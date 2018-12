Kino do kapsy od Ankeru vykouzlí velký obraz kdekoli, kabely nepotřebuje

Anker Nebula Capsule je zajímavou kombinací maličkého projektoru, mediacentra s operačním systémem Android a Bluetooth reproduktoru. Jeho velikost si představíte snadno, odpovídá 0,5l plechovce od nápoje.

V balení najdete i přepraní pytlík, který zabraňuje poškrábání projektoru a částečně i chrání objektiv, pevná krytka chybí, a tak na to při balení musíte trochu brát ohledy. Bát se ale příliš nemusíte, tělo je z větší části kovové a působí příjemně robustním dojmem. Zároveň potěší nízkou hmotností, 476 gramů snese a unese i kabelka.

Velký obraz kdekoli

Instalace je snadná. Projektor nám v testu vydržel 3 hodiny 25 minut streamování z YouTube, na plný jas a se zvukem, takže se i na projekci celovečerního filmu obejdete bez přívodu elektrické energie. Pokud je v dosahu, odmění se projektor o kousek vyšším jasem, ale rozdíl není zásadní.

Případnou odchylku od roviny si projektor zklaibruje sám tak, aby na stěně vznikl lichoběžníkově nezkreslený obraz - pokud by automatika selhala, v menu je i ruční nastavení. To využijete i v případě, že není „nakřivo“ projektor, ale projekční plocha. Je třeba zdůraznit, že je to korekce elektronická, a tedy na úkor rozlišení (a tedy i kvality) výsledného obrazu. Pokud jej umístíte v rovině kolmo na rovnou stěnu, bude výsledek optimální.

Anker Nebula Capsule částečně v přepravním pouzdře.

Snadné instalaci může pomoci klasický závit na stativ. Ostření je ruční pomocí mechanického kolečka na straně projektoru a k němu míří i jedna z našich výtek. Kolečko má vůli, a správné zaostření je tak někdy otázkou opakovaného posunu tam a zpět.

K projektoru nemusí vést vůbec žádný kabel. K internetu se připojí pomocí wi-fi a video pak můžete přehrávat z VOD aplikací, například YouTube, Netflix, nebo Amazon Prime Video. Ačkoli je prostředí androidové, chybí aplikační obchod Google Play. Ten je nahrazen alternativním zdrojem aplikací Aptoide TV, která sice aplikace uspořádala do různých kategorií a přehledů, ale spoustu jich v nich nenajdete. Našli jsme kupříkladu aplikaci O2TV, takže z Nebuly snadno uděláte i přenosný televizor s příjmem desítek programů a to i v HD.

Anker Nebula Capsule při projekci v penzionu na dovolené. Zprovoznení zabralo zhruba minutu.

Pokud použijete OTG USB kabel nebo OTG USB paměť, můžete si pustit videosoubory na ní uložené. Klasický USB vstup bohužel chybí, stejně jako čtečka paměťových karet, což je podle nás největší slabina Nebuly. Trochu překvapivý, v tom dobrém slova smyslu, je plnohodnotný HDMI vstup, do kterého můžete připojit počítač, přehrávač nebo třeba set-top-box.

Chod systému je poměrně svižný, procesor Adreno 304, 1 GB RAM a 8 GB eMMC paměti stačí. Vzhledem k použití přehrávače VLC jsme nezaznamenali ani problém s kompatibilitou různých videosouborů. U některých aplikací je kostrbatější ovládání dálkovým ovladačem (lze přepnout i do režimu myš), takže je dobré sáhnout po obslužné aplikaci pro chytré telefony. U té jsme se ovšem někdy potýkali s nižší stabilitou - občas se od projektoru odpojila a nespolupracovala.



Zvuk i bez obrazu

Zvuk přehrávaného videa mohou hrát reproduktory přímo v Nebule, nebo jej lze pomocí Bluetooth odeslat do sluchátek nebo větších/lepších reprosoustav. Nebulu pak můžete naopak i jako Bluetooth reprosoustavu využívat, do tohoto režimu ji přepnete stiskem jednoho tlačítka.

Jestliže se do obalu o velikosti půllitrové nápojové plechovky vměstnal vedle reproduktorů ještě projektor s mediacentrum, nelze očekávat zvukové zázraky. Reprosoustava se však snaží, má velmi přehledně a výrazně podané pásmo středů, takže je vokálům dobře rozumět a filmové ruchy jsou výrazné a dynamické. Vyšší středy jsou ostřeji podané a s rostoucí hlasitostí až agresivně zahrané. Basy jsou spíše v náznaku. Ale vzhledem k velikosti a funkčnosti je to velmi slušný výkon.

U projektorů je vždy otazníkem hlučnost. A ta je u Nebuly Capsule únosná. Vestavěný projektor je samozřejmě aktivně chlazený ventilátorem, ale hluk je zejména aerodynamický přes mřížku a je v tolerovatelné úrovni. Sviští a šumí, ale zásadně neruší.

Obraz velký i malý

Anker je podle výrobce schopen vytvořit obraz o úhlopříčce 20" - 100", což je 50 - 254 centimetrů. Obraz je tvořen DMD čipem (jde tedy o DLP projektor) s rozlišením 854 x 480 pixelů, LED zdroj světla stačí pro jasový výkon 100 ANSI lumenů, přičemž jeho životnost má být 30 000 hodin. Projektor lze nastavit jak pro přední, tak zadní projekci, obraz lze i překlopit, aby byl za všech okolností na projekční ploše korektní.

Samozřejmě nemůžete očekávat, že maličké zařízení vytvoří obraz ve stejné kvalitě jako dospělý projektor - nevytvoří, jak světelným výkonem, tak rozlišením jde o kompromis. Ale vzhledem k velikosti a hmotnosti jde o kompromis až překvapivě dobrý.

V nezatemněné místnosti za šerého dne dovede vytvořit docela dobře kontrastní obraz, tedy pokud jej postavíte blízko k projekční ploše, na 20" - 30" úhlopříčku pak výkon stačí. Větší úhlopříčky mají smysl zejména v tmavé místnosti, čím tmavší, tím lepší. Pak jsme si dovolili i třeba 70" úhlopříčku a obraz se dal celkem příjemně sledovat.

V případech extrémně velké úhlopříčky, jako vidíte na doprovodných obrázcích, již nestačí nejen výkon, ale ani rozlišení - i ze vhodné pozorovací vzdálenosti snadno rozlišíte jednotlivé body obrazu. Ale to je již použití v rozporu s návodem k obsluze.

Slabší je saturace barev, pro jejich rozzáření by bylo třeba více energie.

Závěr

Jako celek je Anker Nebula Capsule velmi povedený takřka kapesní projektor. Potěšil překvapivě dobrým obrazem, slušným zvukem, výbornou výdrží akumulátoru a zejména samostatností - mimo připojení k internetu nebo USB paměti s videosoubory nic jiného nepotřebujete. Je škoda, že nemá slot pro SD karty nebo klasický USB port.

Cena je 11 990 Kč.