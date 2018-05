Nový ThinkPad spoléhá na USB-C porty a kameru ukrývá za šoupátkem

Notebooky ThinkPad řady T patří mezi legendy takzvaných businessových notebooků. První „Téčko“ se na trh dostalo v roce 2000 a některé jeho základní poznávací prvky jako červeně lemovaná tlačítka touchpadu, červený trackpoint nebo logo na pravém palmrestu, najdete i u letošní novinky.

Notebook je přímým nástupcem modelu T470 a na první pohled a úchop si všimnete dvou věcí - novinka značně pohubla a přibyly jí USB-C porty.

Kombinovaný port pro Ultra Dock - ethernet je pod záslepkou.

Přítomnost USB-C je tou nejdůležitější změnou nového modelu. Ze spodní strany totiž zmizel slot pro dokovací stanici a nově Lenovo s dokováním spoléhá právě na jeden z USB-C portů. Odpovídá specifikaci USB 3.1 Gen2, což znamená, že je jeho součástí i superrychlé rozhraní Thunderbolt 3. Tento port lze použít samostatně nebo v kombinaci s přidruženým proprietárním gigabitovým metalickým ethernetovým portem a bezpečnostní západkou, do kterých lze zacvaknout novou dokovací stanici ThinkPad Ultra dock. Ta by měla využívat plnou rychlost obou rozhraní.

Pod dokovací stanicí zmizí i druhý USB-C port, tentokrát Gen1, využívaný i pro připojení 65W napájecího adaptéru. To však nevadí, Ultra dock má portů dostatek (2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, 4x USB 3.1 Gen2, 2x USB-C, 1x Gbit ethernet) a koupíte ho včetně 135W zdroje, který pak napájí nejen notebook, ale i některé připojené periferie. Dokovací stanice však nebyla v době testu T480 k dispozici a tak jsme ji nemohli vyzkoušet.

Ač na to nevpadá, i T480 splňuje náročné specifikace (a tedy i zkoušky) odolnosti podle armádního standardu MIL-STD-810G.

A když jsme se pustili do portů, na druhé straně notebooku najdeme dva USB 3.1 Gen1 porty, přičemž jeden má napětí i při vypnutém notebooku - můžete tak snadno dobíjet příslušenství. Je zde i HDMI port, gigabitový ethernetový port RJ-45, čtečka SD karet a kombinovaný sluchátkový/mikrofonní konektor.

Z hlediska konektivity rovněž zmiňme, že notebook je možné koupit i s vestavěným LTE modemem. Ten v testovaném notebooku nebyl, slot pro SIM kartu vedle baterie však ano. I u letošního modelu naštěstí Lenovo zachovalo systém Power Bridge, který využívá dvou akumulátorů - jednoho vestavěného a druhého výměnného. Notebook vždy nejdříve vybije výměnný a uživatel jej může bez přerušení práce vyměnit za nabitý. Základem je 24 + 24 Wh (s těmi nám notebook vydržel zhruba šest hodin běžné práce s wi-fi a středním jasem), přičemž výměnná baterie může být i ve 72Wh verzi.

Testovaný notebook měl jen jednoduchou webovou kameru, kterou bylo možné fyzicky zakrýt posuvnou krytkou Think Shutter - šoupací krytku jednoduše posunete prstem a máte jistotu, že vás kamerou nikdo nesleduje. Je to mechanická drobnost, ale příjemná a rozhodně elegantnější, než zakrytí kamery nálepkou. Pokud si vyberete verzi s kamerou s IR skenováním obličeje pro přihlášení pomocí systému Windows Hello, pak se budete muset logicky obejít bez krytky. Biometrické přihlášení měla i testovaná verze, a to v podobě čtečky otisku prstu. Fungovala spolehlivě a potěšil nás vtipný detail - jakmile systém otisk prstu požaduje, rozsvítí se nad ním bílá dioda a bezpečně se tak trefíte i při práci ve tmě.

Pod kapotou najdete procesor nejnovější generace Core i7-8550U Kaby Lake-R, superrychlé NVMe PCIe M.2 SSD úložiště od Samsungu o velikosti 512 GB a 16 GB RAM.

Výkonové testy PC Mark Creative 3 576 PC Mark Creative (Open CL akcelerace) 3 588 3D Mark - Sky Diver 4 631 Geekbench 4.1 4 707 (jedno jádro)

13 105 (všechna jádra) Geekbench 3.4 3 704 (jedno jádro)

13 171 (všechna jádra) Cinebench R15 42 fps (Open GL), 557 (CPU) Cinebench R11.5 36 fps (Open GL), 5,99 (CPU)

Překvapivý je výsledek testu PC Mark Creative s OpenCL akcelerací, který se nijak neliší od průběhu testu bez akcelerace. Vypadá to, že T480 aktuálně nedokáže využít zrychlení výpočtů pomocí grafického jádra procesoru, což je škoda, předpokládáme ale, že se to s budoucí aktualizací firmware opraví.

I při dlouhém plném zatížení bylo chlazení notebooku poměrně tiché, procesor krátce dosáhl 92 °C, průměrně však měl 84 °C. Touchpad byl chladný, palmresty vlahé, větší teplo bylo na horní části klávesnice, ale nic co by uživateli komplikovalo práci.

Kamera produkuje zřetelný obraz i v horším světle, není však příliš ostrý a je celkem zašuměný. Mikrofon snímá hlas velmi zřetelně a čistě, zní však spíše telefonně, s přirozenou barvou hlasu si hlavu neláme. Zvuk reprodukovaný notebookem nevybočuje z průměru, soustředí se na výrazně a srozumitelně podaný vokál, basy chybí, středy jsou při vyšších hlasitostech ostřejší. Není to však multimediální notebook, takže za nás v pořádku.

14" displej má matnou povrchovou úpravu, slušné pozorovací úhly a velmi solidní maximální jas, který umožní práci i v exteriéru. Při sledování testovacích nahrávek je jasné, že barevný prostor displeje není nejširší, grafik si bude muset připojit kalibrovaný monitor.

Displej v testované verzi nebyl dotykový, což je škoda, protože Lenovo nabízí mimo klasického lesklého dotykového i matný dotykový displej. A to je skvělá kombinace, kterou zatím většina konkurence (snad jen mimo Fujitsu) neumí.

Testovaná konfigurace přijde na 45 790 Kč.