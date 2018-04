Nový lovec planet. Do vesmíru se chystá teleskop TESS

Rakety Falcon 9 společnosti SpaceX nosí do vesmíru běžně komerční náklady. V úterý v 0:32 SELČ by si mohly připsat i první úspěšné vynesení většího vědeckého satelitu. Do vesmíru se chystá teleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), představitel nové generace „lovců planet“.

Zařízení, které stálo zhruba čtvrt miliardy dolarů, je do značné míry následovníkem úspěšného teleskopu Kepler, který je ve vesmíru zhruba devět let a v současnosti dosluhuje. Oba teleskopy mají citlivé snímače, které jsou schopné zachytit ztmavnutí hvězdy při přechodu planety přes její kotouč.

Teleskop Kepler Předchůdce TESS, vesmírný teleskop Kepler, je na oběžné dráze od roku 2009 a za tu dobu objevil více než dva tisíce planet. Jeho údaje výrazně přispěly k tomu, že astronomové nepovažují planety u jiných hvězd za nic vzácného a předpokládají, že ani planety podobné Zemi nebudou zřejmě velkou zvláštností. Kepler i po téměř deseti letech stále funguje, byť v omezeném režimu kvůli selhání dvou momentových kol, která umožňují přesné nastavení teleskopu (porucha byla tak vážná, že to v roce 2013 vypadalo na ukončení mise). Během letoška mu zřejmě dojde i palivo ve stabilizačních motorech, přesto by mohl poskytovat použitelná data i příští rok.

Zatímco Kepler se zaměřoval především na méně jasné hvězdy, u kterých byla detekce jednodušší, TESS se naopak přednostně bude věnovat studii velmi jasných hvězd, kde Kepler neměl dobré výsledky. To znamená, že TESS bude studovat především hvězdy blízko k nám. Objevené planety pak bude výhledově lépe možné zkoumat jinými dalekohledy, a časem tak astronomové snad dokáží alespoň u některých z nich například zjistit, zda mají atmosféru, co ta obsahuje atp..

Zatímco Kepler objevil tisícovky planet, TESS by jich podle očekávání měl objevit desítky tisíc. Odhadem stovky z nich by mohly být planety podobné Zemi pohybující se v obyvatelné zóně kolem svých hvězd. Provoz teleskopu je zatím plně schválen na příští dva roky - ovšem prodloužení mise je v podstatě jisté, pokud se neobjeví vážné technické potíže.



Návrh projektu nevznikl v rámci NASA, či na její popud, ale díky podpoře soukromých nadací. Organizace NASA rozdělaný projekt převzala v roce 2013. Teleskop dokáže kromě hledání plnit i jiné výzkumné úkoly, například umožní pozorování stále poměrně záhadných gamma záblesků v optickém spektru. Bude se pohybovat po eliptické dráze s rozměry 375 na 108 tisíc kilometrů.