Vyberte si set-top box pro televizi budoucnosti. Který je nejlepší?

Sledování televizního vysílání přes internet má své výhody. Nemusí vás trápit, jestli film, na který jste se těšili, stihnete od začátku - prostě si jej pustíte od začátku třeba s půlhodinovým zpožděním. Nebo druhý den. Nebo si jej „nahrajete“ a pustíte, až budete mít čas. Kdykoli můžete stisknout pauzu a ke sledování se později vrátit. Můžete rychle přeskákat reklamní bloky. Přiznám se, že od chvíle, kdy jsem před několika lety internetové vysílání poprvé vyzkoušel, si neumím představit, že bych se opět vrátil ke klasické lineární televizní službě (DVB-T, atd.).

Ale není to zadarmo. Provozovatelé internetového televizního vysílání platí televizním stanicím poplatek za přenos každého jejich kanálu k zákazníkovi. I díky tomu jsou v nabídce těchto služeb bohatě zastoupeny kanály v HD rozlišení, které v „bezplatných“ televizních službách nenajdete. Něco stojí i provoz počítačové infrastruktury, která vysílání zprostředkuje. I za základní balíčky kanálů tak divák zaplatí.

Set-top-boxy pro IPTV/OOT služby

Do našeho testu jsme vybrali jen služby, které jsou nezávislé na poskytovateli internetového připojení, a používat je tak může kdokoli, kdo má internet dostatečně rychlý. Proto vypadla například televize Horizon společnosti UPC, která funguje pouze v jejich kabelové síti. V testu se tak sešlo šest set-top boxů služeb DIGI TV, KUKI.TV, Lepší.TV, O2TV Air, Sledování.TV a T-Mobile.TV.

Hrubé shrnutí pro nedočkavé (TL;DR)

Celkovým vítězem je podle nás O2TV Air, zejména kvůli skvěle zpracovanému menu, výborné nabídkce roztříděných filmů k okamžitému přehrání a bezproblémovému fungování přes wi-fi. Jejím nedostatkem je poměrně drahý základní balíček. Zákazník je pak motivován k nákupu těch vyšších, jejichž poměr nabídky a ceny je výhodnější. Pokud vám stačí jen základní nabídka, nejvýhodněji pořídíte u Lepší.TV a s mírným odstupem u Sledování.TV.

Pokud hledáte jednoduchou službu, kterou bez zaváhání začne používat i senior, který už nemá na nové technologie nervy, pak je skvělou volbou DIGI TV. Z hlediska kvality obrazu považujeme za nejlepší T-Mobile TV a KUKI.TV. Celkově nás nejméně nadchla služba Lepší.TV, zejména kvůli uživatelsky nepřívětivému set-top boxu a horší kvalitě obrazu. Na oplátku bude fungovat i s relativně horším připojením. Pokud chcete televizní službu instalovat přímo do chytrého televizoru, největší možnosti máte u Kuki.TV, Lepší.TV a Sledování.TV.

Funguje v každé síti? IPTV versus OTT

Bavíme-li se o internetovém televizním vysílání, je dobré rozlišovat dva způsoby, které se pro to používají.

IPTV je protokol určený pro vysílání obrazu a zvuku přes datové sítě a má zejména tu výhodu, že má v provozu přednost před ostatní datovou komunikací. Takže když zakolísá rychlost vaší přípojky, televize se nemusí zaseknout, i když se video z YouTube na telefonu vašeho potomka může rozpadnout na kostičky po automatickém přepnutí do nejnižší kvality. Nevýhodou je, že IPTV protokol funguje pouze v rámci datové sítě poskytovatele služby (nebo v partnerských sítích). Příklad: IPTV službu O2TV můžete sledovat jen v síti O2.

Přípojná místa: základem je ethernetový port pro připojení k internetu a HDMI port pro připojení k televizoru. Lepší TV a O2TV přidávají optický zvukový výstup pro připojení ke zvukové sestavě. Oba androidí boxy, tedy Lepší.TV a Sledování.TV mají HDMI porty pro přehrávání multimedií z USB.

Oproti tomu při OTT nemá datový proud televizního vysílání žádné speciální zacházení, jsou to z hlediska přenosu obecná data a v rámci TCP/IP datových přenosů mají stejnou prioritu jako YouTube v telefonech nebo stažení nové hry do herní konzole. Při nestabilní rychlosti internetového připojení bude klesat jeho kvalita, nebo se dokonce zastavovat, stejně jako u jakýchkoli jiných videí. Výhodou OTT služby je, že data mohou běžet napříč sítěmi různých poskytovatelů, takže ji můžete používat kdekoli, kde je dostatečně rychlé připojení. Takže službu O2TV Air můžete sledovat i v síti UPC nebo třeba Netbox.

Potřebná rychlost internetu

Minimální nejčastěji udávaná rychlost internetového připojení pro sledování internetové televize jsou stabilní 5 Mbit/s pro SD kanály. S touto rychlostí bychom se do toho však nepouštěli a když už, tak maximálně s šetřivou službou Lepší.TV. Vhodným minimem je podle nás stabilních 8 Mbit/s a to ještě jen v případě, že jste na dané přípojce převážně sami a nesdílíte ji třeba s dětmi milujícími YouTube.

Pokud sdílíte přípojku s celou rodinou a chcete využívat HD kanály, pak bychom doporučovali minimálně 20 Mbit/s, přičemž samozřejmě platí, že více je lépe.

Dálkové ovladače. Zleva: Sledování.TV, T-Mobile TV, O2TV, KUKI.TV a DIGI TV a Lepší.TV

My jsme testovali na symetrickém optickém připojení s rychlostí 50 Mbit/s od společnosti Dragon Internet s mesh sítí TP-Link Deco M5 pro routování a bezdrátové připojení, pro metalické připojení sloužil 1GBit switch stejného výrobce. Většina testování probíhala na připojení přes ethernetový kabel, což ostatně doporučujeme i vám. Ostatně, v případě set-top boxů Arris to ani jinak nejde, ne zcela optimální (i když povětšinou fungující) bylo bezdrátové připojení u boxu Lepší.TV. Box O2TV a Sledování.TV fungoval s bezdrátovým připojením zcela bezproblémově.

Set-top boxy jsme připojovali k 55" OLED televizoru Panasonic TX-55FZ800E.



DIGI TV

Služba DIGI TV je v současné podobě se set-top boxem Arris VIP1113 ideální pro ty, kteří hledají jednoduchost. Výchozí obrazovkou po spuštění je vždy poslední spuštěný kanál a pokud budete využívat jen krokování kanálů nebo EPG, nemusíte ani poznat, že jde o televizi přes internet. Což je skvělé, například pokud si službu pořídí senioři.

Základní obrazovka DIGI TV

Zároveň mohou využívat funkci zpětného shlédnutí až na sedm dnů nebo nahrávání pořadů s uložením až na 30 dnů s limitem 30 hodin.

Lákadlem může být nabídka devíti sportovních kanálů Digi Sport HD, na kterých najdete širokou nabídku sportovních přenosů včetně Premier League, německé Bundesligy, španělské LaLigy, anglické Sky Bet Championship, skotské Premiership, GT Open Championship a dalších.

Přehledné EPG, náhled obrazu chybí - vysílání pokračuje pod částečně transparentní grafikou.

Menu je extrémně jednoduché, je zde odkaz na seznam nahraných pořadů, vyhledávání pořadů a vstup do natavení. V seznamu kanálů lze změnit pořadí stanic, můžete si i vytvořit i své seznamy stanic - vybraných a ve vlastním pořadí.

Pochvalu slouží bohaté doplňkové informace při náhledech pořadů a v EPG.

Kvalita HD kanálů je velmi dobrá, skoro bych řekl výborná. Datový tok HD kanálů by měl být kolem 6 Mbit/s.

Informace o pořadu u služby DIGI

Základní balíček s 83 televizními kanály (z toho 44 v HD) za 349 korun za měsíc lze rozšířit o doplňkové balíčky s dvojicí filmových kanálů Cinemax (89 Kč) nebo tři kanály HBO (199 Kč) a nebo 11 sportovních kanálů (9x DIGI Sport, Nova Sport 2, Arena Sport 1) za 149 Kč měsíčně. Nebo zvolíte balíček Maxi za 849 Kč měsíčně, kde už sport a filmové kanály jsou (součástí celkových 112 kanálů, toho 58 v HD). Případně si za 349 Kč koupíte jen balíček Sport Plus s 20 kanály (18 v HD) kde je 17 sportovních kanálů (včetně Eurosportu 1 a 2 a FightBoxu) a k tomu ČT1, ČT2 a ČT24. Pronájem settopboxu stojí 89 Kč měsíčně.

Televizi můžete sledovat i na telefonech a tabletech s Androidem a iOS, nechybí ani aplikace pro Windows (ze Storu).

KUKI TV

I KUKI vsadil na set-top box na Arris VIP1113, ale vybavil jej úplně jiným firmwarem, než jsme viděli u služby DIGI2GO. Jsou zde grafická menu a více funkcí včetně videotéky.

Hodnotit funkce a vybavení služby KUKI je trochu ošemetné, protože je postavena úplně jinak než konkurence. Tam jsou zpravidla služby dané a měníte jen rozsah kanálů. U KUKI ne. Při objednávání totiž vybíráte i jednotlivé funkce a prvky výbavy, ze kterých se poté skládá i výsledná cena. Chcete mít možnost nahrávat až 50 hodin pořadů na dobu až tři měsíce? Přijde vás to na 65 Kč měsíčně. Potřebujete 100 hodin? Bude to stát 100 Kč. Chcete tituly z videopůjčovny Banaxi za paušál? Dalších 50 Kč měsíčně. Chcete větší výběr filmů včetně aktuálních novinek? Dalších 50 Kč. Přidat další kanál? Přidat filmové kanály HBO? Cinemax? Náš testovací účet měl odemčené prakticky vše (služby i kanály) a měsíční platba by činila 1004 Kč.

Základní obrazovka KUKI.TV

Hlavní menu je rozděleno do záložek. První, která se zobrazí hned po startu přístroje, se jmenuje „doma“. Tam vidíte řadu rozkoukaných pořadů, ke kterým se můžete okamžitě vrátit, a takzvané „doporučené“ pořady - kombinují se zde záznamy z běžného vysílání i z videopůjčovny. Osobně bych jako první raději viděl záložku „telka“, kde si můžete rovnou přepnout na poslední sledovaný kanál, nebo si vyvolat elektronického programového průvodce.

V této záložce se nachází i další, ještě nezmíněná příplatková funkce, spravovaný seznam seriálů. Po rozkliknutí titulu se objeví seznam dílů dostupných k přehrání - všechny pocházejí z běžného vysílání, a tak mají omezenou expiraci. Pokud jste seriálový maniak, tuto funkci oceníte.

KUKI TV

Jak jsme již zmínili, záznam pořadů v rozsahu 50 nebo 100 hodin je také příplatková výbava, u obou tarifů jsou pořady uloženy až tři měsíce. Zpětné shlédnutí funguje týden zpětně. Pořadí kanálů lze změnit i některé vynechat (tedy ty ze základní povinné nabídky).

Součástí KUKI je vstup do virtuální videopůjčovny Banaxi. Přístup platíte měsíčním paušálem, a tak si můžete bez starostí pustit, co chcete. Některé tituly jsou v SD, některé v HD. Na dálkovém ovladači jsem nepřišel na to, jak změnit jazykovou stopu přehrávaného titulu, podařilo se mi to přepnout až v aplikaci KUKI pro Android, kterou lze využít i jako dálkový ovladač.

Elektronický porgramový průvodce

Televizní služba má u HD kanálů výbornou kvalitu obrazu. Datový tok HD kanálů by měl být zhruba 13 Mbit/s.

Základní tarif „KUKI menší“ se 30 kanály (15 pevných + 15 volitelných) stojí 200 Kč, vyšší tarif „KUKI větší“ se 60 kanály (30 pevných + 30 volitelných) stojí 400 Kč. A dále je tu hromada volitelných služeb, o kterých jsme psali výše.

Pokud máte chytrý televizor Samsung s Tizen OS, pak set-top box nepotřebujete, aplikaci si můžete nainstalovat (nebo bude předinstalována) přímo v televizoru. To samé platí pro televizory se systémem Android TV (Philips, Sony, Hisense) nebo chytré „krabičky“ typu Nvidia Shield.

KUKI TV

KUKI můžete sledovat i na počítači (aplikace pro Windows, Mac OS, Linux) nebo na chytrých telefonech a tabletech s Android nebo iOS. Službu lze využívat až na pěti zařízeních, přičemž „pevné“, tedy set-top box nebo televizor, může být jen jedno, další je za stokorunový příplatek.

LepšíTV

Set-top boxem je zde malý androidí počítač s předinstalovanou aplikací. Výhodou je, že jej můžete využít i pro spoustu jiných věcí, například mediacentrum pro přehrávání z USB nebo ze sítě a instalovat do něj aplikace z aplikačního obchodu Google. Box je postaven na starším Androidu 6.0 i slabším hardwaru - procesoru Amlogic S905, 1 GB RAM a 8 GB eMMC úložišti. 4K video nepřehraje, ale u Full HD si poradí i s velkými 15GB MKV ripy. Omezení je u datových toků, ale nad 30 Mbit/s obraz nebude plynulý.

Nevýhodou boxu je méně přehledné rozhraní, a tedy větší složitost na obsluhu a bohužel nepřesvědčivé odezvy systému na povely dálkového ovladače - občas na první stisk tlačítka nereagoval nebo mě časová prodleva znejistila a stiskl jsem znovu a zbytečně, někdy skočil i tam, kam jsem nechtěl.

Hlavní obrazovka set-top-boxu Lepší.TV

Po startu se dostanete na hlavní obrazovku operačního systému, ze které se kliknutím dostanete do menu aplikace. Stále nevidíte obraz. Pak kliknete na ikonu televize a tím se dostanete do programového průvodce. Ten je hezký obrázkový, i když ne úplně přehledný. Zde již vidíte náhled obrazu a slyšíte zvuk a vidíte informace k vybranému pořadu. Teprve odtud se dostanete k vysílání.

Elektronický programový průvodce Lepší.TV

V menu najdete i výběr „To nejlepší z TV“, což je výběr dobře hodnocených pořadů dostupných v sekci zpětné přehrání. Je to výborná funkce, rychle si tak můžete vybrat slušný film k okamžitému přehrání. Jsou dělené do kategorií, takže by se nemělo stát, že místo komedie budete koukat na akční titul. Vtipný byl ovšem pokus o přehrání například Pirátů z Karibiku. Byl to záznam z Pro7 s německým dabingem, ale více zvukových stop služba nenabízí.

Kvalita obrazu HD kanálů není špatná, ale horší než u mnohé konkurence. Patrné jsou ztráta detailů, artefakty a ne zcela plynulý obraz v rychlých pohybech a složitějších scénách.

Lepší.TV má poměrně jednoduchý ceník - balíček je jen jeden, obsahuje 95 stanic, z čehož 40 v HD rozlišení, za 199 Kč. Přikoupit si lze za 219 Kč tři filmové kanály HBO. Lepší.TV Box si můžete pronajmout za 99 Kč za měsíc, nebo koupit za 1999 Kč. Ale v tomto případě bychom si „box“ spíše rozmysleli a aplikaci provozovali přímo v televizoru, k dispozici je pro televizory s operačním systémem Android TV, pro Tizen u Samsungu, WebOS u LG a i u některých modelů dalších značek, například Gogen nebo Hyundai. Vysílání můžete sledovat i v chytrém telefonu (iOS a Android) nebo na počítači s Windows, ale musíte se obejít bez HD kanálů.



O2 TV

Televizní služba společnosti O2 u nás patří mezi nejrozšířenější. Jednak proto, že zákazníci využívající i telekomunikační služby operátora O2 na ni mají slevu, jednak proto, že v rámci kanálu O2 Sport dostanou exkluzivně přenosy fotbalové Ligu mistrů, české fotbalové ligy, hokejové extraligy a dalších sportovní soutěží.

My jsme vyzkoušeli O2 TV Air, což je OTT verze služby O2TV, kterou tedy lze používat v sítích jiných poskytovatelů internetového připojení. Funkčně se však od O2TV nijak zásadně neliší.

Služba využívá vlastní pro O2 na zakázku vyrobený set-top box, který v sobě má i DVB-T2 tuner, ale ten bude ve firmwaru zpřístupněn až v příštím roce. Neaktivní je zatím i ikona hlasového vyhledávání na bluetooth dálkovém ovladači.

Úvodní obrazovka služby O2TV Air

V čem O2TV jednoznačně exceluje, je složení hlavní obrazovky uživatelského rozhraní. V první řádce najdete programového televizního průvodce, záložku pro rychlé znovuspuštění rozkoukaných pořadů a záložku s nahrávkami - vše je tak dostupné na dvě tři kliknutí. Druhý řádek s názvem „Právě teď v TV“ obsahuje přímé „prokliky“ na právě vysílané pořady. V řadě jich je jedenáct, ale můžete přepnout i na kompletní seznam.

Skvělý servis nabízí třetí řádek nazvaný „Chci se dívat na“. Zde najdete, rozřazené v žánrových kategotiích, vybrané odvysílané filmy a pořady, kterými můžete listovat a film si okamžitě spustit. Funguje to vlastně jako videotéka, s tím rozdílem, že nabídka se postupně mění podle toho, co se v uplynulé době vysílalo, filmy v sobě mají reklamy (jsou to záznamy z TV vysílání) a spuštění titulu je bezplatné.

Elektronický programový průvodce služby O2 TV Air

Placená videotéka také nechybí, je to vlastně virtuální videopůjčovna - za 30 - 75 korun, podle titulu, si odemknete jeho přehrání na 48 hodin. Je to snadné, stačí zadat svůj PIN a částka za půjčení se přičte k příští faktuře za službu. Smutným faktem ale je, že v HD rozlišení najdete (podle informací O2, sám jsem to pochopitelně nepočítal) jen čtvrtinu titulů, ostatní jsou v SD.

V nabídce nechybí ani aplikace, jsou zde videoportály HBO On Demand, Stream.cz, DVTV, iDNES Kino nebo Aktuálně TV.

Vstup do rozsáhlé videotéky O2 TV Air

Zpětné přehrání, tedy listování televizním programem s možností přehrát si libovolný pořad, je na 7 dnů. Nahrávky vydrží 30 dnů, uložit můžete 100 hodin záznamu.

Mrzí nás absence náhledů při rychlém posunu, což se hodí při přeskakování reklam - starší set-top box tuto funkci měl. Jiné chyby si všimnete při použití funkce vyhledávání pořadů, zde pak u seriálu chybí číslo dílu, takže vybrat ten, který chcete vidět, není snadné.

Pořadí kanálů nelze měnit, ale můžete si vytvořit vlastní seznam, kde můžete mít jen své oblíbené (nebo všechny) v pořadí, v jakém je vložíte. Seznamů si můžete vytvořit více.

Ve staré verzi systému O2 TV Air byl při rychloposuvu náhled aktuálního obrazu - nesmírně praktické. Nyní chybí.

HD kanály mají velmi dobrou obrazovou kvalitu, ale mírné kompresní stopy jsou i zde patrné. Set-top box má wi-fi schopnou komunikace na 2,4 i 5 GHz a funguje to perfektně, prakticky jako po kabelu.

O2TV Air můžete sledovat i na chytrých telefonech s OS Android a iOS nebo po přihlášení i na webu služby.

Na výběr máte čtyři balíčky O2TV Air S, M, L a XL, přičemž u každého z nich máte garantován minimální celkový počet kanálů a minimální počet kanálů v daném žánru (dětské, dokumentární atd.), přičemž přesné složení kanálů se v čase mění, pokud víme, tak zejména vyškrtáváním těch málo populárních a nahrazením jinými. K těmto tarifům lze dokoupit i balíčky s přídavnými filmovými a zahraničními (cizojazyčnými) kanály. O2TV Air S je základ s minimálně 27 volitelně šířenými televizními kanály za 299 Kč bez závazku (199 Kč se závazkem na 24 měsíců), Air M má minimálně 60 kanálů za 499 Kč (399 Kč se závazkem), Air L má nejméně 95 programů za 599 Kč, respektive 499 Kč, a Air XL pak nejméně 120 kanálů za 949 Kč (349 se závazkem).



Sledovani TV

Služba Sledování TV aktuálně přechází ze set-top boxů Arris VIP4302 na vlastní box se systémem Android TV 8.0. Ten je postaven na čtyřjádrovém procesoru Amlogic S905X, pětijádrovém grafickém čipu Mali-450, 2 GB DDR3 operační paměti a 8 GB eMMC paměti. Instalovat a používat tak můžete aplikace pro systém Android TV, například mediacentra KODI a Plex, přehrávač VLC nebo také Netflix a Amazon Prime Video a i starší a hloupější televizor naučit nové moderní funkce. Ve VLC jsme i po síti přehráli 4K videa s datovým tokem kolem 40 Mbit/s, u 60 Mbit/s se obraz začal sekat. U běžných FullHD videí nemá problém ani s kvalitními ripy v podobě 15GB MKV souborů.

Sledování TV je vlastně jen jednou z aplikací v boxu. Po spuštění se dostanete na obrazovku s přehledem právě vysílaných programů na jednotlivých kanálech, snadno se přepnete buď na živé vysílání, do programového průvodce, nebo třeba videotéky.

Programový průvodce by byl docela přehledný, ale neumožňuje rychlé přeskakování dnů, takže dostat se třeba o pět dnů zpět dá dost listování. U každého pořadu nabízí po rozkliknutí možnost jej přehrát nebo uložit mezi nahrávky. Pořadí kanálů nelze měnit, stejně jako si nevyrobíte vlastní seznam stanic.

Přehled aktuálně vysílaných pořadů na různých kanálech

Videotéka obsahuje 99 filmů, z nichž část je výběr filmového festivalu Be2Can, tedy velmi zajímavé ne mainstreamové tituly. Jsou v původním jazykovém znění s titulky, přepínání do jiné zvukové stopy není možné. V nabídce nechybí ani řada rozhlasových stanic.

Ve službě si můžete vybrat ze tří balíčků. „Základ“ má 68 kanálů, žádný film, 25 hodin nahrávek a 25 hodin zpětného přehrávání. „Standard“ má 88 kanálů, 99 filmů, 50 hodin nahrávek a 7 dnů zpětného přehrávání. „Premium“ pak má 123 kanálů, 99 filmů, 120 hodin nahrávek a 7 dnů zpětného přehrání. Zaplatíte za ně 199, 299 nebo 699 Kč. I k základnímu a standardnímu balíčku lze dokoupit další filmové a sportovní kanály.

Obrazová kvalita je velmi dobrá, ale stopy po kompresi jsou patrné, zejména v pohybech na hranách nebo ve složitých strukturách.



T-MobileTV

Televize od T-Mobilu umí také fungovat jako OTT služba, takže set-top box funguje i s internetovým připojením jiných operátorů, než je „magenta“. Set-top box je novější Arris VIP 4302.

Ti, kdo používali starší generaci služby O2TV, budou u T-Mobile TV jako doma.

Grafické uživatelské rozhraní velmi připomíná starší a dnes již opuštěné rozhraní O2TV. Je jednoduché textové, v řadě jsou základní okruhy, ve sloupcích pod nimi jednotlivé volby. Strohé, ale přehledné.

Zajímavou položkou je „historie přehrání“, což do jisté míry odpovídá kategorii „rozkoukané“ u konkurence. Samostatnou kategorií jsou netradičně „zamčené kanály“, které budou chráněné PINem, a tak se k nim nedostanou například děti. Stejný princip dělení je i u nahrávek.

EPG je u T-Mobile TV přehledné.

EPG je příjemné a přehledné, zpětné přehrání funguje až na sedm dnů, záznam má omezení 60 hodin na 30 dnů.

V seznamu kanálů nelze měnit jejich pořadí, ale můžete si vybrat seznam vlastní, takže mimo pracnějšího začátku to není větší problém.

Kvalita obrazu HD kanálů je výborná, jedna z nejlepších v testu. Obraz SD kanálů nadšení nevyvolá.

V základním balíčku S naleznete 74 programů (31 v HD), v M je 108 programů (46 v HD) za 499 Kč, v L je 131 programů (48 v HD) za 599 Kč a v XL je 136 programů (53 v HD) za 899 Kč. Pokud vám ve vybraném balíčku chybí nějaká skupina kanálů (rodinné, sport, HBO apod.), lze je ve formě doplňkových balíčků za různé ceny dokoupit. Mez sportovními kanály najdete Digi Sport 1 a Digi Sport 2. Videotéku je třeba objednat zvlášť.