silněji ozývají hlasy těch, kteří ten zločin bagatelizují, zpochybňují. Dokázali byste svá „moudra“ říct do očí komukoli tenkrát v 68? Těžko. Díky za kešku a celou sérii. A hlavně: díky za připomínku začátku doby temna, kdy jsme si oprášili znalosti rytí držkou v zemi... NEVER MORE!!!“

„Po vzpomínkovém koncertu na václavským Václaváku jsme si vzpomněli i na dnešní publikaci 68/11. A nebyli jsme zdaleka sami ;-)“

Keš u hotelu Haštal, kde byla sovětská komandatura:



„Komandatury... tak o těch jsem nevěděl. Ale někde ti mužici, kteří československé armádě a policii oznamovali, že teď už tedy naše zákony neplatí, sídlit museli. Díky za informace a za další upomínku na časy minulé, které jsou i dnes velmi přítomné - např. na východní Ukrajině.“

„Tyhle cache se mi opravdu libí, je to takový nenásilný způsob, jak ukázat něco z naší historie.“

„Včera mi při večerní připomínce na srpnové události roku 1968 běhal mráz po zádech. Proto dnes byla nutnost odlovit další keš že série. To se také na závěr dnešního dne v Praze společně s matvojem podařilo. Díky!“

„Padesát let od začátku okupace, dočasnost, která trvala dlouhých 21 let. Já se narodil na začátku normalizace, takže jsem si tu dobu skládal kousek po kousku z drobných náznaků (pravidelně jsme při cestách potkávali ruské kolony a táta nadával, až ho mamka musela okřikovat: ne před klukama!), vlastním pátráním. Co všechno se našlo v druhé řadě knihovny ... .Šokem pro mne byla informace o masakru v Jičíně. Rodiče byli v té době na chalupě, a tamní kino občas navštívili. Byli tam náhodou i toho dne. To jsem se ale dozvěděl až v době, kdy bylo jasno, že chápu, co se nikde nevypráví. A na gymplu pak „oblíbený“ dějepisář hned v úvodu velmi důrazně upozornil, že k tomuto tématu nebudou žádné dotazy ani diskuze. Schizofrenní doba.

O komandaturách jsem dosud neslyšel, doplňuje to další střípky do mozaiky nazvané „Bratrská pomoc“. Hlavně už nám (nikomu) proboha nechtějte pomáhat. My to nějak zvládneme! Díky za kešku a připomenutí vcelku ještě mladé historie. Jsou věci, na které se NESMÍ ZAPOMENOUT.“

„Díky moc za tuhle pěknou, byť smutnou kešku, odlovenou dnes odpoledne cestou z práce. Je dobře, že se toto smutné období našeho národa připomíná i v geocachingu. V roce 1968 jsme bydleli v Kozí ulici, takže moji rodiče tu se mnou v kočárku kličkovali denně mezi tanky okupantů.“



Keš věnovaná Vysočanskému sjezdu KSČ:



„Díky za připomenutí 50 let starých událostí. Komunisti se sice trochu snažili, ale pořád to byli komunisti ...“



„Tak po padesáti letech, činím „sjezd“ k této výroční poučné keši. Mnozí zde vzpomínají, co tehdy dělali. Já jsem tehdy uviděl svého tátu, plukovníka a velitele Vojenské hudební školy v Roudnici nad Labem, jako skutečného hrdinu, když nepustil na roudnický zámek, kde se tehdy škola nacházela, ruské vojáky. A skutečně i když měli tuto posádku využít k „dočasnému“ pobytu, tak se to nikdy nestalo. Později to tátovi pár soudruhů připomínalo, ale ustál to a dosloužil až do penze.“



„Přesně před padesáti lety jsem stál u okna a díval se, jak dole na ulici jezdí tanky. Jako malému klukovi se mi to líbilo a divil jsem se, proč mně máma tuto podívanou zakazuje. Je dobře, že si tuto událost můžeme připomenout tak, jak doopravdy proběhla, a chválím vznik projektu těchto keší.“



„Je dobře, že tato geoakce k připomínce okupace vznikla, díky za ni. Sami připravujeme keš k uctění památky jedné z obětí komunistického režimu (i když s okupací v 68 to nesouvisí), snad to behěm podzimu vyjde.“

Keš v bývalém vojenském městě Milovice:



„Večer po odlovu, pro mne třetí že série 68, jsme se ženou vyrazili do Nymburka k hradbám do kina na kolečkách. Začátek představení Tátova Volha se tak nějak posunul, a proto na úvod promítali dokument o okupaci 1968 - zrada, podraz, smutek, bezmoc, slzy. Prostě, toto bych velmi nerad zažil na vlastní kůži.“



„Díky za skvělou připomínkovou kešku a hlavně za perfektní a informačně nadupaný listing.“