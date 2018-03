Čínský vesmírný modul se nekontrolovaně zřítí na Zem. Nikdo neví kam

Aktuální odhad Evropské vesmírné agentury (ESA) hovoří o tom, že první čínská vesmírná laboratoř Tchien-kung 1 (Nebeský palác 1) se má zřítit na Zemi někdy mezi 24. březnem a 19. dubnem. Aparátu o hmotnosti 8,5 tuny byl přitom původně předpovídán zánik již v roce 2017.

Tento model sloužil od v září 2011 pro testovací účely a ověření technologií. Měl na oběžné dráze vydržet jeden až dva roky, ale i po více než čtyřech letech po vypuštění stále fungoval a Peking jej hodlal i nadále využívat. Mezitím stihl návštěvu několika lodí i tchajkonautů (čínských kosmonautů).

V roce 2016 se však stanice vymkla kontrole. „Na základě našich výpočtů a analýzy většina částí vesmírné laboratoře při pádu shoří,“ prohlásila tehdy představitelka čínského vesmírného programu Wu Pching.

Podle některých odhadů však zřejmě neshoří celá a větší úlomky mohou zasáhnout zemský povrch.

Šance na to, že dojde k zasažení budovy či dokonce člověka, se podle odborníků pohybují kolem 1:10 000.

Česko nebude ohroženo

Dopad by měl být „kdekoli na Zemi mezi 43. stupněm severní šířky a 43. stupněm jižní šířky. Oblasti mimo tyto zeměpisné šířky lze vyloučit,“ sdělila agentura na svém blogu. V tomto pásu leží v Evropě území Portugalska, Španělska, Francie, Itálie, bývalých jugoslávských republik kromě Slovinska, dále Bulharska, Řecka a Turecka.

ESA ale zároveň upozornila, že nikdy nebude moci přesně předpovědět čas a místo dopadu trosek.

„Ani pár dnů před návratem laboratoře do atmosféry pravděpodobně nebudeme schopni určit s větší přesností než nějakých plus minus šest, sedm hodin, kdy se laboratoř zřítí. A pokud nevíme, kdy se zřítí, znamená to, že ani nevíme, kam se zřítí,“ řekl již dříve harvardský astrofyzik Jonathan McDowell.