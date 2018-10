Levný chytrý televizor pro ty, kteří nechtějí chytrý televizor

Společnost TP Vision, výrobce televizorů Philips, sice vsadila na operační systém Android TV, u nižších řad se však rozhodla jít jinou cestou. A je to dobře, na slabším hardwaru by byl Android a jeho aplikace pomalé a ve výsledku uživatelsky nepříjemné. V novém modelu 55PUS6703 tak najdete grafické uživatelské rozhraní Saphi, které běží na modifikovaném operačním systému Linux.

Televizor vždy po spuštění naběhne v režimu „příjem televizního vysílání“, do menu s „chytrými“ funkcemi se musíte v případě zájmu přepnout. Zároveň na ovladači nechybí tlačítko, které kdykoli přístroj do režimu sledování TV vysílání vrátí. Což je fajn například pro seniory, kteří mají obavy, že by se v prostředí chytré televize ztratili. Kritiku si zaslouží pomalejší přepínání televizních kanálů a nemožnost změnit jejich pořadí v seznamu. Můžete si vytvořit seznam oblíbených kanálů a přepínat jen v rámci nich, ale ani tam pořadí nezměníte.



Elektronický programový průvodce (EPG) je poměrně přehledný, ale graficky chudý.

Jednoduché textové EPG, loga vybraných stanic se v rámci DVB-T2 vysílání nenačetla.

U některých kanálů zobrazí loga, ale grafické náhledy pořadů nebo okénko s průhledem do živého vysílání zobrazit nedovede. Informačně však poslouží dobře, na budoucí pořady je možné nastavit připomenutí nebo jejich záznam na připojený USB disk (pozor, musí být zformátovaný televizorem).

Co funguje výborně, je HbbTV, vyzkoušeli jsme jej u ČT, Nova, Prima a Óčko a nenarazili na žádný problém.



Aplikací jen pár, ty nejzásadnější nechybí

Menu Saphi je jednoduché a zobrazí se přes aktuální obraz. V jedné lince jsou seřazeny aplikace, v úvodním nastavení je většina zajímavých, několik dalších pak najdete v „archivu“. Je jich tam jen pár, a tak se zdráháme použít název aplikační obchod.



Grafické rozhraní systému Saphi.

Mezi aplikacemi přítomnými na základní liště jsou ty z našeho pohledu nejdůležitější, je zde YouTube (umí i 4K a HDR), Netflix (včetně 4K a HDR), nebo také Amazon Prime Video (umí 4K, bohužel neumí HDR). Najdete zde i streamovací službu Filmbox Live, videopůjčovnu Banaxi (ta však v současném firmwaru spadla ihned po startu) nebo videoportál Voyo.

Z tech zajímavějším můžeme jmenovat ještě hudební službu Deezer. Anebo překvapivě funkční webový prohlížeč - v testu ACID3 dosáhl skóre 96/100, web iDnes.cz zobrazil korektně včetně funkčních videí. Chybí české IPTV/OTT aplikace typu Kuki.cz nebo Sledovani.TV, nebo třeba mediacentrum KODI. Pro ty je třeba sáhnout mezi „chytřejší“ televizory.

Vestavěný videopřehrávač trochu zklamal. Z moderních formátů přehrál z USB disků vše, včetně 4K videí v h.264 a h.265 kodecích. Pokud jsme se dostali na staré .avi s DivX obsahem, tam jsme zpravidla nepochodili. S přihlédnutím k - z dnešního pohledu - mizerné kvalitě mnoha DivX videí bychom mu to i odpustili, ale je na každém, aby zvážil, kolik takových souborů má na svém USB disku či NASu (televizor umí přehrávat i ze síťových zdrojů, ale jen s protokolem DLNA).

K televizoru můžete bezdrátově, pomocí systému Miracast, připojit telefon či tablet. Je třeba pro to aktivovat vestavěnou wi-fi kartu, po čemž se televizor odpojil od internetu (při testech jsme využívali metalické připojení) ... po ukončení miracastového spojení jsme museli „pevné“ připojení k síti opět potvrdit. Pokud chcete Miracast využívat často, asi bude lepší nechat televizor připojený jen bezdrátově. S telefonem Honor 9 spojení fungovalo výborně, se Samsung Galaxy S9 Plus šel pouze zvuk, nikoli obraz.



Bezkonkurenční zážitek

Televizory Philips mají mnoho let funkci, kterou nikdo jiný nemá. Ambilight. Jsou to řady barevných LED (respektive segmenty vždy s trojicí RGB diod) na zadní straně, které osvětlují stěnu za televizorem. Osvětlení není statické, ale výkon i barvu mění podle zvolených kritérií - nejraději máme klasiku, kdy barva i jas koresponduje s promítaným obrazem.

Ambilight nabízí skvělou podívanou.

A ačkoli princip zůstává stejný, funkce systému se po generacích zlepšuje. Svit může být řízen nejen podle obrazu (sedm uživatelských předvoleb), ale i podle zvuku (sedm předvoleb včetně režimu sledujícího rytmus hudby a „blikacího“ režimu party), zvolit lze i několik statických barev podsvětlení, včetně kuriózní možnosti vybrat barvy podle vlajky - což se hodí například při fandění na olympiádě. Česká nechybí, ostatně celý televizor je lokalizován.

Smyslem Ambilightu je umocnění dojmu z velikosti obrazu a vytvoření příjemného kontrastu pro sledování, což má dva výsledky - i dlouhé noční sledování neunavuje oči, zároveň zlepšuje subjektivní vnímání podání černé barvy.

Nastavení systému Ambilight.

Ambilight potřebuje prostor, kolem televizoru by měl být dostatek volné stěny (nemusí být bílá, televizor dokáže kompenzovat různé barevné nátěry), v nábytkové stěně patřičný efekt nenastane, naopak, blikání světla odraženého o nábytek bude rušit.

Pokud volnou stěnu máte, je to skvělé. Sledování televizoru se zapnutým Ambilightem je příjemné a návykové, u PUS6703 oceňujeme jemnější a plynulejší řízení jasu a barev oproti dřívějším generacím.

Kvalita obrazu a zvuku

Obraz je vzhledem k nízké ceně televizoru až překvapivě dobrý. Při sledování zaujme výborným vykreslením hloubky a přirozenými sytými barvami. S kvalitním 4K zdrojovým obrazem je povedená i ostrost a kresba detailů.

Televizor využívá přímé podsvětlení obrazovky, takže pokrytí jasu je velmi homogenní, pochopitelně však (vzhledem k nízké ceně) nemá lokální stmívání. Podání černé přesto není špatné, k čemuž přispívá i Ambilight - na televizor nekoukáte ve zcela tmavé místnosti. Světelný výkon je celkem skromných 350 nitů (podle informací výrobce), čímž je limitována efektnost obrazu s vysokým dynamickým rozsahem HDR.



Dobře si poradí i s průměrným HD televizním vysíláním, ačkoli kvalita upscalu nedosahuje výsledků výkonnějších a dražších modelů, bylo podání běžného vysílání příjemným překvapením.

Přípojná místa: 3x HDMI, 2x USB, ethernetový port, optický digitální zvukový výstup, vstup komponentního videa + stereofonní zvuk, konektory antén (tunery DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, vždy 1x), sluchátkový výstup, CI slot pro kódovací kartu.

Televizor ztrácí body v plynulosti pohybu v náročnějších scénách. Bez ohledu na nastavení není pohyb zcela plynulý, ale je patrné jeho mírné rozfázování. Ne zcela spokojeni jsme byli i s gradací tmavých (k černé se blížících) barev, ve velmi tmavých scénách dochází ke ztrátě detailů. Nastavení obrazu dá chvíli práce, nastavovací menu není z nejjednodušších, ale vše je v češtině, a tak to lze celkem v klidu absolvovat.

Obrovskou výhodu je matný povrch obrazovky, která tak odolává rušivým světelným odrazům od okolí - tomu tleskáme a rádi bychom viděli jako standard.

Zvuk je slušný. Vokály jsou výrazné a dobře srozumitelné, při vyšších hlasitostech se v nich projevuje plastový přízvuk šasi. Výšky nechybí, hloubky jsou spíše naznačeny. Pro běžné televizní sledování plně dostačí, ale pro filmy a koncerty bychom připojili externí zvukový systém, optickým digitálním výstupem je na to televizor připraven.

Závěr

Za 16 990 korun, za které je televizor běžně v prodeji, má Philips 55PUS6703/12 nezvykle vysokou užitnou hodnotu. Skvělý je Ambilight, po kterém se mi bude stýskat až se na testovacím televizním stolku usadí jiný a nejspíše mnohem dražší televizor. K obrazu nelze mít vzhledem k ceně vážnější námitky, i když zejména vykreslení pohybu není zdaleka ideální. A Saphi se ukázalo jako celkem uživatelsky přívětivé a rychlé „chytré“ rozhraní, které ale nebude nijak obtěžovat ty, který chytrý televizor vlastně ani nechtějí. Zájemci o větší množství aplikací si ale připlatí za Android TV.