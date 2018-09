Ústřední výbor KSČ obsadili Sověti bleskově. Potřebovali ho zlomit

Slovák František Barbírek váhal, hlasoval nakonec pro provolání předsednictva a zúčastnil se i moskevských jednání. Jeho hlavní doménou byla snaha o zlepšení státoprávního uspořádání vytvořením federace. Roku 1971 byl Barbírek vyloučen z Komunistické strany Slovenska a nucen opustit všechny funkce. Vasil Biľak byl čelným promoskevským spiklencem, autorem tzv. zvacího dopisu, takže samozřejmě hlasoval proti přijetí provolání odsuzujícího okupaci. V případě politického úspěchu okupace se měl dokonce stát hlavou tzv. dělnicko-rolnické vlády, která by převzala se sovětskou podporou moc v zemi. K tomu sice nedošlo, nicméně Biľak patřil k nejužšímu vedení KSČ až do roku 1989. Předseda vlády Oldřich Černík se navenek jevil jako reformní politik. Ve skutečnosti měl k Pražskému jaru rezervovaný vztah. Hlasoval ale pro provolání. Kolem třetí hodiny jej zatkli sovětští výsadkáři v sídle vlády ve Strakově akademii a unesli na území SSSR. Podepsal pak ostudný moskevský protokol a později ochotně pomáhal zlikvidovat zbytky svobod Pražského jara. Přesto byl roku 1970 vyloučen z KSČ a nucen opustit funkce, byť mu bylo umožněno podržet si slušnou existenční pozici. První tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček hlasoval samozřejmě pro provolání. Z budovy sekretariátu ÚV KSČ jej unesli do SSSR. Podepsal moskevský protokol a ostudně se držel stále méně významných funkcí, než jej roku 1970 vyloučili z KSČ. Tajemník ÚV KSČ Drahomír Kolder, jeden z nejprimitivnějších konzervativců, hlasoval proti přijetí provolání. Do své předčasné smrti roku 1972 zastával středně významné politické funkce. František Kriegel hlasoval pro provolání. Byl odvlečen do SSSR, kde jako jediný odmítl podepsat moskevský protokol. Již v roce 1969 byl vyloučen z KSČ a proslul pak jako aktivní oponent režimu. Konzervativec Jan Piller v noci nakonec hlasoval pro provolání, byť se snažil o co největší oslabení jeho obsahu. Podílel se později na likvidaci Pražského jara, ale pro svoje váhání v srpnu 1968 byl roku 1971 přece jen zbaven funkcí. Nepříliš významný konzervativec Emil Rigo hlasoval proti přijetí provolání. Čelný reformní politik Josef Smrkovský hlasoval pro provolání, byl odvlečen do SSSR, kde podepsal moskevský protokol a roku 1970 byl zbaven funkcí a vyloučen z KSČ. Reformní politik Josef Špaček hlasoval pro provolání, byl odvlečen do SSSR, v roce 1970 vyloučen z KSČ a zbaven funkcí. Jeden z konzervativců, promoskevských spiklenců a spoluautor zvacího dopisu Oldřich Švestka hlasoval samozřejmě proti.