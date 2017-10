Tanky „na baterky“. Americká armáda chce elektrické obrněné brigády

Časem všechna vojenská vozidla přejdou plně na elektrickou energii. Otázkou je, zda technologie již natolik pokročila, aby se dalo již nyní uvažovat o stavbě obrněných elektrických vozidel. Donald Sando, civilní zástupce velitele amerického centra pro výcvik a vedení manévrového boje MCoE (Maneuver Center of Excellence), je přesvědčený, že ano.

„Za deset let budou některé z našich brigádních bojových týmů plně elektrické,“ uvedl Sando na letošním zasedání Asociace armády Spojených států AUSA 2017 (Association of the United States Army 2017). „Jde o generační změnu. Je podstatná, zvládneme ji a budeme potřebovat pomoc průmyslu. Je však spousta lidí, kteří říkají, že to nejde udělat.“

„Znamená to, že za deset let bude tank Abrams plně elektrický? Ne, tank nahradíme jiným vozidlem,“ pokračoval Sando a dodal, že podle jeho vize desítky tisíc vozidel (od motorek a čtyřkolek přes osobní auta a nákladní vozidla až po tanky) americké armády nebude přestavěno na elektrický pohon, ale bude nahrazeno novými elektrickými dopravními prostředky.

„Armáda setrvačností zrovna teď pouze modernizuje. Má to dobrý obchodní smysl, ale také nás to činí méně relevantními na bojišti,“ řekl Sando a zároveň poukázal na vývoj demonstrátorů nového pásového bojového vozidla pěchoty (BVP) NGCV (Next-Gen Combat Vehicle), který vede vývojové centrum TARDEC (Tank Automotive Research, Development and Engineering Center).

„Musíme být součástí vývoje nových technologií pro pěší družstvo a součástí vývoje vozidla nové generace,“ říká Sando s tím, že podle něj již NGCV, tedy nástupce BVP M2 Bradley, musí mít čistě elektrický pohon.

Podle generálmajora Cedrice Winse, ředitele vývojového centra RDECOM (Army Research, Development and Engineering Command) je klíčovou výzvou především vybudování potřebné infrastruktury, zejména velmi výkonných dobíjecích stanic. Podle Winse na poli elektrických vozidel armáda naváže spolupraci s civilními automobilkami a bude přebírat jejich technologie.

Například pro rychlé dobíjení obřích baterií obrněných vozidel, které mohou mít kapacitu minimálně několik stovek kWh, musí být ideálně k dispozici nabíječka o výkonu několika stovek kW. Pro elektromobily se již objevují první nabíječky o výkonu 350 kW. Tedy 350kW nabíječka nabije 350kWh baterii za jednu hodinu.

Dodejme, že současné nejlepší Li-ion baterie dosahují výkonové hustoty 300 Wh/kg, ale například lithium-sulfurové baterie již 500 Wh/kg. Pokud například obrněné vozidlo s pět tun těžkou (1,5 MW) Li-ion baterií (která může být například součástí pancíře) bude mít průměrnou spotřebu pohonné jednotky 250 kW, tak baterie postačí na šest hodin jízdy.

„Za 15 až 20 let je těžké uvěřit, pokud se průmysl přesune k elektrickým vozidlům, že armáda nebude někde poblíž,“ řekl Wins. „Jeden brigádní bojový tým potřebuje 2 000 galonů paliva denně. Musíme přemýšlet o jiných cestách, jak šetřit palivo.“

Například v Afghánistánu představovalo palivo 50 % veškerého nákladu převáženého konvoji. Od roku 2010 došlo k několika tisícům útoků na palivové konvoje, které si vyžádaly tisíc obětí mezi americkými vojáky. Palivo mimo jiné využívají generátory elektrické energie na předsunutých základnách. Po započítání dopravy a ochrany pak jeden litr spotřebovaného standardního armádního paliva JP8 v Afghánistánu stojí dva tisíce korun.

Americká armáda koketuje s alternativními pohony a zdroji elektrické energie již mnoho let. Například známou leteckou základnu Nellis, ležící v prosluněné Nevadě, zásobuje 14MW solární elektrárna, která základně poskytuje 25 % veškeré elektrické energie.

„Obnovitelná energie není jen politickým cílem, ale také operační nutností. Decentralizované a nasaditelné možnosti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a technologie, jako „chytré sítě“, mají obrovský dopad na bezpečnost, zabezpečení a efektivitu armády,“ stojí ve zprávě Renewable Energy for Military Installations: 2014 Industry Reviews.

Americké ministerstvo obrany se zavázalo do roku 2025 odebírat 25 % energie z obnovitelných zdrojů. Nejde rozhodně o zanedbatelné číslo, vždyť americké ministerstvo obrany každoročně spotřebuje energii (především palivo, elektrickou energii, teplo) v hodnotě 20 miliard dolarů. Jen účet za nákup elektřiny dosahuje v posledních letech čtyři miliardy dolarů.

V roce 2007 americké ministerstvo obrany spotřebovalo 30 TWh elektrické energie. Pro představu: celá Česká republika spotřebuje ročně okolo 70 TWh elektrické energie.

Zdroj: Defense News

