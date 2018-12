Naplánujte si sváteční TV program. Pomůže správný program či aplikace

Papírové TV programy jsou out. V digitální době kromě EPG dobře slouží jejich moderní podoba. Přinášejí nejen informace o vybraném pořadu, ale nabízejí i další funkce, které vás na jeho začátek upozorní, zobrazí barevně odlišené žánry pořadů a obsahují další informace včetně toho, zda a kdy se bude opakovat či tipy, na co koukat. Neustálý přehled o tom, co vysílají, nebo budou vysílat české, slovenské, ale i zahraniční TV stanice, zprostředkují na jednom místě.

Tip Nechcete-li si nic instalovat, vyzkoušejte webové TV programy. Jeden takový najdete na TVprogram.iDNES.cz.

Aplikace pro Windows

Přináší televizní program celé řady českých, slovenských, ale i světových TV (přes 130 stanic), a to až na 14 dnů dopředu (v neplacené verzi na 5 dnů). Data si stahuje z internetu (po stažení jsou k dispozici i bez něj). U pořadů je podrobný popis a fotografie. Nechybí barevné odlišení pořadů, či možnost si některé přímo spustit v internetovém prohlížeči. Poslouchat lze i rádia.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (782 KB).

Jeden z nejstahovanějších TV programů pro Android přináší až 1 000 TV stanic z 10 zemí Evropy (včetně ČR a SR). K dispozici je však také pro PC a iOS. Má widget, upozornění na pořad, nastavitelný počet oblíbených stanic, zobrazení oblíbených stanic pohromadě, propojení s O2 TV, rychlé odkazy na TV stanice přímo na ploše, hledání na ČSFD a IMDB.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7 MB).

Nabízí nahlížení do programu více jak 600 televizních stanic v informační části hlavního panelu. Zobrazuje popisy pořadů na dva týdny dopředu (na sedm dnů zpět) a na programy dokáže i upozornit. Po instalaci je nutné provést registraci na serveru programu a následně se přihlásit. Kromě TV stanic je v programu k dispozici stav počasí s předpovědí či program kin a divadel. Existuje i jako aplikace pro smartphony.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,9 MB).

Aplikace pro tablety a smartphony

Umožňuje nejen vyhledávat informace o filmech a seriálech na Fdb.cz, ale také zobrazovat program kin (kolem 300) a televizí. V případě TV obsahuje programy pro více než 100 stanic s možností upozornění na pořad, přidat ho do kalendáře, nechybí widget a také časová osa pořadů. Pokud nevíte, na co se dívat, je tu sekce TV tipy, která upozorňuje na nejlepší pořady. Programy má tři dny zpět a devět dnů dopředu.

Informace o programu Operační systém: Android

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Aktuální TV program pro více než 600 stanic na 14 dnů dopředu a týden dozadu. U pořadů je možné si zobrazit fotografie a přehrát videoukázky. Nechybí upozornění na pořad, procentuální hodnocení filmů a seriálů či vyhledávání v televizním programu, ale i v archivu filmů.

Informace o programu Operační systém: Android

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Aplikace pocházející od vývojářů v Seznam.cz obsahuje program pro televizní stanice, které jde v Česku sledovat, a k nim podrobnosti o pořadu. Opět nechybí upozornění, možnost stanice zadat do oblíbených a vyhledávat pořady. Program je k dispozici na pět dnů dozadu a dopředu.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

Televizní program pro více než 120 českých, slovenských i zahraničních stanic. Během sledování pořadu můžete online diskutovat s ostatními uživateli a přidávat hodnocení. Nechybí vyhledávání, uživatelské řazení kanálů ani podpora orientace telefonu naležato.

Informace o programu Operační systém: Android

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,2 MB).

Rychlá a jednoduchá aplikace pro zjištění TV programu v zařízeních s Androidem. Nabízí možnost vybrat si vlastní stanice pro zobrazení informací a to včetně jejich uspořádání. Propojena je s ČSFD serverem. Program zobrazuje na sedm dnů dopředu a dva dny dozadu. Nechybí nastavení alarmu pro vybraný pořad či vyhledávání v programu.

Informace o programu Operační systém: Android

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO