Pokud nevíte, co si s takovým výkonem počít, není to notebook pro vás

Pojmenování notebook není pro Eurocom X7C úplně ideální, říkejme mu spíše „přenosná pracovní stanice“. Zatímco v noteboocích jsou všechny komponenty navrženy pro co nejnižší vyzařování tepla a s tím související menší rozměry, nižší hmotnost a bohužel i nižší výkon, je X7C osazen plnohodnotnými komponenty pro stolní počítače.

A to navíc velice výkonnými. V našem případě šlo o procesor Core i7-8700K (poslední generace Coffee Lake S) taktovaný na 3,7 GHz se ztrátovým tepelným výkonem (TDP) 95 W a desktopovou grafickou kartu Nvidia GeForce GTX1070 s 8 GB GDDR5 videopaměti.

Masivní 780W zdroj má dostatek výkonu pro napájení i nejdivočejších konfigurací.

X7C kamkoli dopravíte podstatně snadněji než desktop s monitorem a klávesnicí. Při 17" velikosti displeje má X7C na výšku bez milimetru čtyři centimetry a váží 3,9 kilogramů plus zdroj. K naší konfiguraci by se hodil jinak běžně dodávaný kompaktnější 330W zdroj. Nám však Goldmax, přes jehož konfigurátor lze notebooky Eurocom objednat, přibalil v podstatě průmyslový 780W zdroj. Ten můžete použít i s konkurenčními herními supernotebooky, ke kterým výrobci jinak přibalují dva zdroje.

Gigabitový ethernet, dva USB-C porty (z toho jeden s Thunderbolt rozhraním), dva USB 3.0 porty, a čtečka SD/MMC karet.

Notebooky Eurocom jsou plně konfigurovatelné. V testovaném stroji bylo 16 GB DDR4 paměti od Kingstonu, 1 TB pevný disk z produkce HGST se 7200 ot./min. a 256GB SSD úložiště od ADATA. Každý si však v konfigurátoru může naklikat, co se mu líbí a za co je ochotný zaplatit.

X7C ve své podstatě není herní notebook, i když na tomto hardware si můžete zahrát prakticky cokoli, ale pracovní stroj. Procesor, grafiku i paměti lze vyjmout a upgradovat. BIOS i procesor jsou otevřené pro přetaktování, to kdyby někdo potřeboval z notebooku vyždímat ještě více výkonu.

Teplo versus hluk

Největším problémem výkonných komponent uzavřených v malém prostoru je odvod produkovaného tepla. Když se komponenty přehřívají, zkracuje se v dlouhodobém horizontu jejich životnost. V krátkodobém kolísá výkon a případně jejich stabilita, což může vést k pádům systému.

V tomto ohledu je X7C navržen velmi dobře. I po mnohahodinové plné zátěži procesoru (abychom neplýtvali energií, nechali jsme jej počítat výzkumná data v rámci projektu World Community Grid) se teplota držela zhruba na 90 stupních Celsia, přičemž nejvyšší dosažená byla 95 stupňů. Nikdy nebyla dosažená kritická teplota, k nucenému snížení výkonu procesoru z důvodu ochrany před přehřátím počítač nepřikročil a běžel na frekvenci 4,0 - 4,1 GHz.

Mohutné výdechy horkého vzduchu z útrob stroje, napájecí konektor, dva DisplayPorty a jedno HDMI.

Podobně jsme vyzkoušeli i grafický čip, tentokrát pomocí stress-testu v benchmarkovacím nástroji 3D Mark, konkrétně šlo o Fire Strike Stress Test. Maximální teplota grafického čipu dosáhla 72 stupňů Celsia, nenastal žádný problém a testem prošla s hodnocením 98,3 procent. V plném zatížení grafika odebírala 142,2 W.

O odvod tepla z počítače se starají ventilátory a je jasné, že hodně tepla vyžaduje hodně proudícího vzduchu. A to je nevýhoda kompaktního řešení. Pokud musí velké množství vzduchu proudit malým prostorem, musí proudit rychle. A rychle znamená hlučně, z hlediska aerodynamiky i samotných ventilátorů. Zatímco při nenáročné práci byl notebook velmi tichý, v plné zátěži je příjemnější s ním pracovat se sluchátky, hluk chlazení je opravdu výrazný. Sekce chlazení procesoru je přitom hlučnější než chlazení grafiky - obě jsou zcela oddělené.

Výkon notebooku je dle očekávání velmi vysoký, v tabulce nabízíme výsledky výkonových testů.

Výsledky výkonových testů 3D Mark - Time Spy 6 234 b. 3D Mark - Fire Strike Extreme 8 284 b. 3D Mark - Fire Strike Ultra 4 408 b. PC Mark - Creative 6 573 b. PC Mark - Creative (Open CL akcelerace) 9 208 b. Cinebench R15 OpenGL 137.16 fps, CPU 1418 b. Cinebench R11 Open GL 87,25 fps, CPU 15,52 b. Geekbench 4.1 5 680 b. jedno jádro, 24 153 b. všechna jádra, 177925 b. OpenCL Geekbench 3.4 4 578b. jedno jádro, 24 910 b. všechna jádra

V provozu

Výdrž akumulátoru při běžné práci je dvě a půl hodiny, což je překvapivě dobré. Při zátěži rychle letí dolů a plný výkon při provozu z akumulátoru nedostanete, odběr by byl příliš vysoký.

Klávesnice je kvůli vyššímu tělu notebooku výše než jsme zvyklí, na vyšším stole to může být nepříjemné, ale díky širokým „palmrestům“ se nám na ní pracovalo poměrně dobře. Oproti dnešním zvyklostem to není klávesnice typu chicklet. Uživatel si může ve třech vertikálních zónách nastavit barvu podsvětlení klávesnice, maximální jas podsvětlení je příjemně intenzivní.

Další dva USB 3.0 porty a kompletní sada konektorů zvukové karty.

V notebooku jsou instalovány reproduktory laděné společností Onkyo, na spodní straně je i výdech subwooferu a zvuk je tak na notebookové poměry frekvenčně bohatý a umí být i hlasitý. Zejména při vyšších hlasitostech je trochu parazitně slyšet i šasi notebooku a zvuk má méně konkrétní obrysy a kontury. Mikrofon funguje dobře, kamera je spíše horší - potlačení šumu snižuje přirozenost obrazu a zcela nepochopitelně jsme z kamery dostaly jen velmi nízkou snímkovou frekvenci. Zvukové vstupy a výstupy mají samostatné konektory: mikrofon, sluchátka, linka dovnitř, linka ven.

FullHD IPS displej testovaného modelu byl velmi dobrý, s rozumnými pozorovacími úhly, ale nižším maximálním jasem (dle výrobce 300 nitů). Na vysvětlení - jas byl při testu dostatečný i v prosvětlené místnosti, ale pokud by byl notebook použit v exteriéru, tam už by byl jas nejspíše limitem. V konfigurátoru si můžete vybrat z několika displejů a to až do 4K rozlišení. Využít lze také technologii G-Sync. V nabídce však chybí dotykový panel.

Závěr

Cena testované konfigurace je 65 990 Kč včetně DPH. Dostanete za ně výkonný stolní počítač s monitorem a klávesnicí zabalený do podstatně kompaktnějšího a lépe přenositelného těla. Počítat musíte s vysokým provozním hlukem v zátěži. Je to však stroj určený pro profesionální nasazení, hráči se poohlédnou spíše mezi herními notebooky, u kterých bude kladen větší důraz na design, nižší hluk a vyšší pohodlí, nikoli výkon bez kompromisů a snadnou rozšířitelnost.