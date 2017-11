Kutilské nebe končí. Americká komunitní dílna TechShop vyhlásila bankrot

Dílny TechShop, založené v roce 2006, musely kvůli nedostatku financí zavřít. „Se zarmouceným srdcem oznamuji, že k 15. listopadu dílny TechShop zavírají z důvodu bankrotu,“ uvedl Dan Woods, CEO firmy TechShop. „Uzavírka se nedotýká globálních dílen TechShop, které jsou provozovány pod jinou firmou.“

„Nebudu to nijak lakovat: už dlouho jsme fungovali s velmi malou finanční rezervou. Znamenalo to, že jsme platili pozdě našim dodavatelům, což nás netěšilo, ale alespoň jsme dokázali nakonec zaplatit všem. Snažili jsme se udělat cokoli, abychom zůstali otevření. Ale už nedokážeme fungovat dále, nemohli bychom platit výplaty našim zaměstnancům,“ uvedl šéf dílen. Připomíná, jaký dopad měly komunitní dílny za deset let svého fungování, nejen v Kalifornii, ale po celých Spojených státech, kde začaly po roce 2006 vznikat pobočky.

Komunitní dílny, kde se předplatitelé složí na vybavení, které pak společně používají, jsou všude po světě. Americká síť dílen TechShop ale vynikala svými ambicemi i dostupnými nástroji. Byly zde velké frézy, laserové i diamantové řezáky, pokročilé 3D tiskárny nebo svářecí stroje.

Když jsme v roce 2013 dílnu navštívili, byla i přes pozdní noční hodinu plná aktivity a optimismu. Chodili sem jak profesionální umělci, tak studenti, kutilové a amatérští konstruktéři. „Právě pro umělce, návrháře a podnikatele, kteří zde byli prakticky doma, bude zavření dílen velkým šokem,“ myslí si Greg Kumparak, redaktor TechCrunch a dlouholetý předplatitel dílen TechShop. „Roční předplatné nebylo levné - asi 1000 dolarů (25 tisíc Kč) - ale rozhodně bylo mnohem levnější, než kdyby si měl člověk kterýkoli z těch velkých nástrojů pořídit z vlastní kapsy.“

Podívejte se, jak to vypadalo v TechShopu v San Franciscu (naše reportáž):