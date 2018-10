Na papíře skvělá, v reálu však není autokamera A5 Pro WiFi žádná sláva

Kameru do automobilu můžete pořídit od zhruba 400 korun za jednoduchý model z čínského zásilkového obchodu, po přibližně 10 000 korun za špičkový kus. My jsme během prázdninových cest vyzkoušeli A5 Pro WiFi populárního výrobce TrueCam, který se nachází v necelé polovině spektra - stojí 4 490 korun.

Má skoro vše, co byste mohli chtít - například čip se širokým dynamickým rozsahem pro zřetelný záznam za slunečného dne i při noční jízdě, GPS modul pro záznam polohy a rychlosti nebo wi-fi připojení pro přenos fotek do chytrého telefonu.

Kamera TrueCam A5 Pro Wifi na přísavkovém držáku.

Přiznám se, že ve voze běžně používám zmíněnou kameru za původní cenu 400 korun z čínského obchodu, kterou bylo možné v českých obchodech pořídit s logem jedné docela populární značky za 1 200 korun. Na ní mi vadí příliš úzký úhel záběru, horší kvalita záznamu v noci a občas nefunkční přemazávání starých souborů, kartu je pak nutné zformátovat přímo z menu. Byl jsme proto zvědavý, o kolik lepší bude zážitek s kamerou za více než desetinásobek ceny.

A začněme tím do jisté míry nejdůležitějším.

Kvalita záznamu

Za běžného slunného dne je podrobnost obrazu dostatečná nejen pro přečtení poznávacích značek okolních vozidel, ale na obraz se i docela dobře dívá. Za prudkého slunce někdy dochází k přepalům, zpravidla v oblasti nebe, nebo mizí přesvětlené fasády domů. Ale to nevadí, situace na silnici a poznávací značky jsou zachyceny dobře. Při noční jízdě městem potěší poměrně nízký šum v obraze, příjemné barvy a opět dobrý obraz. Chvíli musíme i příjemně široký 130° úhel pohledu a minimální optické zkreslení.

Horší je to v noci na dálnici či na okreskách bez veřejného osvětlení, kde je patrná zejména nejjasnější část kuželů od reflektorů automobilu, případně světla jiných vozidel a semaforů - obraz se jinak topí ve tmě. A bohužel, pokud se do kuželu světla dostane potkávací značka jiného vozu, je přeexponovaná tak, že písmena a číslice zpravidla nerozpoznáte.

Obrazu může pomocí polarizační filtr, který lze za zhruba 550 Kč přikoupit a nasadit na závit v okruží objektivu - ten odfiltruje odlesky interiéru na skle a pomůže i proti odleskům z reflexních povrchů v záběru. K dispozici jsme jej ale neměli.

Kvalitu obrazu komplikuje měkkost držáku s přísavkou, kdy se při jízdě po hrbolech kamera rozvibruje a obraz tak poskakuje.



Shora dolů: přísavka na sklo (zaměnitelná za lepící držák), mezikus s potrem na GPS přijímač, kamera.

GPS Modul

GPS přijímač není součástí kamery, nýbrž je to samostatný modul, který zasunete do připraveného konektoru v držáku kamery. Součástí tohoto přijímače je i databáze radarů, na které vás hlasem upozorní, a to i včetně informace o maximální povolené rychlosti v daném úseku. Aktualizovanou databázi si můžete stahovat ze stránek výrobce a skrze speciální utilitu ji nahrát přímo do přijímače.



Někdy se GPS přijímač „našel“ až po několika minutách jízdy, jindy téměř okamžitě. Ne vždy se s upozorněním na průjezdové kamery trefil na začátek úseku, ale několik desítek metrů za něj. Ale i tak je to milý pomocník, pokud však jezdíte například s navigací Waze, pak je to poněkud duplicitní věc.

Hlavním úkolem GPS je doplnit záznam videa o koordinanty, takže se v DVR player aplikaci v počítači záběr korektně přiřadí do mapy. Přijímač využívá i „spořič“ displeje v kameře, místo záběru na silnici tam můžete sledovat aktuální rychlost vozu.



WiFi připojení a aplikace

Kamera dokáže na požádání vytvořit hotspot, ke kterému se můžete připojit chytrým telefonem nebo tabletem a požadované záznamy z karty si rovnou stáhnout do svého zařízení. V případě nehody lze video snadno zazálohovat, v případě služebního vozu poslat zaměstnavateli. Můžete také na sociální sítě snadno nasdílet absurdní či nebezpečné počínání jiného účastníka silničního provozu. Výbornou myšlenku však komplikovalo často se přerušující spojení mezi kamerou a telefonem.

Aplikace FinalCam pro Android. Vlevo náhled z živého streamu, vpravo ukázka nastavovacího menu v čínštině a seznamu videoklipů připravených ke stažení. (po rozkliknutí uvidíte všechny).

Výrobce v návodu odkazuje na aplikaci Final Cam, vyzkoušeli jsme verzi pro Android, ale již v aplikačním obchodě nás zarazilo mizerné hodnocení 2,6 hvězdičky. Jsou pro to zejména dva důvody. Na výběr je angličtina a čínština a i v režimu angličtiny je přeložena jen menší část aplikace - na stažení souborů a živý náhled z kamery to stačí, ale nastavit kameru aplikací zvládne jen člověk, který umí čínsky.

Aplikace Datakam Player

Naopak aplikace pro počítač s Windows se nám líbila. Při přehrávání videí ze souborů dokáže přečíst i metadata a vy tak na monitoru vedle obrazu z kamery vidíte i pohyb vozidla v mapě, směr vozidla, rychlost. To je opravdu perfektní.



Mizerný držák na sklo

Co se podle mě nepovedlo vůbec, je držák kamery. Pacička pro odpojení kamery od držáku je relativně malá, má ostré hrany. Prstem na ni musíte vyvinout celkem velký tlak a zároveň kameru odklapnout směrem dozadu. Což jde dobře, dokud máte kameru v ruce, ale pokud je nainstalována na skle vedle zpětného zrcátka, jednou rukou se to nepovede nikdy, oběma jen naprosto výjimečně.

Pokud využijete pevnou instalaci s nalepeným držákem, tak vám nezbude než s kamerou zápasit, nebo ji nechat ve voze a riskovat odcizení.

Já využíval druhou instalační možnost, klasickou přísavku (nechtěl jsem kameru vracet i s kusem čelního skla), což vedlo k jejímu opotřebování a na konci testování nám kamera několikrát za jízdy z okna spadla. Držák s přísavkou má ještě jeden problém, je poměrně měkký a ač jsem vše dotáhl „na krev“, při jízdě po hrbolaté silnici se někdy rozvibroval a obraz pak samozřejmě „drkotal“ nahoru a dolů.

Závěr

Kamera může sloužit i jako parkovací, kdy aktivní (vestavěnou baterií živený) otřesový senzor spustí záznam, pokud do vás někdo „couvne“. Protože mám tendenci kameru nenechávat na skle a nelákat tím nenechavce, nepovažuji ji za příliš užitečnou.

Celkově na nás kamera vzhledem k pořizovací ceně neudělala příliš dobrý dojem. V případě potřeby uchování záznamu bych i v tomto případě raději vytáhl SD kartu (je snadno přístupná) a soubory zkopíroval, než zápasil s nestabilním připojením a aplikací v čínštině.