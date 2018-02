Televize, které používají i v Hollywoodu. Panasonic uvedl nové OLEDy

Společnost Panasonic každoročně pořádá pro partnery a vybrané novináře akci nazvanou Convention, kde představuje veškeré své novinky z bílé a černé elektroniky. Letos si naši největší pozornost vysloužily především nové řady LED a OLED televizorů, pekárna na chleba se skutečnou kůrkou, nový Lumix pro pouliční fotografii s výklopným hledáčkem i displejem a skvěle hrající DAB rádio a Bluetooth reprobedýnka v jednom. Příjemně překvapila i řada drobných, ale užitečných vylepšení u stávajících i nových výrobků.

Řady televizorů FX600, FX700, FX740 a FX780 mají všechny rozlišení 4K a podporují HDR 10+ Nové 4K OLED Panasonic řad FZ800 a FZ950 se budou prodávat ve dvou velikostech - 55 a 65 palců. V prodeji zůstává i 77palcový loňský model FZ1000.

Televize (nejen) pro Hollywood

Panasonic je zpět tam, kde se cítí nejlépe, tedy na poli špičkových zobrazovačů. Po legendárních plazmách totiž zatím nepřišlo nic, co by je z běžné produkce mohlo skutečně nahradit. Až loni a zejména letos, kdy firma uvede na trh dvě nové řady 4K OLED televizorů - FZ 800 a FZ950 v úhlopříčkách 55 a 65 palců.

O zpracování obrazu se v obou případech stará nejnovější procesor HCX (firma odstoupila od číslování jednotlivých verzí). Samozřejmostí je obrazová a zvuková certifikace THX. Podporována je i funkce HDR 10+ pro zpracování dynamického rozsahu obrazu. Pro certifikaci tohoto nového formátu se Panasonic spojil i s konkurencí, takže budoucí rozšíření by mělo být bezproblémové. HDR10+ je navíc otevřený formát, který mohou firmy a filmová studia používat zdarma (některé formáty HDR obnáší pro výrobce licenční poplatky).

Televizor při zpracování HDR obrazu používá senzor okolního osvětlení a parametry samozřejmě přizpůsobuje aktuálním podmínkám. Podle srovnávacích ukázek, které jsme měli možnost přímo na místě vidět, lze konstatovat, že vylepšení, které poskytne obrazu algoritmus verze plus je viditelně výraznější než u stávající verze HDR 10. Podmínkou optimální funkčnosti samozřejmě je, aby studia a pak také poskytovatelé obsahu tento nabízeli právě i ve formátu HDR 10+ (i když nové obrazové procesory umí vylepšit i obraz, který nese pouze metadata z formátu HDR10).

Novinky se zatím dočkají pouze předplatitelé služby Amazon Prime, během roku by se měl přidat i Netflix. A aby bylo použití HDR co nejjednodušší, nově naleznete speciální tlačítko (HDR Optimiser) přímo na ovladači televizoru i případně Blu-ray přehrávače. V druhém případě jej lze využít i v případě, že k přístroji je připojen jiný HDR kompatibilní televizor než Panasonic.

Letos by pak díky softwarovému updatu měly dostat podporu HDR 10+ i starší modely televizí Panasonic. Více o o funkci HDR najdete zde.

Amazon jako první z VOD služeb začal nabízet pořady i v HDR10+.

Rozdíl mezi modely FZ800 a FZ950 spočívá v přítomnosti, respektive absenci soundbaru značky Technics. V krabici jej naleznete pouze u verze FZ950. Označení Technics má odkazovat na vysokou zvukovou kvalitu, kterou výrobce s oživenou značkou spojuje. Je pravda, že při srovnávacích ukázkách s konkurencí byl rozdíl jasně patrný, ale bez nezávislého srovnání nelze vytvářet závěry.



Pro zájemce o úhlopříčku větší než 65 palců nechává Panasonic na trhu loňský špičkový model EZ1000, který se aktuálně vyrábí pouze v 77palcové variantě.

Panasonic se rád a oprávněně chlubí tím, že jeho OLED televizory používají Technicolor Studio a Deluxe Studio, která stojí za obrazovým „doladěním“ a postprodukcí řady hollywoodských hitů (i propadáků), jako je například komiksová Wonder Woman.

Opticky ještě bohatější nabídku chystá Panasonic v kategorii LED LCD televizorů. Hned čtyři různě vybavené řady nabídnou rozlišení 4K. Od nejnižší FX600 až po nejvyšší FX780 si všechny poradí i s HDR 10+. Modely řad FX 700, 740 a 780 mají i funkci lokálního stmívání obrazu. Všechny také nabízejí režim obrazu pro hráče a sportovní fanoušky - Game mode a Sport Mode. První funkce vypne veškeré vylepšování obrazu tak, aby byl pohyb co nejplynulejší. Sportovní režim naopak aktivuje nejrůznější „vylepšení“ obrazu i zvuku (díky surroundovému efektu by měl mít divák pocit, jako by byl sám osobně na stadionu, atd.).

Vylepšení možná nenápadná, ale každopádně užitečná

Drobnou, ale pro mnohé možná velmi zajímavou novinkou je funkce Bluetooth Audio link. Zjednodušeně řečeno nyní televizory umožňují přes Bluetooth vysílání oběma směry. Stejně jako lze například z telefonu poslat obraz na televizi, je nově možné i z televize poslat přes Bluetooth například zvuk do domácí poslechové aparatury. Konečně je také možné obrazovku televizoru zcela vypnout v případě, že chcete pouze poslouchat přenesený zvuk.

Letos už to tenčí nebude. Na snímku LCD LED Panasonic.

Zůstává i praktická funkce TV anywhere, díky které můžete kterýkoliv televizní kanál sledovat na tabletu nebo telefonu kdekoliv na světě (i když je v daném místě oficiálně blokován). Funguje to i ve chvíli, kdy je televizor doma vypnutý (přepne se do speciálního stand-by módu, nebo se na něm někdo dívá na jiný kanál. K ovládání je potřeba stáhnout na příslušném telefonu nebo tabletu aplikaci Panasonic Media Center.

Opět drobného, ale přitom zásadního vylepšení se dočkal celý systém chytré televize nazvaný My Home Screen 3.0. Základní menu je nyní transparentní, což znamená, že v něm můžete listovat a přitom stále sledovat televizní program. Stejně tak kontextové nabídky (například integrovaného YouTube) vyjíždějí přes obraz a nikoliv na ztmavlou obrazovku. Nejoblíbenější aplikace, kterou uživatel použije několikrát opakovaně za sebou, se automaticky přidá do základní nabídky, aby byla stále po ruce.

My Home Screen 3.0 s hlavní nabídkou nově vyskakující přes živé vysílání My Home Screen 3.0 s integrovanou službou YouTube s nabídkou vyskakující přes živé vysílání.

Lokální zastoupení firmy plánuje letos více zapracovat na rozšíření nabídky aplikací, ale vývoj je zřejmý. Nejpoužívanější YouTube už Panasonic do uživatelského rozhraní integroval, Netflix má dokonce vlastní tlačítko na ovladači už delší dobu a ostatní funkce chytrých televizí diváci příliš nevyužívají. A ani jejich jednotlivým poskytovatelům se je příliš nevyplatí udržovat pro všechny platformy. Například Česká televize, ale i další vysílatelé plnohodnotně nahradili aplikace pro své televizní archivy nabídkou přes Hbb TV.

Všechny nové televizory Panasonic zvládnou obsah vysílaný přes platformu Hbb TV a to i v nejnovější verzi 2.0.1. Všechny jsou také připraveny na ovládání hlasem přes Google Assistenta nebo Alexu od Amazonu. K tomu však musí být propojeny s příslušným chytrým reproduktorem. V případě Googlu Panasonic už od loňska nabízí vlastní řešení v podobě reprobedýnky GA10. Ta se letos dočká poměrně zásadního vylepšení, protože bude nově možné dvě bedýnky propojit a použít pro stereo poslech. Praktickou funkci už však některá konkurence nabízí v základu.

Panasonic si letos od OLED technologie slibuje hodně. Obměna v mnohých domácnostech stále ještě nepřekonaných plazem Panasonic může začít. Můžeme také očekávat výraznější snížení ceny OLED modelů, které by mělo tyto televize zpřístupnit i zájemcům ze střední třídy. Přesné ceny však zatím nebyly stanoveny.

V zítřejším pokračování se podíváme na nové fotoaparáty, Blu-ray přehrávače, DAB rádio, pekárny na chleba a další novinky.