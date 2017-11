Jsou nejlevnější a dobře poslouží. Vyberte si ten nejlepší foťák

Jak si vybrat fotoaparát v cenové hladině do 15 tisíc s objektivem? Přestože výběr budoucí fotografické výbavy začíná u těla fotoaparátu, dá se koupí setu, tedy těla s objektivem, výrazně ušetřit.

Výrobci se snaží do nejvýkonnějších modelů vždy dostat to nejlepší, co současný technologický pokrok dovoluje, do nižších řad zpravidla postupně a se zpožděním pronikají technologie a funkce, které byly již použity v dřívějších vrcholných modelech.

Pro běžné fotografování rozhodně záleží nejvíce na kvalitě čipu, kvalitě objektivu a možnostech rozšíření pomocí nových objektivů nebo například blesků.

Jakmile se „upíšete“ jednomu systému, znamená přechod jinam výrazně vyšší cenový výdaj (prodej těla a všech objektivů) než při rozšiřování stávající výbavy.

Z tohoto pohledu jednoznačně vedou dvě nejrozšířenější značky – Canon a Nikon, pro které jsou rozšíření pomocí nových objektivů možná za minimální náklady. Navíc velká uživatelská základna znamená i dostatek použitých objektivů dostupných v bazaru.

Vybrali jsme tyto sety - v tabulce jsou seřazeny podle abecedy:

Přehled nejlevnějších fotoaparátů v setu s objektivem.

Zrcadlovky a bezzrcadlovky ve výběru

Canon 1300D v tomto přehledu vede nízkou cenou (levnější je jen Sony, ale v zrcadlovkách nemá Canon konkurenci). Pravou zrcadlovku s relativně kvalitním objektivem za cenu lehce přes deset tisíc jinde neseženete. Starší použité technologie neznamenají, že by majitel 1300D nedokázal pořídit kvalitní a ostré fotografie, jen musí počítat s omezenými možnostmi „srdce“ své fotografické výbavy.



Nikon D3400 je vládcem přehledu z pohledu parametrů. Nabízí nejmodernější snímač a technologie, které navíc doplňuje argumentem dostupných objektivů, blesků a dalšího příslušenství. Jeho snímací čip má nejvyšší rozlišení, nejlepší rozsah citlivosti a zvládá dobře i video v rozlišení FullHD. K Nikonu také pořídíte nejlevnější a přitom velmi kvalitní bazarové manuální objektivy.

Sony A5000 nabízí kvalitní obrazový výstup, ale ovládání fotoaparátu vyžaduje zvyk, protože v „japonském způsobu“ ovládání se hned tak nevyznáte. Nabízí kvalitní obrazový výstup, ale z vybraných přístrojů má nejhorší displej. Přístroj v setu disponuje i obrazovou stabilizací. Při stejné hmotnosti jako Panasonic (nejlehčí v přehledu) nabízí větší čip s vyšším rozlišením.

Fujifilm X-A10 je parametricky nejslabší v poměru cena/výkon, ale nabízí jakýsi vstup do světa této svébytné značky. Na jedno nabití baterie vydrží výrazně méně než konkurence od Canonu a Nikonu. Citlivost čipu je stejně nízká jako u Canonu.

Zatímco zrcadlovky jsou klasickou výbavou fotografů, kteří se rádi dívají na svět skrz objektiv a v tomto je nerozhodí ani silné protisvětlo nebo tma, bezzrcadlovky mají své místo na trhu zejména u fotografů, kteří buď fotografují z jiných úhlů a optický hledáček je pro ně na obtíž, případně zkrátka chtějí ušetřit každý centimetr v rozměrech svého budoucího cestovního zavazadla. Zrcadlovka už z principu své konstrukce bude vždy větší než digitální bezzrcadlovka.

Překvapením v dané cenové kategorii je u Olympusu OM-D EM10 II integrovaná stabilizace, která opravdu funguje velmi dobře a dokáže kompenzovat nevýhodu menšího čipu s horší citlivostí (menší pixely na menším čipu vedou k většímu zašumění snímku při horších světelných podmínkách). Olympus má navíc výklopný displej.

Zájemce o natáčení videa pak určitě zaujme zástupce Panasonicu GX800, který jako jediný v dané cenové kategorii do 15 tisíc korun nabízí i natáčení 4K videa. Samozřejmostí je výklopný displej. Zároveň je Panasonic nejmenší a nejlehčí přístroj v testu, což oceníte například při cestování.

Jaký objektiv dostanete

Výrobci se snaží do svých základních řad integrovat kvalitní optiku spíše univerzálních ohnisek od širokoúhlého (kolem 24-28 mm), které se hodí hlavně pro zachycení celků, architektury, skupin lidí a krajin, až po ohnisko kolem 80 mm, které už je vhodné například i pro portrétní fotografii. Lze tedy říci, že základní objektiv, často nazývaný setový, je také i nejčastěji používaným objektivem a mnoho fotografů vystačí pouze s ním.

Prvním dalším objektivem, který by si měli nadšení majitelé fotoaparátů pořídit, by mělo být ohnisko 50 mm v přepočtu na 35mm (tedy takzvaný fullframe) čip, protože obecně nabízí za relativně dosažitelnou částku výrazně kvalitnější obrazovou kvalitu než setový objektiv. Díky často malému zaclonění (f/1,8 – f/2) pak přímo vybízí k hrátkám s malou hloubkou ostrosti, tedy snímkům, kdy fotografovaný objekt je ostrý a pozadí neostré.

Jak vypadá „pohled objektivem“ podle zvoleného ohniska se můžete podívat na následujícím obrázku:

Porovnání různých ohnisek objektivu (údaj je pro fullframe, tedy plnoformátovou zrcadlovku). Snímek byl pořízen na ohnisko 14 mm.

Canon EOS 1300D + objektiv 18-55 Nejlevnější, ale starší čip

Canon EOS 1300D.

Canon 1300D je nejlevnější zrcadlovkou na českém trhu. Plastové tělo je optimalizované zejména pro fotografy s menší rukou, kterým se dobře drží. Canon je pro mnoho fotografů synonymem zrcadlovky a i u základního modelu je možné najít výbornou obrazovou kvalitu a velké množství příslušenství. 1300D má integrovaný blesk, zvládá natáčet video a do budoucna se rozhodně dá využít jako záložní tělo díky tomu, že lze použít velké množství objektivů nejen od stejného výrobce. Bajonet Canon EF-S umožňuje využití všech objektivů EF (fullframe) a EF-S. Objektivy Canon vynikají obrazovou kvalitou a k dispozici je mnoho možností rozšíření.



Kvůli již staršímu čipu je tento model méně vhodný pro fotografování v horších světelných podmínkách (maximální ISO 6400 a i jeho použití lze z pohledu výsledné fotky označit za kompromisní). Jeho nižší rozlišení dovoluje menší ořezy než například u Nikonu. Je také potřeba počítat s nestandardním rozměrem čipu APS-C, který má přepočet ohniskové vzdálenosti 1,6 a ne 1,5 jako v případě Fujifilmu, Nikonu nebo Sony.

Nejširší záběr s objektivem 10 mm tedy v přepočtu nabídne úhel záběru jako 16mm objektiv, nikoli 15mm jako u konkurence. Naopak u teleobjektivu s 300mm ohniskem je pak úhel záběru užší (po přepočtu 480 mm oproti 450 mm u konkurence).

Canon 1300D je tedy vhodný jako začátečnický model. Bude se hodit zejména fotografům, kteří nepotřebují nejširší možná ohniska a nechtějí fotografovat v horších světelných podmínkách. Displej není výklopný, ani dotykový, ale díky optickému hledáčku se fotograf rychle ve fotografované scéně zorientuje. Nelze však pohodlně fotit nad hlavou nebo z žabího pohledu (to by umožnil výklopný displej). Je to přístroj zaměřený na fotografování hlavně pomocí optického hledáčku. I když podporuje možnost fotografování přes displej, kvůli absenci vyklápění, dotykového ovládání i samotné rychlosti ostření (není dostatečná pro hýbající se scénu) je to spíše nouzová možnost.

Nejlevnější širokoúhlý objektiv od stejného výrobce je EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM za 6 790 korun. Ohnisko odpovídá úhlu záběru ohniska 16-28,8 mm na plnoformátové (fullframe) zrcadlovce a hodí se zejména na architekturu nebo krajinářskou fotografii. Velkou výhodou tohoto objektivu je integrovaná stabilizace obrazu.

Nejlevnější teleobjektiv stejného výrobce je Canon EF 75-300 mm f/4-5,6 III za 6 290 korun. Nabídne ekvivalentní úhel záběru objektivu 120 - 480 mm, a je tedy vhodný na fotografování divoké zvěře, sportu nebo detailů.

Jako padesátku lze použít objektiv EF 35 mm f/2 IS USM za 13 990 korun.

Je samozřejmě možné koupit i objektivy od dalších výrobců, jako jsou například Tamron, Sigma, Tokina nebo Samyang. Díky rozšířenému bajonetu jsou možnosti téměř neomezené. Pokud vás fotografování opravdu chytne, můžete na tomto fotoaparátu použít i profesionální objektivy pro fullframe, tedy pro vyšší řady fotoaparátů Canon. Lze tedy začít s tímto nejlevnějším fotoaparátem a postupně se propracovat až k profesionální technice, aniž by bylo nutné prodat všechny objektivy, blesky a příslušenství a začít znovu.

Blesky pro systém Canon lze koupit za velmi dostupné ceny v řádech nižších tisíců korun. A protože je to systém velmi rozšířený, lze koupit i externí blesky třetích stran s bezdrátovým ovládáním.

Třešničkou na dortu je možnost spojení fotoaparátu s mobilním telefonem pomocí wi-fi. Tato možnost nabízí přenášení fotografií do mobilního telefonu nebo tabletu a zároveň umožňuje dálkové ovládání zrcadlovky. Canon rovněž dodává aplikaci, která provede majitele základy fotografování a naučí jej nejen ovládání tohoto přístroje.

Aktuální počet dostupných objektivů pro tento fotoaparát od všech v ČR prodávaných výrobců: 310.

Cena setu: nestabilizovaná verze 10 790 (verze se stabilizovaným objektivem 11 990) - cashback 800 korun (výrobce po registraci pošle uvedenou částku zpět na účet majitele).

V cenovém limitu do patnácti tisíc má Canon ještě dva zástupce setu těla s objektivem. Jsou to modely EOS-100D, který nabízí dotykový displej, lepší ostřící systém a vyšší citlivost. Rozlišení je stejné, tedy 18 Mpx, cena 12 990 Kč. Model EOS-700D je na tom pak ještě lépe s variabilně vyklápěcím dotykovým displejem a opět rozlišením 18 Mpx. Ten pořídíte za 13 990 Kč.

Nikon D3400 + 18-55 VR nejnovější technologie, nejlevnější skla

Nikon D3400 v setu s objektivem 18 - 55 mm.

Nikon je spolu s Canonem posledním výrobcem zrcadlovek na trhu (pro nadšence existuje ještě Pentax). Nikon D3400 jako základní model výrobce nabízí z tohoto přehledu nejmodernější čip s nejvyšším rozlišením 24 Mpx. Zároveň umožňuje fotografování za složitějších světelných podmínek za použití vysoké citlivosti až 25 600 ISO.



Příznivci značky by nám neodpustili, kdybychom nezmínili v podstatě historicky nejrozšířenější bajonet typu F, který tento výrobce používá s menšími změnami již od roku 1959. Byť s manuálním ostřením a často i v režimu plného manuálu (tedy bez automatického měření expozice) je možné využít obrovského množství bazarových F objektivů, které lze zakoupit již od několika stovek korun.

D3400 je moderní ve všech směrech a setový objektiv nabízí stabilizaci a krokový motor, který zvládá průběžné ostření i ve videu bez rušivého bzučení. Snímací čip nemá tzv. lowpass filter, který se dříve používal pro rozostření efektu moaré, jenže měl zase za následek rozostření celého snímku.

Nikon nabízí vlastní funkci SnapBridge, která přes Bluetooth udržuje spojení mobilního telefonu s fotoaparátem a umožňuje tak přenos fotografií nebo dálkové ovládání aparátu. Tuto funkci považujeme za vhodnější než wi-fi v případě Canonu, protože výrazně méně spotřebovává baterii fotoaparátu i mobilního telefonu.

Velkou výhodou Nikonu je již zmíněný čip, který má zároveň menší ořez (crop) tj. 1,5násobek ohniskové vzdálenosti. Při použití širokoúhlého objektivu tak nabízí širší pohled než Canon. To stejné platí i se setovým objektivem. Ten sám o sobě má o něco širší záběr než setový objektiv Canon.

Stejně jako Canon má i Nikon pro uživatele začátečníky několik scénických režimů a návod, jak se vším začít. I když přístroj nabízí velmi kvalitní video záznam ve FullHD s 60ti snímky za sekundu, kdy lze simulovat i zpomalené záběry, nemá vstup na mikrofon. Při pořizování videa je tedy nutné se spokojit se zvukem z fotoaparátu (nebo pořízením záznamu na externí diktafon s mikrofonem). U Canonu je ale situace stejná, navíc s horší obrazovou kvalitou videa.

Pro rozšíření základního setu je k dispozici nepřeberné množství objektivů jak od Nikonu, tak ostatních výrobců. Lze využít i objektivy pro fullframe aparáty, takže při nákupu lepšího těla nebudete muset pořizovat nové. Nikon zároveň umí používat i objektivy DX (optimalizované pro APS-C čip) na tělech s dospělým 35 mm čipem, ale pak samozřejmě dochází k nevyužití celého obrazového pole, a tedy snížení rozlišení snímku. Pomocí blesků lze výrazně zlepšit kvalitu fotografií a pro Nikon je blesků k dispozici celá řada, včetně pokročilých setů třetích stran.

Nejlevnější širokoúhlý objektiv od stejného výrobce je NIKON 10-20 mm f/4,5-5,6G VR AF-P DX za 9 590 korun, který nabízí úhel pohledu ekvivalentní 15 – 30 mm.

Nejlevnější teleobjektiv je NIKON 55-200 mm f/4-5,6 G AF-S DX ED VR II za 8 990 Kč, který nabídne ekvivalent 82,5 – 300 mm.

Padesátka pro tento Nikon je pak NIKON 35 mm f/1,8 AF-S G DX za 5 990 Kč.

Aktuální počet dostupných objektivů pro tento fotoaparát od všech v ČR prodávaných výrobců: 300

Cena setu: D3400 + 18-55VR - 14 490 Kč - cashback 1 300 Kč

Fujifilm X-A10 + 16-50 Výklopný displej, ale horší citlivost

Fujifilm X-A10.

Fujifilm připravil pro nováčky do svého X systému dost osekaný základní fotoaparát X-A10. Oproti pokročilým fotoaparátům výrobce má tento čip starší generace, který navíc není opatřen pro Fujifilm typickým čipem s maskou X-Trans, která má jiné barevné podání.



Hlavní výhodou tohoto fotoaparátu je výklopný displej, který nabízí možnost fotografování z úhlů, kam se majitelé zrcadlovek nemají šanci podívat, případně fotografování selfie, protože displej lze vyklopit o 180 stupňů. Naopak fotograf klasik zapláče nad absencí hledáčku, takže například fotografování na jasném slunci nebo když je potřeba nebýt viděn, není snadné, protože je třeba dívat se z určité vzdálenosti do displeje, který svítí.

Fujifilm X-A10 je zaměřen na fotografy, kteří pracují stylem point-and-shoot, tedy pomocí displeje namíří fotoaparát a „od oka“ exponují. Tento způsob používání je společný pro velkou část trhu bezzrcadlovek a kromě nemožnosti používání hledáčku s sebou nese ještě jeden neduh: rychlé vybíjení baterie.

Zatímco Canon i Nikon hravě zvládnou kolem tisíce fotografií na jedno nabití baterie, velký displej a neustále snímající čip si vyžádají výměnu baterie již kolem 400 záběrů.

Potěší možnost použití velmi kvalitních objektivů Fujifilmu, které jsou navíc kompatibilní se všemi fotoaparáty Fujifilm X bez přepočtů ohnisek (všechny Fujifilm fotoaparáty řady X mají stejně velký čip). Video výrobce upozadil, i když rozlišení FullHD při 30 snímcích za sekundu je dostatečné pro video bloggery, kteří na kvalitu příliš nehledí.

Maximální citlivost je stejná jako u Canonu, tedy dnes již podprůměrných ISO 6400, a opět tedy jde spíše o fotoaparát pro fotografování v exteriéru za jasného dne. Rozměry a hmotností není ani nejmenší a nejlehčí v přehledu. Samotný Fujifilm tento přístroj kategorizuje jako „první Fujifilm X“ a spoléhá na to, že majitel brzy podlehne a zakoupí fotoaparát z vyšších řad, který poskytne lepší senzor, dotykové ovládání nebo připojení pomocí mobilního telefonu. X-A10 pak zůstane jako záložní tělo, nebo druhé tělo do rodiny.

Méně rozšířený systém má velkou nevýhodu v tom, že příslušenství je mnohem méně dostupné, ať už cenově, nebo tím, že vůbec neexistuje. Například blesky pro tento systém sice jsou k dispozici, ale pokročilejší systémy nejsou v zájmu velkých výrobců blesků kvůli malému zájmu o ně.

Nejlevnější širokoúhlý objektiv pro tento fotoaparát od stejného výrobce je XF 10-24 mm f/4 R OIS za 27 990 Kč s úhlem záběru 15-36 mm v ekvivalentu 35mm čipu.

Nejlevnější teleobjektiv pro tento fotoaparát od stejného výrobce je XC 50-230 mm f/4,5-6,7 OIS II za 11 990 Kč s ekvivalentním úhlem záběru 75-345 mm.

Oblíbenou padesátku zastupuje XF 35 mm f/2 R WR za 10 990 Kč.

Aktuální počet dostupných objektivů pro tento fotoaparát od všech v ČR prodávaných výrobců: 108

Cena setu je aktuálně 14 990 Kč.

Olympus E-M10 II + 14-42 Menší čip, ale se stabilizací

Olympus E-M10 II v setu s objektivem 14 - 42 mm.

Olympus vsadil všechny karty na svou řadu OM-D a PEN, která je určena hlavně bloggerkám a vyniká malými rozměry. OM-D je systém, který se nebojí postavit se zrcadlovkám i daleko dražším, hlavně co se rychlosti týče. Systém Micro 4/3 je postaven kolem značek Olympus a Panasonic a sdílí stejný bajonet. Je tedy možné nasadit objektivy obou výrobců na všechny právě prodávané modely Panasonic a Olympus. Aktuálně přišla na trh i novinka v podobě OM-D EM10 III, tedy nové generace řady EM10, základního modelu bezzrcadlovky Olympus.



Díky rozměrům a hmotnosti překvapí, jak dobře je tento model vybaven (jako jediný model bezzrcadlovky má i digitální hledáček i výklopný displej), v těle je integrována optická pětiosá stabilizace obrazu, jež dokáže stabilizovat i objektivy, které touto funkcí nedisponují. Výrobce tvrdí, že takto lze udržet ostré záběry až o 4EV delší (místo například 1/60s byste měli zvládnout fotografovat pouze 1/8s), což nelze jednoznačně slíbit – záleží na schopnostech fotografa.

Velkou výhodou Olympusu je digitální hledáček s rozlišením 2,36Mpx, který nabízí komfortní fotografování i na přímém protisvětle, případně jej lze využít i na video (tuto možnost optické hledáčky nemají, protože zrcátko je při videu sklopeno).

Systém Micro 4/3 má již dostatek objektivů, ale je potřeba počítat s tím, že menší čip má velké nároky na kvalitu optické soustavy a kvalitní objektivy jsou cenově nákladnější. Čím menší je použitý čip, tím složitější je vytvoření kvalitního širokoúhlého objektivu. Pokud vaším žánrem není vysoká architektura nebo netoužíte po nejširším záběru krajiny, nebudete mít s Olympusem žádný problém.

Menší čipy mají také větší hloubku ostrosti (ostřejší pozadí při ostření na blízký objekt) a jsou náchylnější na vysokou citlivost, což kompenzují použitím stabilizace. Přepočet objektivu pro systém Micro 4/3 je 2x, čili setový objektiv má ekvivalentní úhel pohledu jako objektiv 24-84 na 35mm čipu. OM-D EM10 II má ze všech fotoaparátů v přehledu nejlepší ostřicí systém s 81 ostřicími body, což začátečník nevyužije, ale jakmile se začne zlepšovat, poroste fotoaparát s ním.

Bezzrcadlovky obecně mají ovšem problém s ostřením za špatného osvětlení, kdy separátní ostřicí modul v zrcadlovce zpravidla ještě dobře odvádí svou práci. Jako nejrychlejší z přehledu také dokáže tento fotoaparát exponovat 8x za sekundu, což je rychlost vhodná i pro sport nebo akční fotografii.

Přestože jde o nejdražší set v přehledu, je vhodným adeptem pro zájemce o fotografování „do daleka“ – díky přepočtu 2x jsou objektivy pro tento systém výrazně menší a lehčí než pro APS-C a v tomto pohledu nesrovnatelné s objektivy na Fullframe fotoaparáty. Výrobce integroval do kovového těla bezdrátové připojení wi-fi a umožnil tak majitelům ovládání na dálku.

Nejširší objektiv stejného výrobce je OLYMPUS M.Zuiko 7-14 mm f/2,8 PRO za 35 490 Kč, který nabídne úhel záběru 14-28 mm, případně OLYMPUS M.Zuiko 9-18/4-5,6 za 15 990 Kč, který ale nabízí úhel záběru 18-36 mm, což je výrazně užší záběr – to souvisí z menším čipem, jak je zmíněno výše.

Co nemá tento systém na šířku, nabízí na dálku – teleobjektiv OLYMPUS M.Zuiko 40-150 R/4-5,6 odpovídá úhlu záběru 80-300 a stojí pouhých 4 990 Kč.

Blesky pro Olympus a Panasonic jsou taktéž kompatibilní, ale nabídka opět není tak široká jako pro Canon a Nikon.

Padesátka pro Olympus je OLYMPUS M.Zuiko 25/1,8 za 10 990 Kč.

Aktuální počet dostupných objektivů pro tento fotoaparát od všech v ČR prodávaných výrobců: 202.

Aktuální cena setu: 14 990 Kč

Panasonic Lumix DMC-GX800 + 12-32 Na cesty a se 4K videem

Panasonic Lumix DMC-GX800 v setu s objektivem 12 - 32 mm.

Panasonic a Olympus sdílejí bajonet, mohou používat stejné objektivy, ale oba výrobci přistupují k tématu jinak. Zatímco Olympus je orientován na fotografy integrací digitálního hledáčku a optické stabilizace samotného čipu, Panasonic GX800 jde za cestovateli nejmenšími rozměry a nejnižší hmotností v přehledu a zaujme možností natáčení 4K videa, případně funkcí 4K photo, která v rychlém sledu exponuje několik fotografií a dokáže je uložit pro další výběr (můžete si vybrat tu nejostřejší nebo například tu, kde se fotografovaná osoba nejlépe usmívá).



Jak již bylo řečeno, objektivy jsou vzájemně zaměnitelné s těmi od Olympusu, a je jich tedy na trhu slušné množství. Opět platí identický případ s širokoúhlými objektivy, ale také u tohoto výrobce je tento drobný nedostatek kompenzován dostupnými teleobjektivy pro fotografování dálek nebo detailů. Zatímco Olympus jde za fotografy digitálním hledáčkem, GX800 se snaží o co nejmenší rozměry a hmotnost, takže jediným zobrazovačem je displej nebo mobilní telefon, připojení přes integrované wi-fi.

I když chybí v těle integrovaná stabilizace, je k dispozici stabilizace v setovém objektivu. Pokud mají být fotografie stabilizované, je třeba i do budoucna zakoupit objektiv, který tuto možnost má, zatímco Olympus stabilizuje všechny objektivy. Základní objektiv také nabízí pro cestovatele mnohem lepší ohnisko 24-64 mm, které nabídne lepší zachycení širších scén.

Pro fotografování selfie nebo natáčení videoblogu nabízí Panasonic otočný displej, který je jako jediný v přehledu dotykový. Dotykem lze nejen vybrat, kam má fotoaparát zaostřit, ale také exponovat. Tato funkce výrazně usnadňuje fotografování na cestách a zejména fotografování od země nebo „od boku“, ale displej neumožňuje otočení dolů, tedy pro možnost fotografování shora.

Přístroj lze doporučit hlavně cestovatelům, kteří neběhají na ostrém slunečním světle a raději se pohybují v prosvětlených ulicích. V temných zákoutích má opět čip oproti svým větším sourozencům nevýhodu v podobě vyššího šumu při vysoké citlivosti. Panasonic spolupracuje s firmou Leica, se kterou společně vytvářejí i profesionální objektivy pro video a sportovní fotografii. Díky tomu, že všechny fotoaparáty Panasonic a Olympus s vyměnitelnými objektivy mají stejný bajonet, lze fotovýbavu postupně rozšiřovat. U blesků platí stejná situace jako u Olympusu, tedy dostupné jsou, ale míří spíše na amatérskou scénu.

Nejlevnější širokoúhlý objektiv stejného výrobce PANASONIC 7-14 mm f/4 ASPH LUMIX G VARIO za 30 990 Kč, je možné použití například objektivu OLYMPUS M.Zuiko 9-18/4-5,6 za 15 990 Kč.

Nejlevnější teleobjektiv je PANASONIC 45-150 mm f/4,0-5,6 černý MEGA O.I.S LUMIX G VARIO za 7 490 Kč.

Padesátku lze nahradit objektivem PANASONIC 25 mm f/1,4 ASPH LEICA, který odpovídá úhlu záběru ohniska 50 mm na Fullframe přístroji za 13 990 Kč.

Aktuální počet dostupných objektivů pro tento fotoaparát od všech v ČR prodávaných výrobců: 202

Aktuální cena setu: 11 990 Kč

Sony A5000 + 16-50 Nepřehledné ovládání, ale skvělé rozlišení

Sony A5000 v setu s objektivem 16 - 50 mm.

Sony má v základní řadě bezzrcadlovek několik modelů, odstupňovaných funkcemi i rychlostí. Model A5000 je nejlevnější z nich a nabízí velmi dobré rozlišení 20 Mpx (druhé největší z přehledu). Svým určením míří A5000 do stejných vod jako Panasonic GX800, je tedy určen fotografům, kteří nechtějí nebo nepotřebují digitální hledáček a chtějí co nejvíce kapesní přístroj s výměnnými objektivy.



Oproti Panasonicu Sony postrádá dotykový displej, který tolik zjednodušuje výběr ostřicího bodu a ovládání přístroje. Volba ostřicího bodu a orientace v menu Sony je nejsložitější a pro začátečníka je systém zkratek složitý. Například výraz „Průvod. nast. expoz.“ je celkem jasný, ale co znamená „RŠ při vys.ISO“ nebo „Uvol.bez obj.“, případně „Poř. sním. při S. auto“, vyžaduje buď vyzkoušení, nebo čtení návodu.

Kvalitativně Sony nabízí velmi dobrý čip a objektiv s úhlem záběru 24-75 mm, který se dobře hodí pro cestovní malý přístroj. Oproti Fujifilmu, se kterým sdílí rozměry čipu i ohnisko objektivu, je přístroj lehčí, menší a má mnohem propracovanější možnosti použití. Například video je možné pořizovat v rozlišení FullHD 60 snímků za sekundu, citlivost ISO lze nastavovat už od 100 až do 16 000 a nabízí i wi-fi a NFC pro ovládání fotoaparátu na dálku mobilním telefonem. Výhodou je také integrovaná stabilizace setového objektivu, která dokáže zajistit ostré snímky při delších expozičních časech.

Otočný displej lze jako u Panasonicu a Fujifilmu otočit o 180 stupňů pro fotografování selfie nebo například pro natáčení videoblogu. Naopak v čem je tento přístroj nejhorší v přehledu, je rozlišení displeje. Ten nabízí již podprůměrné rozlišení 460 000 bodů, což je málo pro kvalitní prohlížení fotografií, nebo případné manuální ostření například za šera nebo v noci. Ovládání je složité, ale lze si na něj velmi dobře zvyknout a obrazovou kvalitou majitele tento fotoaparát potěší.

Ale kvůli malému rozšíření tohoto systému je potřeba počítat s menším výběrem objektivů a příslušenství. Sony měla vždy velmi dobré kapesní a kompaktní přístroje, ale do profesionálních vod se příliš nepouštěla, dokud nepřevzala tato firma foto divizi Konica Minolta, s níž přišly na trh zrcadlovky Alpha. Díky tomu jsou nyní na trhu dva různé Sony bajonety a systémy, které spolu nejsou kompatibilní. Není tedy možné jen tak zajít do nejbližšího obchodu a koupit objektiv nebo blesk Sony s jistotou, že bude fungovat (bez starostí jsou Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus i Panasonic), ale je třeba znát konkrétní název bajonetu (v našem případě E).

Nejširší objektiv od Sony je 10-18 mm f/4 pro bajonet E za 24 990 Kč, který nabídne ekvivalentní úhel záběru jako objektiv 15-27 mm.

Nejlevnější teleobjektiv výrobce je SONY 55-210 mm f/4,5-6,3 černý pro bajonet E za 9 990 Kč, který odpovídá úhlu záběru 82,5 – 315 mm.

Padesátka pro tento systém je SONY 35 mm f/1,8 pro bajonet E za 12 990 Kč.

Aktuální počet dostupných objektivů pro tento fotoaparát od všech v ČR prodávaných výrobců: 198

Aktuální cena setu je 9 990 Kč. V cenovém limitu je v nabídce ještě set Sony A5100 se stejným objektivem. Ten nabízí vyšší rozlišení 24 Mpx (jako Nikon), lepší ostřící systém a displej s běžným rozlišením 922 000 bodů a hlavně dotykový displej, který usnadní výběr ostřícího bodu a ovládání všech funkcí. model A5100 v setu s objektivem 16 - 50 mm přijde na 13 990 Kč.

Co si vybrat? Rada je drahá

Každý systém má své zastánce a rozhodně platí, že žádný z uvedených přístrojů není vysloveně špatný. Protože je třeba brát v úvahu budoucí směřování vašeho fotografického počínaní, nelze jednoznačně určit vítěze poměru cena/výkon. Dobrý fotograf dokáže správnou kompozicí a správným nastavením vykouzlit fotografii mnohem lepší než zbrklý šťastlivec vybavený technikou v hodnotě milionu korun.

Pokud chcete jít cestou univerzálního fotoaparátu, který zvládne vše podstatné, hodí se od rodinné fotografie přes architekturu nebo krajinu a dá se co nejlevněji rozšiřovat, neuděláte chybu koupí Nikonu D3400.

Hledáte-li co nejmenší a nejlehčí přístroj na cesty, Panasonic GX800 poslouží velmi dobře.

Pokud máte ambice zkusit trochu sportovní fotografie nebo fotit rychle se pohybující objekty, aniž byste se chtěli věnovat architektuře a širokým záběrům, bude se vám líbít Olympus OM-D EM10 II.

Autor je šéfredaktorem serveru F22.cz,kde najdete další zajímavosti ze světa fotografie.