Nejlevnější způsob, jak nepřijít o MS ve fotbale. Test DVB-T2 set-top boxů

Nový standard pozemního televizního vysílání, jehož přechodové sítě již pokryly většinu území České republiky, využívá nové efektivní kódování H.265/HEVC. K jeho zpracování je potřeba poměrně výkonný, či úzce specializovaný hardware, a proto není možné schopnost jeho zpracování do televizoru nahrát jen jako aktualizaci firmwaru. Pro televizory, které nejsou na standard DVB-T2 připraveny, jsou tak jedinou záchranou externí přijímače neboli set-top boxy.

Vyzkoušeli jsme sedm DVB-T2 set-top boxů v cenové hladině od 699 do 4 400 korun, přičemž šest z nich je určeno pro připojení k televizoru a jeden do USB portu počítače (a o tom píšeme v samostatném boxu).

Nic moc obraz

Kdy? Již letos přestanou v DVB-T vysílat některé lokální vysílače a tak například ČT Sport půjde v některých krajích naladit jen v přechodové síti DVB-T2. Někteří tak budou muset „přezbrojit“ již kvůli mistrovství ve fotbale. Vysílače se budou vypínat postupně, poslední nejspíše utichne počátkem roku 2021.

Největší rozdíly jsme zaznamenali u množství nabízených funkcí a komfortu obsluhy. Z hlediska kvality obrazu nebyly rozdíly nijak zásadní, zejména proto, že vysílání v DVB-T2 přechodové síti zatím kvalitou rozhodně nenadchne. V HD byl v době testu dostupný pouze jeden kanál (JOJ Family HD), vše ostatní bylo v rozlišení standardním, tedy nízkém. Patrná byla i snaha vměstnat do dostupného pásma velké množství kanálů, takže v obraze byly i na 47" obrazovce vidět kompresní bloky, mapy a pixelizace kolem kontrastních linií - a to vinou vysílání, nikoli přístrojů. Na všech tedy vypadal obraz prakticky stejně - vysílatelé odpustí - mizerně.

Obecně všechny testované přijímače zvládnou plné HD rozlišení, žádný pak 4K. Na případné budoucí kódované (placené) vysílání jsou připraveny přijímače Alma a Technisat.

Další funkce

Více nás tak zajímala přehlednost a informační bohatost elektronických programových průvodců, schopnost zobrazit seznam kanálů pro jeho snadný rychlý výběr, nebo třeba použitelnost dálkového ovladače při slabém osvětlení.

Praktická je možnost zobrazit sesznam kanálů pro jejich rychlý výběr.

Všechny set-top boxy dokážou pořídit záznam na připojený USB disk nebo USB paměť, přičemž ve všech případech, vyjma záznamu set-top boxu Strong, jej bylo možné vzniklý soubor přehrát v počítači (Windows/VLC). Musíte však počítat s tím, že v případě záznamu DVB-T2 vysílání půjde o transportní stream v HEVC, takže na většině multimediálních center (mediaplayerů), starších televizorech a na starých (slabých) počítačích nepůjde přehrát.

Všechny přijímače mají pouze jeden tuner, což znamená, že při probíhajícím záznamu můžete přepnout pouze na kanály vysílané ve stejném multiplexu. Zde byl překvapivou výjimkou jinak vynikající set-top box Technisat, který nám přepnout na jiný kanál nedovolil vůbec.

Stejně tak ve všech případech je možné využít time-shift, tedy krátkodobé pozastavení živého vysílání s možností následného pokračovat ve sledování. A stejně jako u záznamu musí být v USB portu set-top boxů nějaká paměť. Pokud si nebudete chtít budovat trvalejší archiv pořadů, nepotřebujete k tomu ani pevný disk, stačí USB paměť - třeba 16GB za „dvě stovky“.

Připojení

DVB-T2 vysílání stanice Óčko na CRT televizoru Tesla Color Oravan 2 a set-top boxem Zirkon Ice s RF modulátorem.

Všechny testované set-top boxy můžete připojit konektorem HDMI, což je samozřejmě ideální volba. Vyjma přijímače Alma je lze připojit i SCARTem, takže nové vysílání zprostředkují i poměrně starým televizorům, samozřejmě pouze v nižším rozlišení (PAL). Přijímač Zirkon navíc obsahuje i takzvaný RF modulátor, kterým převede obrazový výstup do podoby analogového signálu, který pak anténním kabelem může přijmout i opravdu velice starý televizor. Ale z hlediska kvality je to řešení jednoznačně nejhorší.

Máte starší televizi? Zkontrolujte svou televizi, jestli bude umět DVB-T2. Máme seznam

Dobrou zprávou je, že u všech přijímačů lze přeskupit pořadí kanálů podle vlastní preference. Ladění tunerů je zpravidla pomalé, ale nepovažujeme to za problém, není to častá činnost. Všechny umí připojenou anténu se zesilovačem i napájet (5V).

Internet

Většina přijímačů má na zadním panelu i port pro připojení do internetové sítě, což ale málokdy smysluplně využívají - ty nejlevnější mají kupříkladu RSS čtečku a aplikaci na počasí.

HbbTV České Televize na přijímači Technisat.

Největší smysl má u set-top boxu Technisat, kde perfektně funguje hybridní vysílání HbbTV, umí se za multimédii vypravit i do domácí sítě (na NAS či sdílenou složku) a přes firemní portál Isio nabízí aplikace s různým videoobsahem (YouTube, videa zpravodajských kanálů atp.).

Pojďme se na jednotlivé modely podívat podrobněji, seřazeny jsou podle ceny v obchodě Alza.cz, ze kterého jsme měli přijímače zapůjčeny.

Maxxo T2

Levný, základní, jednoduchý set-top box, na trhu jej najdete i pod značkou Emos. Potěší DVB-T2 certifikací Českých Radiokomunikací.

Potěší velmi rychlým přepínáním kanálů pomocí krokování, při přímém přístupu číselnou klávesnicí systém čeká na zadání dalšího čísla, čekání lze zkrátit stiskem tlačítka OK. Seznam kanálů pro rychlou volbu chybí.

U EPG se nám líbí podrobný popis u každého pořadu, problém však je, že v okně vidíte vždy pouze program jednoho kanálu a mezi kanály je nutné přepínat. Na rychlé zjištění, „co dávají“, je to docela nepohodlné. Dálkový ovladač není poslepu moc přehledný, ale základní funkce se nakonec nahmatat naučíte.

Při probíhajícím záznamu nás nepříjemně překvapil blikající symbol záznamu v levém horním rohu obrazovky. V případě timeshiftu nám pak v obraze vadila grafická lišta přes celou spodní stranu obrazovky, která vizualizuje délku posunu - a nepodařilo se nám ji schovat.

Maxxo má i teletext, ale ten dnes považujeme prakticky za rudiment, a tak mimo toho, že fungoval, jsme jej nijak více nezkoušeli.

Nabídka on-line služeb čítá FTP stahování (ale než vše vyplnit pomocí dálkového ovladače, to raději stáhnu jinde), počasí, RSS čtečku, IPTV (je nutné ručně zadat adresy streamů), online video (to hlásilo chybu) a Google Mapy (graficky mizerné a špatně se ovládají). HbbTV neumí.

Z USB dokáže přehrát i běžná videa (např. MPEG 4 v MKV kontejneru) a dokonce i zobrazit české titulky. Ty vykresluje na šedý obdélník, takže jsou vždy čitelné, ale část obrazu nevidíte. V roli videopřehrávače je ale set-top box hodně pomalý. Problém mu nedělají ani MP3 soubory, načte a zobrazí i ID3 tagy, ale nijak je nevyužívá, vše jen podle složek. Využít můžete i prohlížeč fotek, dobré je, že hudbu lze přehrávat i na pozadí.

Základní, ale funkční set-top box, který potěší i slušnými multimediálními vlastnostmi a pro hračičky i možností přehrávání on-line streamů. Dojem kazí nešikovný dálkový ovladač.

Cena: 699 Kč

Strong STR 8211

Jednoduchý set-top box známého výrobce také úspěšně prošel certifikačním procesem Českých Radiokomunikací. Potěšil nás seznamem kanálů pro jejich rychlý výběr, rezervy ale naopak vidíme v programovém průvodci. Ten tvoří dva sloupce, v jednom je seznam kanálů, ve druhém se se pak pro vybraný kanál zobrazí seznam názvů pořadů a časových informací. U každého lze v dalším kroku zobrazit podrobnosti nebo třeba načasovat záznam.

Přepínání kanálů je spíše pomalejší (trvá zhruba dvě sekundy), ale jinak vše fungovalo podle představ. Na nepříjemnost jsme nicméně narazili u záznamu i timeshiftu, obraz je totiž rušen velkým symbolem, který na daný proces upozorňuje, a ruší tak v obraze. Naštěstí nebliká. Záznam se nám v počítači nepodařilo přehrát, to je nevýhoda, se kterou je třeba počítat.

Timeshift funguje v kontinuálním režimu, kdy je neustále nahráván sledovaný kanál, a tak se můžete kdykoli o kus vrátit - buď až k místu, kdy došlo k přepnutí kanálu, nebo na předem definovaný časový limit (délka záznamu, který má být dostupný). Vedlejším efektem ale je, že při stisku pauzy se obraz nezastaví, ale vrátí na začátek záznamu. Možná i proto se set-top box velmi zahřívá, je dobré kolem něj nechat dostatek místa pro ventilaci.

Dálkový ovladač je poměrně přehledný, i poslepu jsem se brzy naučil vše podstatné bez větších potíží uřídit. Nevýhodou je absence tlačítek na přístroji - pokud v ovladači dojdou baterie, nelze přepnout ani kanál.

Jako multimediální přehrávač se Strong příliš neosvědčil, u vyzkoušených souborů byl obraz trhaný a titulkům chyběly znaky s českou diakritikou. MP3 soubory přehraje, zobrazí jen název souboru, na tagy nehledí. Současný poslech hudby a listování obrázky není možný, navíc nezobrazí PNG soubory (jen JPG).

Ethernetový port je přítomen jen kvůli RSS čtečce a počasí. HbbTV není a nepodařilo se nám spustit ani teletext.

Dobře fungující set-top box s pohodlním dálkovým ovladačem a slušnou obsluhou pro ty, kteří chtějí jen a pouze přijímač digitálního vysílání a multimediální a jiné služby nevyužijí.

Cena: 749 Kč

Zirkon Ice

Přijímač nemá certifikaci od ČRa, nicméně kanály v DVB-T2 naladil a reprodukoval zcela korektně. Přepínání kanálů trvá zhruba sekundu, což je slušný výsledek. EPG tvoří tři sloupce, v levém je seznam kanálů, v prostředním aktuálně vysílaný pořad, napravo následující pořad. Lze přepnout do režimu delší časové vyhlídky na jeden kanál, což se hodí při časování záznamů.

Záznam funguje velmi dobře, potěšily nás podrobné popisky souborů, výsledek lze přehrát v počítači. Je nejcitlivější na volbu paměti a zejména její předchozí neopatrné odebrání - jako jediný občas zahlásil problém s pamětí, ty však po jejím zformátování ustaly. Timeshift je bez problémů. HbbTV nemá, jakékoli síťové funkce také ne, teletext nefungoval.

Jako jediný v testu a jako jeden z mála na trhu je vybaven RF modulátorem, který obrazový i zvukový signál upraví do podoby, ve které jej lze anténním kabelem poslat do vstupu i velmi starého televizoru. My to zkusili na třicet let starém Tesla Color Oravan 2, přičemž obraz jsme bez potíží naladili, ale zvuk byl rušen silným šumem a brumem (což ale může mít na svědomí i mnoho let nepoužitý televizor). Na podstatně modernějším LED LCD Philips PFL5008K jsme obraz naladili také, zvuk však tentokrát nehrál vůbec. Přepínání zvukové normy set-top box neumožňuje. Doporučujeme tedy přístroj zakoupit přes e-shop, vyzkoušet na konkrétním televizoru a kdyžtak jej vrátit do prodejny.

Jako multimediální přehrávač se Zirkon použít dá, videa přehrával plynule, jen u českých titulků byly některé znaky nahrazeny otazníky. Škoda. Při přehrávání MP3 souborů zobrazí i ID3 tagy, ale procházet lze jen adresářovou strukturu. K hudbě lze promítat i obrázky.

Pokud chcete zprovoznit moderní televizní vysílání na historickém televizoru, je Zirkon jednou z nemnoha možností. Dálkový ovladač je stejně špatný jako u Maxxo, ale to jinak celkově funguje o něco lépe.

Cena 829 Kč

Evolveo Omega T2

Set-top box Evolveo prošel úspěšně certifikací ČRa. Je blízký příbuzný Zirkonu, přinejmenším mají stejné grafické rozhraní. Na první pohled je tak hlavní odlišností mnohem lepší design Evolvea a také lepší dálkový ovladač - ten je sice úplně stejný, ale jednotlivá tlačítka mají jiné funkce a zde jsou mnohem logičtěji uspořádána. A samozřejmě chybí RF modulátor, ten má v testu jen Zirkon.

Stejně jako u Zirkonu dobře funguje nahrávání, na paměť soubory řadí do adresářů s pojmenovává je jménem pořadu a časem pořízení. Ve VLC je přehrát lze. Bez potíží funguje timeshift, můžete si i nastavit, jak dlouhý „zásobník“ má set-top box tvořit.

EPG je shodné jako u Zirkonu. Stejně tak nemá HbbTV, stejně tak nemá ethernet, stejně tak nefungoval teletext.

Drobný, ale podstatný rozdíl najdeme u multimediálního přehrávače, titulky jsou zobrazovány korektně i s českými znaky. Přehrávání hudby a obrázků pak funguje stejně, tedy dobře.

Cena: 899 Kč

Alma iHD

Je to set-top box vyrobený především pro Slovensko, ale prodává se i na českém trhu. Certifikaci ČRa nemá. Mírnou nevýhodou je uvítací obrazovka služby Plustelka.sk, která však není v ČR dostupná. Vyjma pocitu, že nemáte dostupné všechny funkce to ale nijak nevadí, Alma funguje jako klasický DVB-T2 set-top box. A jako jedna ze dvou je připravena na kódované placené vysílání (Irdeto), i když není zcela jasné, zda je pouze pro služby Plustelka.sk, nebo bude i pro jiné.

Přehlédnout by jej ale byla chyba. Třeba pro výborný dálkový ovladač, u kterého většinu funkcí uřídíte i poslepu, nebo pro přehledné a pohodlné EPG, u kterého můžete listovat napříč kanály i časem. Nechybí výběr kanálů ze seznamu. Alma umí i HbbTV, ale během testu se nechovalo moc spolehlivě, někdy nechtělo „naběhnout“ vůbec, jindy to déle trvalo. Když už ale fungovalo, fungovalo dobře.

Nahrávání vysílání i Timeshift fungují podle očekávání, záznam lze přehrát v PC, set-top box si ale neláme hlavu s jeho pojmenováním, to je na uživateli (jinak např. 00001/record.ts).

Multimediální přehrávač si dobře poradil s videi, ale externí titulky sveřepě ignoroval. Hudbu hraje, ID3 zobrazuje, ale opět respektuje jen a pouze adresářovou strukturu. Souběžnou reprodukci fotek a hudby nenabízí. Mimo aplikace počasí a čtečky RSS chybí jakékoli síťové funkce. Má teletext.

Na Slovensku je to určitě atraktivnější volba, ale dobře funguje i u nás. Nepříjemné je nepříliš spolehlivé HbbTV.

Cena: 1 599 Kč

TechniSat DigiPal ISIO HD

Set-top box z našeho testu vystupuje jak cenou, tak výbavou a funkcemi. Certifikaci ČRa nemá. Potěší možností přehrávat kódované programy - má slot pro CA SIM systému Irdeto. Takové vysílání ještě v ČR nemáme, ale kdo ví.

Ethernetový kabel tentokrát není jen pro „legraci králíkům“. Set-top box podporuje HbbTV, takže můžete využívat multimediální nabídku internetem šířeného obsahu jednotlivých televizních stanic. Vyzkoušeli jsme různá hybridní vysílání Óčka, Primy, i České televize a fungovalo to bez potíží. Vtipné (nebo smutné?) je, že streamy pořadů jsou zpravidla v mnohem lepší kvalitě než samotné vysílání.

Multimediální přehrávač (videa, fotky, hudba) hledá nejen na vložené USB paměti, ale i na síťových discích (DLNA). Může tak zastat media streamer. Škoda jen, že videopřehrávač ignoruje externí titulky. MP3 soubory přehraje, zobrazí ID3 tagy, souběžně umí i obrázky.

V rámci multimediálních služeb ISIO navíc najdete aplikaci YouTube, Panorama TV, MeteoNews TV a hromadu dalších aplikací, zejména však německých, případně francouzských.

Samozřejmě nechybí možnost nahrávat programy na USB paměť ani timeshift, oboje funguje velmi dobře. Překvapením je nemožnost sledovat jiný než nahrávaný kanál a to ani v rámci stejného multiplexu - škoda, mnohem levnější modely to umí. Nahrávku (*ts) lze přehrát ve VLC, kupříkladu však nefunguje posouvání v čase videa.

EPG (najdete jej pod německou zkratkou SFI - SiehFernInfo) umožňuje stručný přehled aktuálně vysílaných programů s možností krokování v čase, i program konkrétního kanálu, ale konkurence nabízí i přehlednější řešení. Zejména Alma. Přepínání kanálů je pomalejší než například u Maxxo a Evolveo, příjemná je elegantní grafika a celkem bohaté informace o pořadu.

Dálkové ovládání je poměrně přehledné a základní funkce uřídíte i po cviku.

Silným argumentem pro DigiPal ISIO HD je výborně fungující HbbTV a pro někoho nabídka multimediálních aplikací. Minusem jsou chybějící titulky u videa a neschopnost sledovat jiný kanál v průběhu záznamu.

Cena: 4 399 Kč