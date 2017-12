Jejich revírem je Střední východ. Tanky Patton pro 21. století

, aktualizováno

Legendární tank M60 Patton vstoupil do služby již na začátku 60. let 20. století. Avšak ani po téměř 60 letech služby se do důchodu nechystá, právě naopak. Mnozí provozovatelé si plánují ponechat tanky M60 hluboko do 21 století.