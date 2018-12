Nejlevnější počítač od Microsoftu má své kvality, ale není pro každého

Desetipalcový Surface Go je nejmenší a nejlevnější konvertibilní tablet/notebook od Microsoftu. S cenou je to trochu ošemetné, k 15 990 korunám za tablet musíte připočítat 3 590 korun za klávesnici Type Cover a případně 2 290 korun za pero Surface Pen. Námi testovaná konfigurace tak stála 21 870 korun, což je na 10" stroj docela hodně.

Zákazník však dostane perfektně a netradičně provedené konvertibilní zařízení. Zaujme širokou zadní výklopnou nohou, která jej podrží prakticky v každém smysluplném úhlu a to i na nestabilních podložkách, například na klíně. Luxusně působí i magneticky „přiklapávací“ klávesnice s povrchem potaženým Alcantarou - ta je extrémně pohodlná na dotyk, ale mezi konzumací smaženky a další prací bychom si raději důkladně omyli ruce.

Součástí klávesnice Surface Go Type Cover potažené Alcantarou je i rozměrný touchpad v „precision“ specifikaci, pro ovládání lze tedy využívat gesta více prsty.

Klávesnice navíc při správném otevření není v rovině podložky, ale směrem k displeji se zvedá, což je při práci příjemné. Klávesy při psaní cvakají překvapivě hlasitě a vzhledem k malé velikosti chce psaní trochu cviku - já jsem měl ze začátku hodně překlepů. Na odpovědi na e-maily, konverzaci pro messengerech a podobné psaní je velmi dobrá, ale diplomku bych na ní psát pochopitelně nechtěl (dlaně musíte mít přece jen nepřirozeně blízko u sebe), ale na to není 10" zařízení ani navrženo. Klávesnice je podsvětlená, což usnadňuje práci v noci. České znaky si zatím musíte dolepit, v budoucnou je již klávesnice - dle informací z českého zastoupení Microsoftu - budou mít gravírované.

Úsporné komponenty a malý akmulátor

Je jasné, že desetipalcový stroj s hmotností 1,08 kg nebude žádný výkonový přeborník. Srdcem Surface Go je tak dvoujádrový procesor Intel Pentium Gold 4415Y s grafickou částí HD Graphics 615, 8 GB operační paměti a 128GB SSD. Motherboard a další komponenty jsou vyrobeny přímo pro tento tablet. Ukázalo se, že si výrobce dokázal systém s poměrně málo výkonnými komponenty dobře odladit, a tak navzdory ne příliš veselým výsledkům výkonových testů byla běžná práce se Surface Go příjemně svižná.

V testu PC Mark 10 získal 1858 bodů, což je o 799 bodů méně než „průměrné kancelářské PC z roku 2016“, v testu PC Mark 10 Extended pak dopadl ještě hůře. Ale v kancelářských aplikacích a na internetu nás nijak při práci nezdržoval. V grafických testech také nedosáhl žádných oslnivých výsledků, na nenáročné hry stačí, ale na velké hraní samozřjemě Surface Go vhodný není. Dobrou zprávou je, že procesor je chlazen pasivně, a tak je Surface Go zcela tichý. Při svižnější práci se zahřeje, ale ne tak, aby to bylo třeba řešit.

Akumulátor má kapacitu pouze 26 Wh - výsledkem je sice příjemně nízká hmotnost zařízení, ale horší je to s výdrží v provozu. Microsoft udává zhruba 9 hodin, nám v provozu vydržel 5 - 6 hodin běžné práce s příjemně nastaveným jasem a využitím wi-fi. Což není špatné, ale na celodenní pracovní den s sebu musíte nosit síťový adaptér. Ten je sice malý a skladný, ale bohužel s vlastním magnetickým konektorem. Standardizovanou USB-C nabíječku a druhý USB-C port bychom viděli raději. Samotný USB-C port na Surface Go přitom nabíjení umožňuje.

Tento kloub umožňuje přesné nastavení úhlu displeje s pevnou aretací. Na hraně pak vidíte konektor pro připojení nabíječky (široký mělký magnetický), jeden USB-C port a konektor pro připojení sluchátek.

Čímž se dostáváme k přípojným místům, kterých mnoho není. Vlastně jen dvě - jeden USB-C port (ve standardu USB 3.1, nikoli Thunderbolt) a klasický kombinovaný sluchátkový výstup. To je vše. Chybí mi druhý USB-C port a ideálně i klasický USB port. Spoustu věcí včetně výstupů pro monitor lze vyřešit USB-C dokovací stanicí - ale to jen doma, na cesty ji balit nechcete.

Pod výklopnou nohou najdete i slot pro microSD karty, kterými lze rozšířit vnitřní úložiště.

Windows v chráněném režimu

Surface Go dostanete s Windows 10 v takzvaném chráněném režimu - pokud si pamatujete na dnes již neexistující systém Windows S, tak jste doma. V chráněném režimu lze instalovat jen aplikace z aplikačního obchodu Microsoft Store. Díky tomu se do počítače bude mnohem obtížněji dostávat malware nebo viry, ale také zaniká jedna z hlavních výhod Windows - možnost instalovat nepřeberné množství aplikací včetně těch hodně starých.

Přechod do „plných“ Windows je otázkou chvilky, ale bohužel není cesty zpět. Jakmile jednou chráněný režim opustíte, už se do něj nevrátíte - alespoň ne bez reinstalace systému.

Zvuk, obraz

Displej s rozlišením 1800 x 1200 u Microsoftu nazývají PixelSense a má příjemně jemný obraz a široké pozorovací úhly. Velkou pochvalu si zaslouží čelní kamera nad displejem, obraz je detailní, čistý, kontrastní a dobře si poradí i s protisvětlem. Zadní kamera je slušná, ale o poznání horší, na komunikaci ok, ale na kvalitu dnes běžnou u smartphonů střední třídy bohužel zapomeňte.

Pero Surface Pen můžete přiklapnout na bok tabletu. Všimněte si tlačítka na otevírání kontextové nabídky.

Desetibodová kapacitní dotyková vrstva funguje spolehlivě jak prstem, tak zejména dotykovým perem Surface Pen. Stisknutím tlačítka (jako u propisky) vysunete toolbar s nástroji (skicář, rychlé poznámky) a můžete na displej psát a kreslit - díky 4096 stupňům tlaku, které dokáže rozeznat, můžete dávkovat sílu tahu nebo sytost barvy, díky velmi jemné lokalizaci pohybu je i oblá čára skvěle hladká.

Zvuk není špatný, má příjemně plný a srozumitelný vokál, ale basy jsou přinejlepším v náznaku (a i to jim spíše fandíme) a spíše decentnější jsou i výšky. Výsledek zní trochu plastově.



Závěr

To, že je Surface Go nejlevnějším počítačem v nabídce Microsoftu, neznamená, že jde o přeborníka v poměru výkon/cena. Tím skutečně není. Je to však precizně vyrobené a hodnotně vypadající zařízení, které odvede dobrou práci tomu, kdo tráví hodně času na cestách a počítač potřebuje mít stále při sobě, občas potřebuje rychle napsat delší text a využije funkci dotykového pera.

Mezi slabiny bychom počítali zejména chybějící klasický USB port (když vám někdo podá USB paměť s daty, nemáte ji kam zapojit) a absenci LTE modemu. Ten by u takto pojatého ultramobilního zařízení chybět neměl.